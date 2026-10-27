O hino composto por dom Pedro 1º que Lula transformou em canção da vitória

Não são conhecidos, contudo, documentos de época que referendem essa história e tampouco há qualquer menção que uma apresentação musical do tipo tenha acontecido em setembro de 1822 em São Paulo. Com contornos míticos, essa narrativa acabou sendo consolidada nas comemorações do primeiro centenário da Independência, em 1922 — quando o próprio hino, em desuso, acabou resgatado.