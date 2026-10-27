AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Em Vila Velha, Pazolini venceu em 49 bairros e Ricardo em 8 no 2º turno; veja mapa

O resultado da nova etapa de votação mudou a configuração de preferência do eleitorado nas comunidades do município

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 12:40

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 out 2026 às 12:40

Assim como em Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) havia ganhado em todos os bairros de Vila Velha no primeiro turno das Eleições 2026. Na nova votação, houve redução na abrangência, mas ainda venceu em 49 localidades, enquanto Ricardo Ferraço (MDB) conquistou a preferência em oito comunidades.


A virada de votos para o emedebista foi registrada em Barramares, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Jabaeté, Morada da Barra, Pontal das Garças, Terra Vermelha e Ulisses Guimarães.


Embora Ricardo tenha avançado, dos quatro municípios da Grande Vitória, foi em Vila Velha que Pazolini conquistou o melhor desempenho em números absolutos: foram 133.592 votos ante os 111.691 destinados ao atual governador. 


Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale ressaltar que estão listados apenas os bairros onde há seção de votação. Confira a votação por bairro no mapa abaixo:

Apuração por bairro — Vila Velha (governador) — 2º turno
Eleições 2026 · 2º turno

Apuração por bairro — Vila Velha (governador) — 2º turno

Ver resultado geral

ALECRIM

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.15%
2.370 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.85%
1.851 votos

ALVORADA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.61%
2.586 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.39%
1.982 votos

ARAÇÁS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)57.22%
2.891 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.78%
2.161 votos

ARGOLAS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.57%
886 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.43%
768 votos

ARIBIRI

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.74%
3.842 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.26%
3.176 votos

ATAÍDE

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)57.07%
3.612 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.93%
2.717 votos

BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.66%
1.110 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.34%
998 votos

BARRA DO JUCU

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.04%
2.411 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.96%
2.313 votos

BARRAMARES

RICARDO FERRAÇO (MDB)54.02%
1.423 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)45.98%
1.211 votos

BOA VISTA I

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.33%
168 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.67%
147 votos

BOA VISTA II

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.83%
3.248 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.17%
2.786 votos

BRISAMAR

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.57%
776 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.43%
646 votos

CAVALIERI

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CENTRO + PRAINHA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.65%
8.007 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.35%
6.645 votos

CHÁCARA DO CONDE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CIDADE DA BARRA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.23%
1.570 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.77%
1.325 votos

COBI DE BAIXO

RICARDO FERRAÇO (MDB)61.64%
474 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)38.36%
295 votos

COBI DE CIMA

RICARDO FERRAÇO (MDB)58.56%
342 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)41.44%
242 votos

COBILÂNDIA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.02%
5.504 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.98%
4.321 votos

COCAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

COQUEIRAL DE ITAPARICA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.08%
13.666 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.92%
11.605 votos

CRISTOVÃO COLOMBO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DARLY SANTOS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)58.00%
319 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.00%
231 votos

DIVINO ESPÍRITO SANTO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.54%
2.039 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.46%
1.632 votos

DOM JOÃO BATISTA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.48%
209 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.52%
197 votos

GAROTO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

GLÓRIA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.01%
4.397 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.99%
3.453 votos

GUARANHUNS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)57.36%
2.322 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.64%
1.726 votos

IBES

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.83%
4.166 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.17%
3.432 votos

ILHA DA CONCEIÇÃO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)57.94%
781 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.06%
567 votos

ILHA DAS FLORES

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.83%
1.844 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.17%
1.714 votos

ILHA DOS AIRES

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.82%
738 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.18%
584 votos

ILHA DOS BENTOS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.34%
1.265 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.66%
1.021 votos

INDUSTRIAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

INTERLAGOS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ITAPOÃ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.68%
9.946 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.32%
8.242 votos

JABAETÉ

RICARDO FERRAÇO (MDB)55.29%
2.785 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.71%
2.252 votos

JABURUNA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.36%
1.064 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.64%
930 votos

JARDIM ASTECA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM COLORADO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.27%
1.256 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.73%
976 votos

JARDIM DO VALE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM GUADALAJARA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM GUARANHUNS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM MARILÂNDIA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.82%
1.227 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.18%
1.053 votos

JOÃO GOULART

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JOCKEY DE ITAPARICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MORADA DA BARRA + XURI

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.76%
1.844 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.24%
1.789 votos

MORADA DO SOL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MORRO DA LAGOA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NORMÍLIA DA CUNHA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOSSA SENHORA DA PENHA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVA AMÉRICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVA ITAPARICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVA PONTA DA FRUTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVO MÉXICO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.14%
2.058 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.86%
1.608 votos

OLARIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PAUL

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.25%
1.696 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.75%
1.550 votos

PEDRA DOS BÚZIOS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PLANALTO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)60.22%
896 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)39.78%
592 votos

POLO EMPRESARIAL NOVO MÉXICO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PONTA DA FRUTA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.66%
1.875 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.34%
1.434 votos

PONTAL DAS GARÇAS

RICARDO FERRAÇO (MDB)51.69%
61 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.31%
57 votos

PRAIA DA COSTA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)59.05%
9.375 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)40.95%
6.501 votos

PRAIA DAS GAIVOTAS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.50%
2.446 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.50%
2.213 votos

PRAIA DE ITAPARICA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)57.63%
789 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.37%
580 votos

PRAIA DOS RECIFES

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRIMEIRO DE MAIO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.21%
488 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.79%
465 votos

RESIDENCIAL COQUEIRAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RIO MARINHO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.33%
2.643 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.67%
2.222 votos

RIVIERA DA BARRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SAGRADA FAMÍLIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA CLARA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA INÊS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.28%
2.443 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.72%
1.898 votos

SANTA MÔNICA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)58.41%
2.494 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)41.59%
1.776 votos

SANTA PAULA I

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.62%
637 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.38%
488 votos

SANTA PAULA II

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA RITA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.80%
3.266 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.20%
2.920 votos

SANTOS DUMONT

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.89%
1.229 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.11%
970 votos

SÃO CONRADO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.33%
1.010 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.67%
884 votos

SÃO TORQUATO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.21%
1.790 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.79%
1.775 votos

SOTECO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.99%
4.972 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.01%
4.069 votos

TERRA VERMELHA

RICARDO FERRAÇO (MDB)52.12%
2.405 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.88%
2.209 votos

ULISSES GUIMARÃES

RICARDO FERRAÇO (MDB)51.21%
1.863 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.79%
1.775 votos

VALE ENCANTADO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.38%
3.939 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.62%
3.047 votos

VILA BATISTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA GARRIDO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.38%
3.476 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.62%
3.289 votos

VILA GUARANHUNS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA NOVA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.72%
1.816 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.28%
1.503 votos

VINTE E TRÊS DE MAIO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VISTA DA PENHA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ZUMBI DOS PALMARES

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Resultado em Vila Velha

57 bairros mapeados · 263.568 votos válidos

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54,40%
143.388 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45,60%
120.180 votos

Leia mais sobre Eleições: 

PF rastreia fronteiras e investiga se Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil

Em Vila Velha, Pazolini venceu em 49 bairros e Ricardo em 8 no 2º turno; veja mapa

Governador eleito do ES quer diálogo com governo federal e Congresso em busca de verbas

Pazolini aposta em nova ferrovia para ES atrair investimentos após reforma tributária

Em Vitória, Pazolini venceu em 37 bairros e Ricardo em 11 no 2º turno; veja mapa

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Governo do ES Lorenzo Pazolini ricardo ferraço Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tênis
Billie Jean King Cup: ingressos para evento de tênis no ES variam de R$ 187,50 a R$ 700
Orquestra de jovens capixabas se apresenta no Marcas de Valor, em Vitória
Orquestra de Afonso Cláudio leva música ao Marcas de Valor 2026
Silvia Abravanel faz críticas a Virginia Fonseca
Silvia Abravanel critica Virginia e comentário sugere que avó fique com filhas dela

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.