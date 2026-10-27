Em Vila Velha, Pazolini venceu em 49 bairros e Ricardo em 8 no 2º turno; veja mapa

ALECRIM
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.15%
2.370 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.85%
1.851 votos
ALVORADA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.61%
2.586 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.39%
1.982 votos
ARAÇÁS
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)57.22%
2.891 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.78%
2.161 votos
ARGOLAS
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.57%
886 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.43%
768 votos
ARIBIRI
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.74%
3.842 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.26%
3.176 votos
ATAÍDE
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)57.07%
3.612 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.93%
2.717 votos
BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.66%
1.110 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.34%
998 votos
BARRA DO JUCU
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.04%
2.411 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.96%
2.313 votos
BARRAMARES
RICARDO FERRAÇO (MDB)54.02%
1.423 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)45.98%
1.211 votos
BOA VISTA I
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.33%
168 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.67%
147 votos
BOA VISTA II
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.83%
3.248 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.17%
2.786 votos
BRISAMAR
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.57%
776 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.43%
646 votos
CAVALIERI
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CENTRO + PRAINHA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.65%
8.007 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.35%
6.645 votos
CHÁCARA DO CONDE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CIDADE DA BARRA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.23%
1.570 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.77%
1.325 votos
COBI DE BAIXO
RICARDO FERRAÇO (MDB)61.64%
474 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)38.36%
295 votos
COBI DE CIMA
RICARDO FERRAÇO (MDB)58.56%
342 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)41.44%
242 votos
COBILÂNDIA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.02%
5.504 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.98%
4.321 votos
COCAL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
COQUEIRAL DE ITAPARICA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.08%
13.666 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.92%
11.605 votos
CRISTOVÃO COLOMBO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
DARLY SANTOS
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)58.00%
319 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.00%
231 votos
DIVINO ESPÍRITO SANTO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.54%
2.039 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.46%
1.632 votos
DOM JOÃO BATISTA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.48%
209 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.52%
197 votos
GAROTO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
GLÓRIA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.01%
4.397 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.99%
3.453 votos
GUARANHUNS
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)57.36%
2.322 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.64%
1.726 votos
IBES
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.83%
4.166 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.17%
3.432 votos
ILHA DA CONCEIÇÃO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)57.94%
781 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.06%
567 votos
ILHA DAS FLORES
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.83%
1.844 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.17%
1.714 votos
ILHA DOS AIRES
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.82%
738 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.18%
584 votos
ILHA DOS BENTOS
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.34%
1.265 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.66%
1.021 votos
INDUSTRIAL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
INTERLAGOS
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ITAPOÃ
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.68%
9.946 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.32%
8.242 votos
JABAETÉ
RICARDO FERRAÇO (MDB)55.29%
2.785 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.71%
2.252 votos
JABURUNA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.36%
1.064 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.64%
930 votos
JARDIM ASTECA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM COLORADO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.27%
1.256 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.73%
976 votos
JARDIM DO VALE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM GUADALAJARA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM GUARANHUNS
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM MARILÂNDIA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.82%
1.227 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.18%
1.053 votos
JOÃO GOULART
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JOCKEY DE ITAPARICA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
MORADA DA BARRA + XURI
RICARDO FERRAÇO (MDB)50.76%
1.844 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.24%
1.789 votos
MORADA DO SOL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
MORRO DA LAGOA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NORMÍLIA DA CUNHA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NOSSA SENHORA DA PENHA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NOVA AMÉRICA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NOVA ITAPARICA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NOVA PONTA DA FRUTA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NOVO MÉXICO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.14%
2.058 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.86%
1.608 votos
OLARIA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PAUL
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.25%
1.696 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.75%
1.550 votos
PEDRA DOS BÚZIOS
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PLANALTO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)60.22%
896 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)39.78%
592 votos
POLO EMPRESARIAL NOVO MÉXICO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PONTA DA FRUTA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.66%
1.875 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.34%
1.434 votos
PONTAL DAS GARÇAS
RICARDO FERRAÇO (MDB)51.69%
61 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.31%
57 votos
PRAIA DA COSTA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)59.05%
9.375 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)40.95%
6.501 votos
PRAIA DAS GAIVOTAS
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.50%
2.446 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.50%
2.213 votos
PRAIA DE ITAPARICA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)57.63%
789 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.37%
580 votos
PRAIA DOS RECIFES
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PRIMEIRO DE MAIO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.21%
488 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.79%
465 votos
RESIDENCIAL COQUEIRAL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
RIO MARINHO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.33%
2.643 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.67%
2.222 votos
RIVIERA DA BARRA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SAGRADA FAMÍLIA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTA CLARA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTA INÊS
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.28%
2.443 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.72%
1.898 votos
SANTA MÔNICA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)58.41%
2.494 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)41.59%
1.776 votos
SANTA MONICA POPULAR
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTA PAULA I
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.62%
637 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.38%
488 votos
SANTA PAULA II
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTA RITA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.80%
3.266 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.20%
2.920 votos
SANTOS DUMONT
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.89%
1.229 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.11%
970 votos
SÃO CONRADO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.33%
1.010 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.67%
884 votos
SÃO TORQUATO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.21%
1.790 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.79%
1.775 votos
SOTECO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.99%
4.972 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.01%
4.069 votos
TERRA VERMELHA
RICARDO FERRAÇO (MDB)52.12%
2.405 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.88%
2.209 votos
ULISSES GUIMARÃES
RICARDO FERRAÇO (MDB)51.21%
1.863 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.79%
1.775 votos
VALE ENCANTADO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.38%
3.939 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.62%
3.047 votos
VILA BATISTA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA GARRIDO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.38%
3.476 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.62%
3.289 votos
VILA GUARANHUNS
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA NOVA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.72%
1.816 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.28%
1.503 votos
VINTE E TRÊS DE MAIO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VISTA DA PENHA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ZUMBI DOS PALMARES
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Resultado em Vila Velha
57 bairros mapeados · 263.568 votos válidos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54,40%
143.388 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45,60%
120.180 votos