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Quem estava ao lado de Flávio Bolsonaro no discurso da derrota

Estava ao lado do candidato uma série de deputados e senadores não só do PL, mas também de outros partidos aliados contra Lula.

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 13:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

27 out 2026 às 13:33
Imagem BBC Brasil
Crédito: André Borges/EPA/Shutterstock/BBC

O senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu dezenas de apoiadores para seu discurso na noite deste domingo (25/10), em Brasília, após ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas.

Estava ao lado do presidente, além de seu vice Alfredo Gaspar, uma série de deputados e senadores não só de seu partido, o PL, mas também de legendas como o Republicanos e o Novo.

Lula obteve 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio recebeu 48,21%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Veja, na foto e nas descrições abaixo, quem é quem.

Guilherme Derrite: Ex-policial militar e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, é deputado federal pelo PP-SP e foi eleito senador em 2026;

Bia Kicis: Deputada federal pelo PL-DF por dois mandatos, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em 2021 e foi eleita senadora em 2026;

Alfredo Gaspar: Ex-promotor de Justiça e deputado federal pelo PL-AL, foi escolhido candidato a vice-presidente na chapa de Flávio;

José Medeiros: Ex-senador suplemente e atual deputado federal pelo PL-MT, foi eleito ao Senado em 2026, com posse prevista para fevereiro de 2027;

Frederick Wassef: Advogado, já atuou na defesa de Jair e Flávio Bolsonaro em diversos casos;

Pablo Marçal: Empresário, influenciador e coach motivacional, apoiou Flávio e participou da mobilização de influenciadores favoráveis ao candidato;

Nikolas Ferreira: Deputado federal pelo PL-MG, foi reeleito em 2026. Teve destaque na mobilização digital do segundo turno, com vídeos de alto engajamento e ações de rua conhecidas como "bloquinhos";

Rogério Marinho: Senador pelo PL-RN, ex-ministro do Desenvolvimento Regional e secretário-geral do partido, desistiu de disputar o governo do Rio Grande do Norte para coordenar a campanha presidencial de Flávio;

Deltan Dallagnol: Ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado federal, teve o mandato parlamentar cassado em 2023 e foi eleito senador pelo Novo-PR em 2026;

Daniella Marques: Administradora e ex-presidente da Caixa Econômica Federal, cargo que ocupou entre 2022 e 2023, passou a coordenar a área econômica da campanha de Flávio;

Lucas Pavanato: Vereador de São Paulo pelo PL, foi eleito deputado federal pelo partido em 2026, com mandato a partir de fevereiro de 2027;

Tarcísio de Freitas: Engenheiro, ex-ministro da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro e atual governador de São Paulo, foi reeleito em 2026 pelo Republicanos;

Cabo Bebeto: Policial militar da reserva e deputado estadual pelo PL em Alagoas, foi reeleito em 2026;

Luciano Zucco: Tenente-coronel da reserva e deputado federal pelo PL-RS, foi eleito governador do Rio Grande do Sul no primeiro turno de 2026;

Douglas Ruas: Deputado estadual pelo PL-RJ e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), foi proclamado governador eleito após a retotalização dos votos;

Marcel van Hattem: Deputado federal pelo Novo-RS e ex-deputado estadual, foi eleito senador em 2026, com mandato previsto para começar em fevereiro de 2027;

Hélio Lopes: Militar do Exército e deputado federal pelo PL, foi eleito pelo Rio de Janeiro em 2018 e reeleito em 2022. Em 2026, concorreu ao Senado por Roraima, mas não se elegeu.

Gráficos por Daniel Arce, da equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil

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