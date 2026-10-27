Descansar também faz parte: como lidar com a culpa de faltar à academia?

Nem sempre é fácil trocar o treino por uma noite de descanso. Em uma rotina marcada por metas, registros de desempenho e comparações nas redes sociais, faltar à academia pode provocar culpa, ansiedade e a sensação de que todo o progresso será perdido. No entanto, uma pausa eventual não é sinônimo de preguiça nem de fracasso: ela pode ser uma resposta necessária às condições físicas, emocionais e práticas daquele dia.