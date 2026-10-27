Corinthians vê risco de rebaixamento saltar para 66%; veja probabilidades

O risco de rebaixamento do Corinthians subiu de 43% para 66% ao fim da 32ª do Campeonato Brasileiro. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A derrota de virada, por 3 a 2, para o Vasco fez o Corinthians estacionar nos 33 pontos e cair para o antepenúltimo lugar, a 18ª posição, após as vitórias de Internacional e Grêmio rivais diretos na luta contra o descenso.





Em 16º com 35 pontos, o Inter tem um risco de 38,5% de queda. Já o rival Grêmio, que abre o Z-4 (17º) com 34, tem 61,6% de probabilidade de cair para a segunda divisão. O Corinthians acumula dez jogos sem vencer no Brasileirão (nove derrotas e um empate). A sequência negativa causou as demissões do técnico Fernando Diniz, que deu lugar ao holandês Clarence Seedorf, e do executivo de futebol Marcelo Paz.





O Corinthians acumula dez jogos sem vencer no Brasileirão (nove derrotas e um empate). A sequência negativa causou as demissões do técnico Fernando Diniz, que deu lugar ao holandês Clarence Seedorf, e do executivo de futebol Marcelo Paz.





O Corinthians encara o Mirassol na sexta-feira, dia 30, às 20h, na Neo Química Arena. O time do interior paulista está na 15ª posição, com 37 pontos, e também luta para fugir do Z-4. O jogo faz parte da série de confrontos diretos que a equipe corintiana terá até o fim da competição.