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Futebol

Corinthians vê risco de rebaixamento saltar para 66%; veja probabilidades

A derrota de virada, por 3 a 2, para o Vasco fez o Corinthians estacionar nos 33 pontos e cair para a 18ª posição

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 14:39

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

27 out 2026 às 14:39
Lingard, jogador do Corinthians
Lingard, jogador do Corinthians Agif/Folhapress

O risco de rebaixamento do Corinthians subiu de 43% para 66% ao fim da 32ª do Campeonato Brasileiro. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A derrota de virada, por 3 a 2, para o Vasco fez o Corinthians estacionar nos 33 pontos e cair para o antepenúltimo lugar, a 18ª posição, após as vitórias de Internacional e Grêmio rivais diretos na luta contra o descenso.


Em 16º com 35 pontos, o Inter tem um risco de 38,5% de queda. Já o rival Grêmio, que abre o Z-4 (17º) com 34, tem 61,6% de probabilidade de cair para a segunda divisão. O Corinthians acumula dez jogos sem vencer no Brasileirão (nove derrotas e um empate). A sequência negativa causou as demissões do técnico Fernando Diniz, que deu lugar ao holandês Clarence Seedorf, e do executivo de futebol Marcelo Paz.


O Corinthians acumula dez jogos sem vencer no Brasileirão (nove derrotas e um empate). A sequência negativa causou as demissões do técnico Fernando Diniz, que deu lugar ao holandês Clarence Seedorf, e do executivo de futebol Marcelo Paz.


O Corinthians encara o Mirassol na sexta-feira, dia 30, às 20h, na Neo Química Arena. O time do interior paulista está na 15ª posição, com 37 pontos, e também luta para fugir do Z-4. O jogo faz parte da série de confrontos diretos que a equipe corintiana terá até o fim da competição.

Veja o risco de rebaixamento após a 32º rodada

  • Chapecoense - 99,98%
  • Remo - 99,58%
  • Corinthians - 66%
  • Grêmio - 61,6%
  • Internacional - 38,5%
  • Mirassol - 14,6%
  • Vitória - 6,4%
  • Coritiba - 6,2%
  • Vasco da Gama - 4,1%
  • Botafogo - 2,6%
  • Red Bull Bragantino - 0,27%

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