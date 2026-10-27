Receitas dos clubes caem até 26% com veto a bets e trio é quem mais sofre

Flamengo, Corinthians e Palmeiras tiveram os maiores impactos em suas receitas devido ao veto às bets no Brasil, segundo levantamento produzido pelo economista Cesar Grafietti a pedido da reportagem.





Os cálculos, realizados a partir do Relatório Convocados, também produzido por Grafietti e publicado em maio, consideram a saída dos valores de patrocínios e também das placas de publicidade em relação à receita recorrente dos dez clubes com os maiores patrocínios de casas de apostas na Série A. Receitas recorrentes são consideradas aquelas de alta previsibilidade, e, por isso, não foram incluídas cifras de transferência de atletas e premiação da Copa do Mundo de Clubes de 2025 no levantamento.





O Flamengo lidera a lista, com queda de 26% nas receitas. O clube tinha R$ 1,3 bilhão e, com a perda de R$ 334,5 milhões em patrocínio e placas, a receita ajustada ficou em R$ 967,2 milhões. Na sequência está o Corinthians (-23%), que baixou de R$ 879,4 milhões para R$ 681,4 milhões, com perdas de R$ 198 milhões, ao todo. O Palmeiras perde 22%: de R$ 733 milhões para R$ 570 milhões, após deixar de ganhar R$ 163 milhões em patrocínio e placas.





Responsável pelo levantamento, Grafietti observa que o cenário é de despreparo diante de tamanhas perdas de receita, não só para aqueles com as reduções mais drásticas. "Os clubes não estão prontos para lidar com o corte abrupto. Estamos discutindo a proibição absoluta e o encerramento da indústria do dia para a noite. Nenhuma indústria estaria preparada para isso. Não existe a possibilidade de qualquer indústria que tem um perfil de receita perder esse valor e não ter impacto", disse Cesar Grafietti, economista.





O levantamento feito por Grafietti calcula também um segundo cenário. Nele, se considera que o veto às bets valha apenas até o fim do ano. Ou seja, considerando só as perdas de receita de outubro até dezembro de 2026. Esse cenário só será possível se a MP que vetou as bets for derrubada no Congresso.





Nesta conjuntura, Flamengo, Corinthians e Palmeiras perderiam 6% de suas receitas anuais em 2026. Em seguida estão Vasco (5%), São Paulo (5%), Botafogo (4%), Atlético-MG (4%), Fluminense (4%), Santos (3%) e Cruzeiro (2%).