Em Cariacica, Flávio Bolsonaro venceu em 40 bairros, e Lula ganhou em 22 no 2º turno; veja mapa

No segundo turno das Eleições 2026, em Cariacica, na Grande Vitória, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) foi o que conquistou maioria de votos em mais bairros da cidade: foram 40 a seu favor. Em outros 22 bairros, o preferido foi o presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Há quatro anos, Jair Bolsonaro (PL), que também disputou o cargo em segunda votação contra Lula, obteve resultado melhor, conquistando 48 bairros. O desempenho do filho foi 16,67% menor. Em relação ao primeiro turno das eleições deste ano, Flávio também encolheu; em 4 de outubro, ele alcançou maioria em 49 bairros.





Apesar de ter perdido maioria em nove bairros, Flávio teve resultados expressivos no município. Assim como aconteceu no primeiro turno, o melhor desempenho do candidato foi obtido em Campo Grande. No bairro, Flávio foi escolhido por 6.266 eleitores (61,76%); Lula, por 3.879 (38,24%).





Percentualmente, o filho do ex-presidente obteve os melhores resultados nos bairros Cruzeiro do Sul, onde 62,08% do eleitorado o escolheu; Vera Cruz (61,58%) e Vila Palestina (61,09%).





Já Lula chegou a conquistar 66,83% dos votos em um bairro: Vila Prudêncio. A vantagem também foi ampla em Boa Vista (62,72%) e Vila Cajueiro (62,5%).





Em números absolutos, o presidente reeleito teve maior votação em Nova Rosa da Penha I e II, conquistando 4.871 ante 4.400 do oponente. Esta é, inclusive, uma região em que o resultado virou do primeiro para o segundo turno. Aconteceu o mesmo em Porto de Cariacica, Santo Antônio, Retiro Saudoso, Aparecida, Presidente Médici, Novo Brasil, Novo Horizonte e Jardim Botânico.





Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale observar que, nesta lista, constam apenas os bairros onde há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo: