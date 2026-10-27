Em Cariacica, Flávio Bolsonaro venceu em 40 bairros, e Lula ganhou em 22 no 2º turno; veja mapa

No segundo turno das Eleições 2026, em Cariacica, na Grande Vitória, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) foi o que conquistou maioria de votos em mais bairros da cidade: foram 40 a seu favor. Em outros 22 bairros, o preferido foi o presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Há quatro anos, Jair Bolsonaro (PL), que também disputou o cargo em segunda votação contra Lula, obteve resultado melhor, conquistando 48 bairros. O desempenho do filho foi 16,67% menor. Em relação ao primeiro turno das eleições deste ano, Flávio também encolheu; em 4 de outubro, ele alcançou maioria em 49 bairros.
Apesar de ter perdido maioria em nove bairros, Flávio teve resultados expressivos no município. Assim como aconteceu no primeiro turno, o melhor desempenho do candidato foi obtido em Campo Grande. No bairro, Flávio foi escolhido por 6.266 eleitores (61,76%); Lula, por 3.879 (38,24%).
Percentualmente, o filho do ex-presidente obteve os melhores resultados nos bairros Cruzeiro do Sul, onde 62,08% do eleitorado o escolheu; Vera Cruz (61,58%) e Vila Palestina (61,09%).
Já Lula chegou a conquistar 66,83% dos votos em um bairro: Vila Prudêncio. A vantagem também foi ampla em Boa Vista (62,72%) e Vila Cajueiro (62,5%).
Em números absolutos, o presidente reeleito teve maior votação em Nova Rosa da Penha I e II, conquistando 4.871 ante 4.400 do oponente. Esta é, inclusive, uma região em que o resultado virou do primeiro para o segundo turno. Aconteceu o mesmo em Porto de Cariacica, Santo Antônio, Retiro Saudoso, Aparecida, Presidente Médici, Novo Brasil, Novo Horizonte e Jardim Botânico.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale observar que, nesta lista, constam apenas os bairros onde há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo:
Apuração por bairro — Cariacica (presidente) — 2º turno
Alice Coutinho
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Alto da Boa Vista
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ALTO LAGE
Alzira Ramos
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Antonio Ferreira Borges
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
APARECIDA
BANDEIRANTES
BELA AURORA
BELA VISTA
Boa Sorte
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Bubú
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Caçaroca
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Campina Grande
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CAMPO BELO
CAMPO GRANDE
campoverdentigadivisão
Cangaíba
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CARIACICA SEDE + AREINHA
CASTELO BRANCO
Chácaras União
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CRUZEIRO DO SUL
Dom Bosco
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
EXPEDITO
FLEXAL I
FLEXAL II
Formate
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Fóz do Rio Bubú
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA GRAÚNA
Ibiapaba
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ITACIBÁ
ITANGUÁ
ITAPEMIRIM
ITAQUARI
JARDIM AMÉRICA
JARDIM BOTÂNICO
JARDIM CAMPO GRANDE
Jardim de Alah
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
MARACANÃ
SANTA FÉ
MUCURI
NOVA BRASÍLIA
BOA VISTA
NOVA CANAÃ
NOVA ESPERANÇA
NOVA ROSA DA PENHA I + NOVA ROSA DA PENHA II
NOVA VALVERDE
NOVO BRASIL
NOVO HORIZONTE
Operário
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ORIENTE
PADRE GABRIEL
Padre Mathias
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Parque Gramado
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PIRANEMA
Planeta
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PORTO DE CARIACICA
PORTO DE SANTANA
PORTO NOVO
PRESIDENTE MÉDICI
Prolar
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
RETIRO SAUDOSO
Rio Branco
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
RIO MARINHO
ROSA DA PENHA
SANTA BÁRBARA
SANTA CECÍLIA
Santa Luzia
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Santa Paula
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTANA
VILA RICA
SANTO ANTÔNIO
São Benedito
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
São Conrado
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO FRANCISCO
SÃO GERALDO
SÃO GERALDO II
São Gonçalo
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO JOÃO BATISTA
Serra do Anil
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Sotelândia
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Sotema
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA TABAJARA
Tiradentes
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Tucum
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VALE DOS REIS
VALE ESPERANÇA
Valparaíso
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Vasco da Gama
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VERA CRUZ
VILA CAJUEIRO
VILA CAPIXABA
VILA INDEPENDÊNCIA
Vila Isabel
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Vila Merlo
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA PALESTINA
Vila Progresso
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA PRUDÊNCIO
Vista Dourada
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Vista Linda
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VISTA MAR
Resultado em Cariacica
62 bairros mapeados · 209.161 votos válidos
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