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Eleições 2026

Em Cariacica, Flávio Bolsonaro venceu em 40 bairros, e Lula ganhou em 22 no 2º turno; veja mapa

No município, filho do ex-presidente manteve preferência do eleitor, mas Lula virou 9 regiões

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 16:03

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

27 out 2026 às 16:03

No segundo turno das Eleições 2026, em Cariacica, na Grande Vitória, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) foi o que conquistou maioria de votos em mais bairros da cidade: foram 40 a seu favor. Em outros 22 bairros, o preferido foi o presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 


Há quatro anos, Jair Bolsonaro (PL), que também disputou o cargo em segunda votação contra Lula, obteve resultado melhor, conquistando 48 bairros. O desempenho do filho foi 16,67% menor. Em relação ao primeiro turno das eleições deste ano, Flávio também encolheu; em 4 de outubro, ele alcançou maioria em 49 bairros.


Apesar de ter perdido maioria em nove bairros, Flávio teve resultados expressivos no município. Assim como aconteceu no primeiro turno, o melhor desempenho do candidato foi obtido em Campo Grande. No bairro, Flávio foi escolhido por 6.266 eleitores (61,76%); Lula, por 3.879 (38,24%). 


Percentualmente, o filho do ex-presidente obteve os melhores resultados nos bairros Cruzeiro do Sul, onde 62,08% do eleitorado o escolheu; Vera Cruz (61,58%) e Vila Palestina (61,09%).


Já Lula chegou a conquistar 66,83% dos votos em um bairro: Vila Prudêncio. A vantagem também foi ampla em Boa Vista (62,72%) e Vila Cajueiro (62,5%). 


Em números absolutos, o presidente reeleito teve maior votação em Nova Rosa da Penha I e II, conquistando 4.871 ante 4.400 do oponente. Esta é, inclusive, uma região em que o resultado virou do primeiro para o segundo turno. Aconteceu o mesmo em Porto de Cariacica, Santo Antônio, Retiro Saudoso, Aparecida, Presidente Médici, Novo Brasil, Novo Horizonte e Jardim Botânico.


Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale observar que, nesta lista, constam apenas os bairros onde há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo:

Apuração por bairro — Cariacica (presidente) — 2º turno
Eleições 2026 · 2º turno

Apuração por bairro — Cariacica (presidente) — 2º turno

Ver resultado geral

Alice Coutinho

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Alto da Boa Vista

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ALTO LAGE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.27%
2.870 votos
LULA (PT)46.73%
2.518 votos

Alzira Ramos

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Antonio Ferreira Borges

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

APARECIDA

LULA (PT)52.60%
1.495 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.40%
1.347 votos

BANDEIRANTES

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.15%
2.159 votos
LULA (PT)43.85%
1.686 votos

BELA AURORA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.21%
2.632 votos
LULA (PT)46.79%
2.314 votos

BELA VISTA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.07%
1.773 votos
LULA (PT)43.93%
1.389 votos

Boa Sorte

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Bubú

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Caçaroca

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Campina Grande

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CAMPO BELO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.35%
1.021 votos
LULA (PT)43.65%
791 votos

CAMPO GRANDE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)61.76%
6.266 votos
LULA (PT)38.24%
3.879 votos

campoverdentigadivisão

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.21%
1.576 votos
LULA (PT)49.79%
1.563 votos

Cangaíba

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CARIACICA SEDE + AREINHA

LULA (PT)53.05%
3.457 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.95%
3.060 votos

CASTELO BRANCO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.77%
1.741 votos
LULA (PT)45.23%
1.438 votos

Chácaras União

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CRUZEIRO DO SUL

FLÁVIO BOLSONARO (PL)62.08%
1.619 votos
LULA (PT)37.92%
989 votos

Dom Bosco

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

EXPEDITO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.83%
688 votos
LULA (PT)46.17%
590 votos

FLEXAL I

LULA (PT)59.56%
1.645 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)40.44%
1.117 votos

FLEXAL II

LULA (PT)56.82%
1.037 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.18%
788 votos

Formate

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Fóz do Rio Bubú

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA GRAÚNA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.05%
1.192 votos
LULA (PT)47.95%
1.098 votos

Ibiapaba

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ITACIBÁ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.44%
5.021 votos
LULA (PT)41.56%
3.571 votos

ITANGUÁ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.75%
2.125 votos
LULA (PT)41.25%
1.492 votos

ITAPEMIRIM

FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.77%
1.289 votos
LULA (PT)39.23%
832 votos

ITAQUARI

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.21%
1.700 votos
LULA (PT)47.79%
1.556 votos

JARDIM AMÉRICA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.22%
3.386 votos
LULA (PT)42.78%
2.531 votos

JARDIM BOTÂNICO

LULA (PT)54.21%
1.242 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.79%
1.049 votos

JARDIM CAMPO GRANDE

LULA (PT)57.84%
402 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.16%
293 votos

Jardim de Alah

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MARACANÃ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.19%
291 votos
LULA (PT)45.81%
246 votos

SANTA FÉ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.18%
3.291 votos
LULA (PT)39.82%
2.178 votos

MUCURI

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.28%
1.293 votos
LULA (PT)47.72%
1.180 votos

NOVA BRASÍLIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.22%
2.703 votos
LULA (PT)42.78%
2.021 votos

BOA VISTA

LULA (PT)62.72%
254 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)37.28%
151 votos

NOVA CANAÃ

LULA (PT)57.23%
1.638 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.77%
1.224 votos

NOVA ESPERANÇA

LULA (PT)55.96%
493 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.04%
388 votos

NOVA ROSA DA PENHA I + NOVA ROSA DA PENHA II

LULA (PT)52.54%
4.871 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.46%
4.400 votos

NOVA VALVERDE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.55%
636 votos
LULA (PT)44.45%
509 votos

NOVO BRASIL

LULA (PT)50.39%
1.023 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.61%
1.007 votos

NOVO HORIZONTE

LULA (PT)51.68%
1.626 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.32%
1.520 votos

Operário

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ORIENTE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.28%
2.023 votos
LULA (PT)45.72%
1.704 votos

PADRE GABRIEL

LULA (PT)59.17%
1.635 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)40.83%
1.128 votos

Padre Mathias

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Parque Gramado

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PIRANEMA

LULA (PT)54.81%
849 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.19%
700 votos

Planeta

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PORTO DE CARIACICA

LULA (PT)51.05%
1.993 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.95%
1.911 votos

PORTO DE SANTANA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.15%
4.394 votos
LULA (PT)46.85%
3.873 votos

PORTO NOVO

LULA (PT)57.77%
2.134 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.23%
1.560 votos

PRESIDENTE MÉDICI

LULA (PT)51.67%
1.348 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.33%
1.261 votos

Prolar

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RETIRO SAUDOSO

LULA (PT)51.34%
345 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.66%
327 votos

Rio Branco

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RIO MARINHO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.92%
4.186 votos
LULA (PT)49.08%
4.035 votos

ROSA DA PENHA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.10%
1.636 votos
LULA (PT)42.90%
1.229 votos

SANTA BÁRBARA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.29%
1.686 votos
LULA (PT)43.71%
1.309 votos

SANTA CECÍLIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.52%
1.100 votos
LULA (PT)40.48%
748 votos

Santa Luzia

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Santa Paula

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTANA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.81%
2.995 votos
LULA (PT)44.19%
2.371 votos

VILA RICA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.70%
580 votos
LULA (PT)46.30%
500 votos

SANTO ANTÔNIO

LULA (PT)52.61%
936 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.39%
843 votos

São Benedito

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

São Conrado

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO FRANCISCO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.17%
2.796 votos
LULA (PT)39.83%
1.851 votos

SÃO GERALDO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.92%
3.759 votos
LULA (PT)42.08%
2.731 votos

SÃO GERALDO II

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.26%
1.396 votos
LULA (PT)41.74%
1.000 votos

São Gonçalo

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO JOÃO BATISTA

LULA (PT)54.23%
2.701 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.77%
2.280 votos

Serra do Anil

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Sotelândia

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Sotema

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA TABAJARA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.60%
1.589 votos
LULA (PT)47.40%
1.432 votos

Tiradentes

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Tucum

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VALE DOS REIS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.66%
1.414 votos
LULA (PT)48.34%
1.323 votos

VALE ESPERANÇA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.47%
2.783 votos
LULA (PT)44.53%
2.234 votos

Valparaíso

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Vasco da Gama

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VERA CRUZ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)61.58%
1.226 votos
LULA (PT)38.42%
765 votos

VILA CAJUEIRO

LULA (PT)62.50%
140 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)37.50%
84 votos

VILA CAPIXABA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.58%
3.202 votos
LULA (PT)39.42%
2.084 votos

VILA INDEPENDÊNCIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.59%
720 votos
LULA (PT)47.41%
649 votos

Vila Isabel

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Vila Merlo

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA PALESTINA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)61.09%
1.124 votos
LULA (PT)38.91%
716 votos

Vila Progresso

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA PRUDÊNCIO

LULA (PT)66.83%
135 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)33.17%
67 votos

Vista Dourada

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Vista Linda

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VISTA MAR

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.77%
1.269 votos
LULA (PT)48.23%
1.182 votos

Resultado em Cariacica

62 bairros mapeados · 209.161 votos válidos

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53,38%
111.655 votos
LULA (PT)46,62%
97.506 votos

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