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Eleições 2026

Em Cariacica, Pazolini venceu em 20 bairros no 2º turno e Ricardo, em 42; veja mapa

O atual governador conquistou 39 comunidades a mais do que no primeiro turno; já abrangência do apoio ao republicano reduziu

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 15:02

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 out 2026 às 15:02
O segundo turno teve virada na votação em bairros de Cariacica para o governo do ES
O segundo turno teve virada na votação em bairros de Cariacica para o governo do ES Arte AG

Após encerrar o primeiro turno vencendo em três bairros de Cariacica, o atual governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), avançou no município e conquistou, ao final das Eleições 2026, a liderança em 42 localidades. O governador eleito do Estado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que havia obtido mais votos em 56 comunidades, reduziu a abrangência do apoio para 20. 


No segundo turno, Ricardo conseguiu virar votos em 32 bairros que, na primeira etapa da disputa, haviam apoiado majoritariamente Pazolini e também nos três bairros que deram vitória para Helder Salomão (PT). 


O avanço mais expressivo foi observado em Rio Marinho, que, no primeiro turno, havia dado 1.280 votos a mais para Pazolini em comparação ao emedebista e, depois, foi revertido em mais 265 votos de vantagem para Ricardo sobre o republicano. 


As maiores margens de Ricardo em relação ao governador eleito foram registradas em Boa Vista, Vila Cajueiro, Vila Prudêncio, Porto Novo e Flexal I. Em todos esses bairros, o índice de votação do emedebista foi superior a 63%. 


Toda a movimentação possibilitou a vitória de Ricardo em Cariacica, com 97.027 votos, ante os 89.346 de Pazolini, mudando o resultado do primeiro turno, quando o republicano venceu no município. 


Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale ressaltar que foram relacionados apenas os bairros com seção eleitoral. Confira no mapa como ficou a votação dos candidatos:

Apuração por bairro — Cariacica (governador) — 2º turno
Eleições 2026 · 2º turno

Apuração por bairro — Cariacica (governador) — 2º turno

Ver resultado geral

Alice Coutinho

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Alto da Boa Vista

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ALTO LAGE

RICARDO FERRAÇO (MDB)55.84%
2.934 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.16%
2.320 votos

Alzira Ramos

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Antonio Ferreira Borges

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

APARECIDA

RICARDO FERRAÇO (MDB)58.85%
1.609 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)41.15%
1.125 votos

BANDEIRANTES

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.04%
1.866 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.96%
1.863 votos

BELA AURORA

RICARDO FERRAÇO (MDB)52.25%
2.506 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.75%
2.290 votos

BELA VISTA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.01%
1.603 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.99%
1.421 votos

Boa Sorte

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Bubú

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Caçaroca

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Campina Grande

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CAMPO BELO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.03%
894 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.97%
858 votos

CAMPO GRANDE

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.76%
5.150 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.24%
4.800 votos

campoverdentigadivisão

RICARDO FERRAÇO (MDB)54.11%
1.613 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)45.89%
1.368 votos

Cangaíba

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CARIACICA SEDE + AREINHA

RICARDO FERRAÇO (MDB)57.51%
3.583 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)42.49%
2.647 votos

CASTELO BRANCO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.81%
1.630 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.19%
1.399 votos

Chácaras União

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CRUZEIRO DO SUL

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.18%
1.407 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.82%
1.143 votos

Dom Bosco

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

EXPEDITO

RICARDO FERRAÇO (MDB)52.03%
642 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.97%
592 votos

FLEXAL I

RICARDO FERRAÇO (MDB)63.06%
1.659 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)36.94%
972 votos

FLEXAL II

RICARDO FERRAÇO (MDB)60.47%
1.051 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)39.53%
687 votos

Formate

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Fóz do Rio Bubú

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA GRAÚNA

RICARDO FERRAÇO (MDB)56.82%
1.254 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)43.18%
953 votos

Ibiapaba

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ITACIBÁ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.89%
4.196 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.11%
4.050 votos

ITANGUÁ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.15%
1.820 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.85%
1.670 votos

ITAPEMIRIM

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.68%
1.162 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.32%
888 votos

ITAQUARI

RICARDO FERRAÇO (MDB)56.41%
1.799 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)43.59%
1.390 votos

JARDIM AMÉRICA

RICARDO FERRAÇO (MDB)55.13%
3.177 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.87%
2.586 votos

JARDIM BOTÂNICO

RICARDO FERRAÇO (MDB)55.20%
1.183 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.80%
960 votos

JARDIM CAMPO GRANDE

RICARDO FERRAÇO (MDB)62.26%
414 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)37.74%
251 votos

Jardim de Alah

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MARACANÃ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.59%
258 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.41%
252 votos

SANTA FÉ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.81%
2.854 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.19%
2.450 votos

MUCURI

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.53%
1.191 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.47%
1.166 votos

NOVA BRASÍLIA

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.55%
2.299 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.45%
2.249 votos

BOA VISTA

RICARDO FERRAÇO (MDB)66.24%
259 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)33.76%
132 votos

NOVA CANAÃ

RICARDO FERRAÇO (MDB)59.96%
1.625 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)40.04%
1.085 votos

NOVA ESPERANÇA

RICARDO FERRAÇO (MDB)55.05%
452 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.95%
369 votos

NOVA ROSA DA PENHA I + NOVA ROSA DA PENHA II

RICARDO FERRAÇO (MDB)56.58%
4.997 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)43.42%
3.835 votos

NOVA VALVERDE

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.46%
547 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.54%
537 votos

NOVO BRASIL

RICARDO FERRAÇO (MDB)53.14%
1.031 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.86%
909 votos

NOVO HORIZONTE

RICARDO FERRAÇO (MDB)53.55%
1.600 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.45%
1.388 votos

Operário

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ORIENTE

RICARDO FERRAÇO (MDB)51.25%
1.849 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.75%
1.759 votos

PADRE GABRIEL

RICARDO FERRAÇO (MDB)59.29%
1.544 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)40.71%
1.060 votos

Padre Mathias

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Parque Gramado

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PIRANEMA

RICARDO FERRAÇO (MDB)59.88%
882 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)40.12%
591 votos

Planeta

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PORTO DE CARIACICA

RICARDO FERRAÇO (MDB)53.09%
1.967 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.91%
1.738 votos

PORTO DE SANTANA

RICARDO FERRAÇO (MDB)55.66%
4.474 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.34%
3.564 votos

PORTO NOVO

RICARDO FERRAÇO (MDB)63.60%
2.268 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)36.40%
1.298 votos

PRESIDENTE MÉDICI

RICARDO FERRAÇO (MDB)59.08%
1.500 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)40.92%
1.039 votos

Prolar

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RETIRO SAUDOSO

RICARDO FERRAÇO (MDB)56.63%
363 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)43.37%
278 votos

Rio Branco

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RIO MARINHO

RICARDO FERRAÇO (MDB)51.68%
4.080 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.32%
3.815 votos

ROSA DA PENHA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.57%
1.430 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.43%
1.343 votos

SANTA BÁRBARA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.06%
1.552 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.94%
1.319 votos

SANTA CECÍLIA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.57%
942 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.43%
850 votos

Santa Luzia

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Santa Paula

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTANA

RICARDO FERRAÇO (MDB)52.58%
2.723 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.42%
2.456 votos

VILA RICA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.29%
522 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.71%
516 votos

SANTO ANTÔNIO

RICARDO FERRAÇO (MDB)54.79%
909 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)45.21%
750 votos

São Benedito

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

São Conrado

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO FRANCISCO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.73%
2.405 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.27%
2.071 votos

SÃO GERALDO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.64%
3.212 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.36%
3.131 votos

SÃO GERALDO II

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.22%
1.214 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.78%
1.111 votos

São Gonçalo

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO JOÃO BATISTA

RICARDO FERRAÇO (MDB)59.06%
2.827 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)40.94%
1.960 votos

Serra do Anil

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Sotelândia

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Sotema

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA TABAJARA

RICARDO FERRAÇO (MDB)52.88%
1.526 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.12%
1.360 votos

Tiradentes

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Tucum

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VALE DOS REIS

RICARDO FERRAÇO (MDB)51.63%
1.333 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.37%
1.249 votos

VALE ESPERANÇA

RICARDO FERRAÇO (MDB)51.28%
2.509 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.72%
2.384 votos

Valparaíso

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Vasco da Gama

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VERA CRUZ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.60%
1.049 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.40%
908 votos

VILA CAJUEIRO

RICARDO FERRAÇO (MDB)65.33%
130 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)34.67%
69 votos

VILA CAPIXABA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.67%
2.680 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.33%
2.408 votos

VILA INDEPENDÊNCIA

RICARDO FERRAÇO (MDB)52.00%
676 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.00%
624 votos

Vila Isabel

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Vila Merlo

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA PALESTINA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.42%
987 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.58%
794 votos

Vila Progresso

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA PRUDÊNCIO

RICARDO FERRAÇO (MDB)65.28%
126 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)34.72%
67 votos

Vista Dourada

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Vista Linda

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VISTA MAR

RICARDO FERRAÇO (MDB)52.57%
1.248 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.43%
1.126 votos

Resultado em Cariacica

62 bairros mapeados · 201.435 votos válidos

RICARDO FERRAÇO (MDB)52,43%
105.607 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47,57%
95.828 votos

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