Em Cariacica, Pazolini venceu em 20 bairros no 2º turno e Ricardo, em 42; veja mapa

Após encerrar o primeiro turno vencendo em três bairros de Cariacica, o atual governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), avançou no município e conquistou, ao final das Eleições 2026, a liderança em 42 localidades. O governador eleito do Estado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que havia obtido mais votos em 56 comunidades, reduziu a abrangência do apoio para 20.
No segundo turno, Ricardo conseguiu virar votos em 32 bairros que, na primeira etapa da disputa, haviam apoiado majoritariamente Pazolini e também nos três bairros que deram vitória para Helder Salomão (PT).
O avanço mais expressivo foi observado em Rio Marinho, que, no primeiro turno, havia dado 1.280 votos a mais para Pazolini em comparação ao emedebista e, depois, foi revertido em mais 265 votos de vantagem para Ricardo sobre o republicano.
As maiores margens de Ricardo em relação ao governador eleito foram registradas em Boa Vista, Vila Cajueiro, Vila Prudêncio, Porto Novo e Flexal I. Em todos esses bairros, o índice de votação do emedebista foi superior a 63%.
Toda a movimentação possibilitou a vitória de Ricardo em Cariacica, com 97.027 votos, ante os 89.346 de Pazolini, mudando o resultado do primeiro turno, quando o republicano venceu no município.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale ressaltar que foram relacionados apenas os bairros com seção eleitoral. Confira no mapa como ficou a votação dos candidatos:
Apuração por bairro — Cariacica (governador) — 2º turno
Alice Coutinho
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Alto da Boa Vista
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ALTO LAGE
Alzira Ramos
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Antonio Ferreira Borges
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
APARECIDA
BANDEIRANTES
BELA AURORA
BELA VISTA
Boa Sorte
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Bubú
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Caçaroca
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Campina Grande
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CAMPO BELO
CAMPO GRANDE
campoverdentigadivisão
Cangaíba
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CARIACICA SEDE + AREINHA
CASTELO BRANCO
Chácaras União
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CRUZEIRO DO SUL
Dom Bosco
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
EXPEDITO
FLEXAL I
FLEXAL II
Formate
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Fóz do Rio Bubú
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA GRAÚNA
Ibiapaba
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ITACIBÁ
ITANGUÁ
ITAPEMIRIM
ITAQUARI
JARDIM AMÉRICA
JARDIM BOTÂNICO
JARDIM CAMPO GRANDE
Jardim de Alah
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
MARACANÃ
SANTA FÉ
MUCURI
NOVA BRASÍLIA
BOA VISTA
NOVA CANAÃ
NOVA ESPERANÇA
NOVA ROSA DA PENHA I + NOVA ROSA DA PENHA II
NOVA VALVERDE
NOVO BRASIL
NOVO HORIZONTE
Operário
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ORIENTE
PADRE GABRIEL
Padre Mathias
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Parque Gramado
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PIRANEMA
Planeta
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PORTO DE CARIACICA
PORTO DE SANTANA
PORTO NOVO
PRESIDENTE MÉDICI
Prolar
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
RETIRO SAUDOSO
Rio Branco
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
RIO MARINHO
ROSA DA PENHA
SANTA BÁRBARA
SANTA CECÍLIA
Santa Luzia
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Santa Paula
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTANA
VILA RICA
SANTO ANTÔNIO
São Benedito
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
São Conrado
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO FRANCISCO
SÃO GERALDO
SÃO GERALDO II
São Gonçalo
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO JOÃO BATISTA
Serra do Anil
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Sotelândia
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Sotema
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA TABAJARA
Tiradentes
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Tucum
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VALE DOS REIS
VALE ESPERANÇA
Valparaíso
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Vasco da Gama
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VERA CRUZ
VILA CAJUEIRO
VILA CAPIXABA
VILA INDEPENDÊNCIA
Vila Isabel
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Vila Merlo
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA PALESTINA
Vila Progresso
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA PRUDÊNCIO
Vista Dourada
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Vista Linda
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VISTA MAR
Resultado em Cariacica
62 bairros mapeados · 201.435 votos válidos
Leia mais sobre Eleições: