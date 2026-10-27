Em Cariacica, Pazolini venceu em 20 bairros no 2º turno e Ricardo, em 42; veja mapa

Após encerrar o primeiro turno vencendo em três bairros de Cariacica, o atual governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), avançou no município e conquistou, ao final das Eleições 2026, a liderança em 42 localidades. O governador eleito do Estado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que havia obtido mais votos em 56 comunidades, reduziu a abrangência do apoio para 20.





No segundo turno, Ricardo conseguiu virar votos em 32 bairros que, na primeira etapa da disputa, haviam apoiado majoritariamente Pazolini e também nos três bairros que deram vitória para Helder Salomão (PT).





O avanço mais expressivo foi observado em Rio Marinho, que, no primeiro turno, havia dado 1.280 votos a mais para Pazolini em comparação ao emedebista e, depois, foi revertido em mais 265 votos de vantagem para Ricardo sobre o republicano.





As maiores margens de Ricardo em relação ao governador eleito foram registradas em Boa Vista, Vila Cajueiro, Vila Prudêncio, Porto Novo e Flexal I. Em todos esses bairros, o índice de votação do emedebista foi superior a 63%.





Toda a movimentação possibilitou a vitória de Ricardo em Cariacica, com 97.027 votos, ante os 89.346 de Pazolini, mudando o resultado do primeiro turno, quando o republicano venceu no município.





Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale ressaltar que foram relacionados apenas os bairros com seção eleitoral. Confira no mapa como ficou a votação dos candidatos: