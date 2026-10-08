Em Cariacica, Pazolini venceu em 56 bairros e Ricardo em 3; veja mapa

Alice Coutinho
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Alto da Boa Vista
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ALTO LAGE
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)40.90%
2.085 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)34.82%
1.775 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.01%
1.173 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.14%
58 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.14%
7 votos
Alzira Ramos
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Antonio Ferreira Borges
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
APARECIDA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)39.66%
1.041 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)34.97%
918 votos
HELDER SALOMÃO (PT)24.91%
654 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.30%
8 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.15%
4 votos
BANDEIRANTES
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.52%
1.726 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)27.47%
977 votos
HELDER SALOMÃO (PT)22.94%
816 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.01%
36 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.06%
2 votos
BELA AURORA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)45.21%
2.093 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.08%
1.300 votos
HELDER SALOMÃO (PT)25.84%
1.196 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.82%
38 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.04%
2 votos
BELA VISTA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.82%
1.491 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)25.73%
755 votos
HELDER SALOMÃO (PT)21.81%
640 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.53%
45 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.10%
3 votos
Boa Sorte
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Bubú
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Caçaroca
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Campina Grande
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CAMPO BELO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.35%
823 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)26.03%
443 votos
HELDER SALOMÃO (PT)24.56%
418 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.00%
17 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.06%
1 votos
CAMPO GRANDE
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.46%
4.669 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)30.81%
2.968 votos
HELDER SALOMÃO (PT)19.57%
1.885 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.98%
94 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.19%
18 votos
campoverdentigadivisão
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)41.77%
1.192 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.85%
909 votos
HELDER SALOMÃO (PT)25.30%
722 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.88%
25 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.21%
6 votos
Cangaíba
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CARIACICA SEDE + AREINHA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)41.13%
2.443 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.43%
1.867 votos
HELDER SALOMÃO (PT)26.48%
1.573 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.89%
53 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.07%
4 votos
CASTELO BRANCO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.32%
1.501 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)26.09%
763 votos
HELDER SALOMÃO (PT)21.85%
639 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.62%
18 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.14%
4 votos
Chácaras União
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CRUZEIRO DO SUL
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.19%
1.264 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.81%
722 votos
HELDER SALOMÃO (PT)17.22%
417 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.74%
18 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.04%
1 votos
Dom Bosco
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
EXPEDITO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.56%
541 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.16%
354 votos
HELDER SALOMÃO (PT)24.55%
298 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.48%
18 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.25%
3 votos
FLEXAL I
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)35.93%
885 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)35.81%
882 votos
HELDER SALOMÃO (PT)27.45%
676 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.73%
18 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.08%
2 votos
FLEXAL II
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)36.76%
608 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)33.43%
553 votos
HELDER SALOMÃO (PT)29.02%
480 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.79%
13 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos
Formate
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Fóz do Rio Bubú
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA GRAÚNA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)39.24%
806 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)36.51%
750 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.42%
481 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.54%
11 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.29%
6 votos
Ibiapaba
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ITACIBÁ
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.91%
3.810 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)30.93%
2.460 votos
HELDER SALOMÃO (PT)20.21%
1.607 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.86%
68 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.10%
8 votos
ITANGUÁ
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.70%
1.722 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)27.74%
924 votos
HELDER SALOMÃO (PT)19.54%
651 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.87%
29 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.15%
5 votos
ITAPEMIRIM
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.20%
1.077 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)24.36%
484 votos
HELDER SALOMÃO (PT)20.79%
413 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.65%
13 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos
ITAQUARI
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)38.28%
1.183 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)34.05%
1.052 votos
HELDER SALOMÃO (PT)26.76%
827 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.84%
26 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.06%
2 votos
JARDIM AMÉRICA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)43.06%
2.390 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)36.79%
2.042 votos
HELDER SALOMÃO (PT)18.90%
1.049 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.15%
64 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.11%
6 votos
JARDIM BOTÂNICO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)43.85%
905 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.20%
644 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.50%
485 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.16%
24 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.29%
6 votos
JARDIM CAMPO GRANDE
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)35.60%
230 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)32.04%
207 votos
HELDER SALOMÃO (PT)30.96%
200 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.39%
9 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos
Jardim de Alah
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
MARACANÃ
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.87%
237 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)23.51%
114 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.30%
113 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)3.71%
18 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.62%
3 votos
SANTA FÉ
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.98%
2.603 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)27.38%
1.398 votos
HELDER SALOMÃO (PT)20.72%
1.058 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.78%
40 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.14%
7 votos
MUCURI
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.68%
1.061 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.29%
643 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.98%
545 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.97%
22 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.09%
2 votos
NOVA BRASÍLIA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.79%
2.062 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.68%
1.308 votos
HELDER SALOMÃO (PT)22.37%
986 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.00%
44 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.16%
7 votos
BOA VISTA
HELDER SALOMÃO (PT)37.37%
142 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)34.74%
132 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)26.58%
101 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.32%
5 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos
NOVA CANAÃ
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)38.04%
970 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)32.08%
818 votos
HELDER SALOMÃO (PT)29.14%
743 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.67%
17 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.08%
2 votos
NOVA ESPERANÇA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)39.51%
322 votos
HELDER SALOMÃO (PT)29.69%
242 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.45%
240 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.35%
11 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos
NOVA ROSA DA PENHA I + NOVA ROSA DA PENHA II
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)42.32%
3.591 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.33%
2.489 votos
HELDER SALOMÃO (PT)27.00%
2.291 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.17%
99 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.18%
15 votos
NOVA VALVERDE
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.60%
487 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)32.25%
337 votos
HELDER SALOMÃO (PT)19.71%
206 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.44%
15 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos
NOVO BRASIL
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)42.23%
783 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.91%
536 votos
HELDER SALOMÃO (PT)27.72%
514 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.02%
19 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.11%
2 votos
NOVO HORIZONTE
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)43.95%
1.236 votos
HELDER SALOMÃO (PT)28.98%
815 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)25.85%
727 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.14%
32 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.07%
2 votos
Operário
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ORIENTE
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.85%
1.631 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.23%
1.087 votos
HELDER SALOMÃO (PT)20.88%
727 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.80%
28 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.23%
8 votos
PADRE GABRIEL
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)41.65%
1.042 votos
HELDER SALOMÃO (PT)29.70%
743 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)27.74%
694 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.88%
22 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.04%
1 votos
Padre Mathias
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Parque Gramado
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PIRANEMA
RICARDO FERRAÇO (MDB)36.29%
520 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)35.24%
505 votos
HELDER SALOMÃO (PT)27.84%
399 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.35%
5 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.28%
4 votos
Planeta
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PORTO DE CARIACICA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)43.26%
1.538 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.89%
1.027 votos
HELDER SALOMÃO (PT)26.58%
945 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.15%
41 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.11%
4 votos
PORTO DE SANTANA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)41.97%
3.247 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)36.05%
2.789 votos
HELDER SALOMÃO (PT)20.77%
1.607 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.10%
85 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.10%
8 votos
PORTO NOVO
RICARDO FERRAÇO (MDB)37.14%
1.239 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)36.30%
1.211 votos
HELDER SALOMÃO (PT)25.81%
861 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.66%
22 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.09%
3 votos
PRESIDENTE MÉDICI
RICARDO FERRAÇO (MDB)39.28%
951 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)37.75%
914 votos
HELDER SALOMÃO (PT)22.43%
543 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.50%
12 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.04%
1 votos
Prolar
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
RETIRO SAUDOSO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)42.44%
261 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.87%
196 votos
HELDER SALOMÃO (PT)25.69%
158 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.00%
0 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos
Rio Branco
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
RIO MARINHO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.76%
3.541 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.86%
2.261 votos
HELDER SALOMÃO (PT)22.42%
1.698 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.81%
61 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.16%
12 votos
ROSA DA PENHA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.25%
1.331 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)24.73%
655 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.93%
634 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.06%
28 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.04%
1 votos
SANTA BÁRBARA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.20%
1.471 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)23.22%
642 votos
HELDER SALOMÃO (PT)22.24%
615 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.19%
33 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.14%
4 votos
SANTA CECÍLIA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.00%
869 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.11%
496 votos
HELDER SALOMÃO (PT)19.19%
327 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.41%
7 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.29%
5 votos
Santa Luzia
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Santa Paula
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTANA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.10%
2.189 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)34.65%
1.720 votos
HELDER SALOMÃO (PT)20.37%
1.011 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.79%
39 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.10%
5 votos
VILA RICA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.65%
466 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.13%
281 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.72%
237 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.40%
14 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.10%
1 votos
SANTO ANTÔNIO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)43.34%
706 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.98%
521 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.70%
386 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.86%
14 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.12%
2 votos
São Benedito
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
São Conrado
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO FRANCISCO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.27%
2.204 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.50%
1.268 votos
HELDER SALOMÃO (PT)17.75%
763 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.37%
59 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.12%
5 votos
SÃO GERALDO
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.85%
2.957 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.22%
1.708 votos
HELDER SALOMÃO (PT)21.58%
1.306 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.26%
76 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.10%
6 votos
SÃO GERALDO II
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.05%
1.080 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)27.02%
595 votos
HELDER SALOMÃO (PT)22.43%
494 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.27%
28 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.23%
5 votos
São Gonçalo
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO JOÃO BATISTA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)39.65%
1.798 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)34.47%
1.563 votos
HELDER SALOMÃO (PT)25.07%
1.137 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.75%
34 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.07%
3 votos
Serra do Anil
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Sotelândia
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Sotema
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA TABAJARA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)42.22%
1.166 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.43%
868 votos
HELDER SALOMÃO (PT)24.84%
686 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.48%
41 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.04%
1 votos
Tiradentes
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Tucum
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VALE DOS REIS
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.49%
1.091 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)27.73%
680 votos
HELDER SALOMÃO (PT)26.59%
652 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.10%
27 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.08%
2 votos
VALE ESPERANÇA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.45%
2.179 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.55%
1.386 votos
HELDER SALOMÃO (PT)22.81%
1.070 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.09%
51 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.11%
5 votos
Valparaíso
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Vasco da Gama
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VERA CRUZ
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.39%
937 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)30.05%
570 votos
HELDER SALOMÃO (PT)19.40%
368 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.05%
20 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.11%
2 votos
VILA CAJUEIRO
HELDER SALOMÃO (PT)36.18%
72 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)33.17%
66 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)29.65%
59 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.50%
1 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.50%
1 votos
VILA CAPIXABA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.00%
2.451 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.68%
1.406 votos
HELDER SALOMÃO (PT)19.99%
980 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.22%
60 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.10%
5 votos
VILA INDEPENDÊNCIA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.98%
592 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)32.14%
405 votos
HELDER SALOMÃO (PT)18.97%
239 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.75%
22 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.16%
2 votos
Vila Isabel
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Vila Merlo
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA PALESTINA
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.88%
923 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.43%
487 votos
HELDER SALOMÃO (PT)16.70%
286 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.99%
17 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos
Vila Progresso
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA PRUDÊNCIO
HELDER SALOMÃO (PT)34.55%
66 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)32.98%
63 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.41%
60 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.05%
2 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos
Vista Dourada
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Vista Linda
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VISTA MAR
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.66%
1.033 votos
HELDER SALOMÃO (PT)29.44%
681 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)24.56%
568 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.25%
29 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.09%
2 votos
Resultado em Cariacica
62 bairros mapeados · 193.370 votos válidos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)45,19%
87.393 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)30,61%
59.200 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23,09%
44.646 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0,98%
1.903 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0,12%
228 votos