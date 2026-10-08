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Eleições 2026

Em Cariacica, Pazolini venceu em 56 bairros e Ricardo em 3; veja mapa

Helder Salomão (PT), que não está na disputa de segundo turno, ganhou em outros três locais

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 12:08

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

08 out 2026 às 12:08
Mapa de votação em Cariacica para governo do ES
A região de Campo Grande foi a que mais concentrou votos para Pazolini Arquivo e Arte AG

No primeiro turno de votação das Eleições 2026, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) conquistou a maioria dos eleitores de 56 bairros de Cariacica. Helder Salomão (PT), que não avançou para o segundo turno na disputa ao governo do Espírito Santo, venceu em três locais e, Ricardo Ferraço (MDB), em outros três. 


O reduto que concentrou mais votos para Pazolini foi a região de Campo Grande, onde ele recebeu apoio de 4.669 eleitores. Por lá, Ricardo e Helder também tiveram suas melhores votações: 2.968 e 1.885, respectivamente.


Em muitos dos bairros onde o candidato republicano se sobressaiu, conseguiu votações que passaram de 3 mil eleitores, como Itacibá, Nova Rosa da Penha I e II, Porto de Santana e Rio Marinho. 


Ricardo teve melhor desempenho em Porto Novo, Presidente Médici e Piranema, enquanto Helder recebeu mais apoio em Boa Vista, Vila Cajueiro e Vila Prudêncio. 


Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale ressaltar que foram relacionados apenas os bairros com seção eleitoral. Confira no mapa como ficou a votação dos candidatos:


Apuração por bairro — Cariacica (governador)
Eleições 2026

Apuração por bairro — Cariacica (governador)

Ver resultado geral

Alice Coutinho

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Alto da Boa Vista

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ALTO LAGE

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)40.90%
2.085 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)34.82%
1.775 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.01%
1.173 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.14%
58 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.14%
7 votos

Alzira Ramos

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Antonio Ferreira Borges

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

APARECIDA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)39.66%
1.041 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)34.97%
918 votos
HELDER SALOMÃO (PT)24.91%
654 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.30%
8 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.15%
4 votos

BANDEIRANTES

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.52%
1.726 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)27.47%
977 votos
HELDER SALOMÃO (PT)22.94%
816 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.01%
36 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.06%
2 votos

BELA AURORA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)45.21%
2.093 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.08%
1.300 votos
HELDER SALOMÃO (PT)25.84%
1.196 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.82%
38 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.04%
2 votos

BELA VISTA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.82%
1.491 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)25.73%
755 votos
HELDER SALOMÃO (PT)21.81%
640 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.53%
45 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.10%
3 votos

Boa Sorte

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Bubú

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Caçaroca

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Campina Grande

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CAMPO BELO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.35%
823 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)26.03%
443 votos
HELDER SALOMÃO (PT)24.56%
418 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.00%
17 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.06%
1 votos

CAMPO GRANDE

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.46%
4.669 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)30.81%
2.968 votos
HELDER SALOMÃO (PT)19.57%
1.885 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.98%
94 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.19%
18 votos

campoverdentigadivisão

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)41.77%
1.192 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.85%
909 votos
HELDER SALOMÃO (PT)25.30%
722 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.88%
25 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.21%
6 votos

Cangaíba

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CARIACICA SEDE + AREINHA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)41.13%
2.443 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.43%
1.867 votos
HELDER SALOMÃO (PT)26.48%
1.573 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.89%
53 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.07%
4 votos

CASTELO BRANCO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.32%
1.501 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)26.09%
763 votos
HELDER SALOMÃO (PT)21.85%
639 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.62%
18 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.14%
4 votos

Chácaras União

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CRUZEIRO DO SUL

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.19%
1.264 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.81%
722 votos
HELDER SALOMÃO (PT)17.22%
417 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.74%
18 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.04%
1 votos

Dom Bosco

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

EXPEDITO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.56%
541 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.16%
354 votos
HELDER SALOMÃO (PT)24.55%
298 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.48%
18 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.25%
3 votos

FLEXAL I

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)35.93%
885 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)35.81%
882 votos
HELDER SALOMÃO (PT)27.45%
676 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.73%
18 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.08%
2 votos

FLEXAL II

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)36.76%
608 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)33.43%
553 votos
HELDER SALOMÃO (PT)29.02%
480 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.79%
13 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos

Formate

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Fóz do Rio Bubú

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA GRAÚNA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)39.24%
806 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)36.51%
750 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.42%
481 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.54%
11 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.29%
6 votos

Ibiapaba

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ITACIBÁ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.91%
3.810 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)30.93%
2.460 votos
HELDER SALOMÃO (PT)20.21%
1.607 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.86%
68 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.10%
8 votos

ITANGUÁ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.70%
1.722 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)27.74%
924 votos
HELDER SALOMÃO (PT)19.54%
651 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.87%
29 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.15%
5 votos

ITAPEMIRIM

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.20%
1.077 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)24.36%
484 votos
HELDER SALOMÃO (PT)20.79%
413 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.65%
13 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos

ITAQUARI

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)38.28%
1.183 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)34.05%
1.052 votos
HELDER SALOMÃO (PT)26.76%
827 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.84%
26 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.06%
2 votos

JARDIM AMÉRICA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)43.06%
2.390 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)36.79%
2.042 votos
HELDER SALOMÃO (PT)18.90%
1.049 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.15%
64 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.11%
6 votos

JARDIM BOTÂNICO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)43.85%
905 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.20%
644 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.50%
485 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.16%
24 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.29%
6 votos

JARDIM CAMPO GRANDE

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)35.60%
230 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)32.04%
207 votos
HELDER SALOMÃO (PT)30.96%
200 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.39%
9 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos

Jardim de Alah

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MARACANÃ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.87%
237 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)23.51%
114 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.30%
113 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)3.71%
18 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.62%
3 votos

SANTA FÉ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.98%
2.603 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)27.38%
1.398 votos
HELDER SALOMÃO (PT)20.72%
1.058 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.78%
40 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.14%
7 votos

MUCURI

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.68%
1.061 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.29%
643 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.98%
545 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.97%
22 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.09%
2 votos

NOVA BRASÍLIA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.79%
2.062 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.68%
1.308 votos
HELDER SALOMÃO (PT)22.37%
986 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.00%
44 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.16%
7 votos

BOA VISTA

HELDER SALOMÃO (PT)37.37%
142 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)34.74%
132 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)26.58%
101 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.32%
5 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos

NOVA CANAÃ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)38.04%
970 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)32.08%
818 votos
HELDER SALOMÃO (PT)29.14%
743 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.67%
17 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.08%
2 votos

NOVA ESPERANÇA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)39.51%
322 votos
HELDER SALOMÃO (PT)29.69%
242 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.45%
240 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.35%
11 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos

NOVA ROSA DA PENHA I + NOVA ROSA DA PENHA II

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)42.32%
3.591 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.33%
2.489 votos
HELDER SALOMÃO (PT)27.00%
2.291 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.17%
99 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.18%
15 votos

NOVA VALVERDE

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.60%
487 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)32.25%
337 votos
HELDER SALOMÃO (PT)19.71%
206 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.44%
15 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos

NOVO BRASIL

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)42.23%
783 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.91%
536 votos
HELDER SALOMÃO (PT)27.72%
514 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.02%
19 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.11%
2 votos

NOVO HORIZONTE

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)43.95%
1.236 votos
HELDER SALOMÃO (PT)28.98%
815 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)25.85%
727 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.14%
32 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.07%
2 votos

Operário

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ORIENTE

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.85%
1.631 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.23%
1.087 votos
HELDER SALOMÃO (PT)20.88%
727 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.80%
28 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.23%
8 votos

PADRE GABRIEL

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)41.65%
1.042 votos
HELDER SALOMÃO (PT)29.70%
743 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)27.74%
694 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.88%
22 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.04%
1 votos

Padre Mathias

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Parque Gramado

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PIRANEMA

RICARDO FERRAÇO (MDB)36.29%
520 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)35.24%
505 votos
HELDER SALOMÃO (PT)27.84%
399 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.35%
5 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.28%
4 votos

Planeta

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PORTO DE CARIACICA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)43.26%
1.538 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.89%
1.027 votos
HELDER SALOMÃO (PT)26.58%
945 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.15%
41 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.11%
4 votos

PORTO DE SANTANA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)41.97%
3.247 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)36.05%
2.789 votos
HELDER SALOMÃO (PT)20.77%
1.607 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.10%
85 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.10%
8 votos

PORTO NOVO

RICARDO FERRAÇO (MDB)37.14%
1.239 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)36.30%
1.211 votos
HELDER SALOMÃO (PT)25.81%
861 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.66%
22 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.09%
3 votos

PRESIDENTE MÉDICI

RICARDO FERRAÇO (MDB)39.28%
951 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)37.75%
914 votos
HELDER SALOMÃO (PT)22.43%
543 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.50%
12 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.04%
1 votos

Prolar

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RETIRO SAUDOSO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)42.44%
261 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.87%
196 votos
HELDER SALOMÃO (PT)25.69%
158 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.00%
0 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos

Rio Branco

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RIO MARINHO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.76%
3.541 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.86%
2.261 votos
HELDER SALOMÃO (PT)22.42%
1.698 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.81%
61 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.16%
12 votos

ROSA DA PENHA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.25%
1.331 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)24.73%
655 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.93%
634 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.06%
28 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.04%
1 votos

SANTA BÁRBARA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.20%
1.471 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)23.22%
642 votos
HELDER SALOMÃO (PT)22.24%
615 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.19%
33 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.14%
4 votos

SANTA CECÍLIA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.00%
869 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.11%
496 votos
HELDER SALOMÃO (PT)19.19%
327 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.41%
7 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.29%
5 votos

Santa Luzia

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Santa Paula

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTANA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.10%
2.189 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)34.65%
1.720 votos
HELDER SALOMÃO (PT)20.37%
1.011 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.79%
39 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.10%
5 votos

VILA RICA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.65%
466 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.13%
281 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.72%
237 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.40%
14 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.10%
1 votos

SANTO ANTÔNIO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)43.34%
706 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.98%
521 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23.70%
386 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.86%
14 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.12%
2 votos

São Benedito

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

São Conrado

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO FRANCISCO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.27%
2.204 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.50%
1.268 votos
HELDER SALOMÃO (PT)17.75%
763 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.37%
59 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.12%
5 votos

SÃO GERALDO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.85%
2.957 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.22%
1.708 votos
HELDER SALOMÃO (PT)21.58%
1.306 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.26%
76 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.10%
6 votos

SÃO GERALDO II

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.05%
1.080 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)27.02%
595 votos
HELDER SALOMÃO (PT)22.43%
494 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.27%
28 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.23%
5 votos

São Gonçalo

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO JOÃO BATISTA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)39.65%
1.798 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)34.47%
1.563 votos
HELDER SALOMÃO (PT)25.07%
1.137 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.75%
34 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.07%
3 votos

Serra do Anil

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Sotelândia

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Sotema

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA TABAJARA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)42.22%
1.166 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.43%
868 votos
HELDER SALOMÃO (PT)24.84%
686 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.48%
41 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.04%
1 votos

Tiradentes

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Tucum

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VALE DOS REIS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.49%
1.091 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)27.73%
680 votos
HELDER SALOMÃO (PT)26.59%
652 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.10%
27 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.08%
2 votos

VALE ESPERANÇA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.45%
2.179 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)29.55%
1.386 votos
HELDER SALOMÃO (PT)22.81%
1.070 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.09%
51 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.11%
5 votos

Valparaíso

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Vasco da Gama

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VERA CRUZ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.39%
937 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)30.05%
570 votos
HELDER SALOMÃO (PT)19.40%
368 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.05%
20 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.11%
2 votos

VILA CAJUEIRO

HELDER SALOMÃO (PT)36.18%
72 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)33.17%
66 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)29.65%
59 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.50%
1 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.50%
1 votos

VILA CAPIXABA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.00%
2.451 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.68%
1.406 votos
HELDER SALOMÃO (PT)19.99%
980 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.22%
60 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.10%
5 votos

VILA INDEPENDÊNCIA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.98%
592 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)32.14%
405 votos
HELDER SALOMÃO (PT)18.97%
239 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.75%
22 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.16%
2 votos

Vila Isabel

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Vila Merlo

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA PALESTINA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.88%
923 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)28.43%
487 votos
HELDER SALOMÃO (PT)16.70%
286 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0.99%
17 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos

Vila Progresso

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA PRUDÊNCIO

HELDER SALOMÃO (PT)34.55%
66 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)32.98%
63 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)31.41%
60 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.05%
2 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.00%
0 votos

Vista Dourada

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Vista Linda

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VISTA MAR

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.66%
1.033 votos
HELDER SALOMÃO (PT)29.44%
681 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)24.56%
568 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)1.25%
29 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0.09%
2 votos

Resultado em Cariacica

62 bairros mapeados · 193.370 votos válidos

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)45,19%
87.393 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)30,61%
59.200 votos
HELDER SALOMÃO (PT)23,09%
44.646 votos
BRENO BARCELOS (MISSÃO)0,98%
1.903 votos
RAFAEL DEMUNER (UP)0,12%
228 votos

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