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Futebol

Veja a lista completa de ganhadores da Bola de Ouro na história do futebol masculino

Harry Kane faturou a premiação nessa temporada

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 15:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 out 2026 às 15:59
Harry Kane
Harry Kane Matthew Childs
O craque argentino Lionel Messi é o maior vencedor da premiação Bola de Ouro, da France Football, eleito oito vezes, a última delas em 2023. O segundo maior vencedor é o português Cristiano Ronaldo, com cinco prêmios (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). Empatados em terceiro, com três conquistas cada, estão Johan Cruijff (1971, 1973 e 1974), Michel Platini (1983, 1984 e 1985) e Marco van Basten (1988, 1989 e 1992).
Entre os brasileiros, Ronaldo venceu duas vezes, em 1997 e 2002. Rivaldo (1999), Ronaldinho Gaúcho (2005) e Kaká (2007) também ganharam. O vencedor do ano passado foi o atacante francês Ousmane Dembélé, do PSG. Nesta edição, a premiação teve mais um vencedor inédito, o inglês Harry Kane, do Bayer de Munique.
VEJA TODOS OS VENCEDORES DA BOLA DE OURO
1956 Stanley Matthews (ING)
1957 Alfredo Di Stéfano (ESP-ARG)
1958 Raymond Kopa (FRA)
1959 Alfredo Di Stéfano (ESP-ARG)
1960 Luis Suárez (ESP)
1961 Omar Sivori (ITA)
1962 Josef Masopust (TCH)
1963 Lev Yashin (URS)
1964 Denis Law (SLD)
1965 Eusébio (POR)
1966 Bobby Charlton (ING)
1967 Flórián Albert (HUN)
1968 George Best (IRL)
1969 Gianni Rivera (ITA)
1970 Gerd Müller (ALE)
1971 Johan Cruijff (HOL)
1972 Franz Beckenbauer (ALE)
1973 Johan Cruijff (HOL)
1974 Johan Cruijff (HOL)
1975 Oleg Blokhin (URS)
1976 Franz Beckenbauer (ALE)
1977 Allan Simonsen (DIN)
1978 Kevin Keegan (ING)
1979 Kevin Keegan (ING)
1980 Karl-Heinz Rummenigge (ALE)
1981 Karl-Heinz Rummenigge (ALE)
1982 Paolo Rossi (ITA)
1983 Michel Platini (FRA)
1984 Michel Platini (FRA)
1985 Michel Platini (FRA)
1986 Igor Belanov (URS)
1987 Ruud Gullit (HOL)
1988 Marco van Basten (HOL)
1989 Marco van Basten (HOL)
1990 Lothar Matthäus (ALE)
1991 Jean-Pierre Papin (FRA)
1992 Marco van Basten (HOL)
1993 Roberto Baggio (ITA)
1994 Hristo Stoichkov (BUL)
1995 George Weah (LBR)
1996 Matthias Sammer (ALE)
1997 Ronaldo (BRA)
1998 Zinédine Zidane (FRA)
1999 Rivaldo (BRA)
2000 Luís Figo (POR)
2001 Michael Owen (ING)
2002 Ronaldo (BRA)
2003 Pavel Nedved (TCH)
2004 Andriy Shevchenko (UCR)
2005 Ronaldinho (BRA)
2006 Fabio Cannavaro (ITA)
2007 Kaká (BRA)
2008 Cristiano Ronaldo (POR)
2009 Lionel Messi (ARG)
2010 Lionel Messi (ARG)*
2011 Lionel Messi (ARG)*
2012 Lionel Messi (ARG)*
2013 Cristiano Ronaldo (POR)*
2014 Cristiano Ronaldo (POR)*
2015 Lionel Messi (ARG)*
2016 Cristiano Ronaldo (POR)
2017 Cristiano Ronaldo (POR)
2018 Luka Modric (CRO)
2019 Lionel Messi (ARG)
2020 Prêmio não foi entregue em função da pandemia de Covid-19
2021 Lionel Messi (ARG)
2022 Karim Benzema (FRA)
2023 Lionel Messi (ARG)
2024 Rodri (ESP)
2025 Dembélé (FRA)
2026 Harry Kane (ING)
*Entre 2010 e 2015, o prêmio foi entregue em parceria com a Fifa
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