AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Automobilismo

Dois pontos separam Kimi Antonelli do título da Fórmula 1

Piloto de 20 anos só precisa chegar em nono lugar em qualquer uma das provas ou duas vezes em décimo para ser campeão

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 16:53

DANI BLASCHKAUER

DANI BLASCHKAUER

Publicado em 

27 out 2026 às 16:53
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli Divulgação/Mercedes

Não é mais uma questão de se, mas de quando. A matemática para Kimi Antonelli, de 20 anos, tornar-se o mais jovem campeão da Fórmula 1 é simples. Com cinco corridas restantes no calendário de 2026, o piloto italiano da Mercedes precisa de dois pontos para assegurar o título sem depender dos rivais. No momento, só dois têm alguma possibilidade de passar à sua frente: George Russell e Lewis Hamilton.

Com a vitória do GP dos Estados Unidos, em Austin (Texas), no domingo (25), Antonelli chegou aos 365 pontos e abriu 123 de vantagem sobre o britânico George Russell, seu companheiro de equipe. Hamilton, da Ferrari, está 124 pontos atrás.


O máximo de pontos que um piloto pode conseguir na reta final da temporada é 125.

Antonelli ainda leva vantagem no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. Ele tem nove. Russell soma três; Hamilton, uma. Ou seja, o italiano só precisa chegar em nono lugar em qualquer uma das provas ou duas vezes em décimo.

Na hipótese de não terminar nenhuma das cinco últimas corridas, ou Russell ou Hamilton teria que ganhar todas as provas. Até agora, após 18 GPs, o piloto da Mercedes só deixou de completar uma prova, em Barcelona. E o único que conseguiu ganhar cinco vezes seguidas na temporada foi justamente Antonelli.


Filho do ex-piloto Marco Antonelli, Andrea Kimi começou no kart aos sete anos. Em uma jornada na qual pulou etapas, chegou à F1 sem ter passado pela F3.

Integrante da academia da Mercedes desde 2019, foi anunciado como substituto de Lewis Hamilton quando ainda não tinha carteira de motorista.


A temporada de estreia na F1 teve ótimos momentos e marcas importantes. Ele pontuou nas três primeiras provas da carreira -algo que não ocorria desde 1965-, teve a melhor pontuação de um novato no sistema atual e se tornou o terceiro mais jovem em um pódio da F1.


Os últimos cinco GPs da temporada


- México (1º.nov)

- Brasil (8.nov)

- Las Vegas-EUA (21.nov)

- Qatar (29.nov)

- Abu Dhabi (6.dez)

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fórmula 1
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homicídio em barbearia põe fim a 569 dias sem homicídio em Guaçuí
Adolescente suspeito de matar homem em barbearia de Guaçuí se entrega à polícia
Mc paiva e Soso Careca
Soso Careca e MC Paiva anunciam gravidez em publicação nas redes sociais
Gavião Shiluba é utilizado para afastar pombos de área de hospital do Espírito Santo
Hospital em Vitória contrata gavião para espantar pombos; saiba como funciona

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.