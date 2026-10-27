Dois pontos separam Kimi Antonelli do título da Fórmula 1

Não é mais uma questão de se, mas de quando. A matemática para Kimi Antonelli, de 20 anos, tornar-se o mais jovem campeão da Fórmula 1 é simples. Com cinco corridas restantes no calendário de 2026, o piloto italiano da Mercedes precisa de dois pontos para assegurar o título sem depender dos rivais. No momento, só dois têm alguma possibilidade de passar à sua frente: George Russell e Lewis Hamilton.

Com a vitória do GP dos Estados Unidos, em Austin (Texas), no domingo (25), Antonelli chegou aos 365 pontos e abriu 123 de vantagem sobre o britânico George Russell, seu companheiro de equipe. Hamilton, da Ferrari, está 124 pontos atrás.





O máximo de pontos que um piloto pode conseguir na reta final da temporada é 125.

Antonelli ainda leva vantagem no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. Ele tem nove. Russell soma três; Hamilton, uma. Ou seja, o italiano só precisa chegar em nono lugar em qualquer uma das provas ou duas vezes em décimo.

Na hipótese de não terminar nenhuma das cinco últimas corridas, ou Russell ou Hamilton teria que ganhar todas as provas. Até agora, após 18 GPs, o piloto da Mercedes só deixou de completar uma prova, em Barcelona. E o único que conseguiu ganhar cinco vezes seguidas na temporada foi justamente Antonelli.





Filho do ex-piloto Marco Antonelli, Andrea Kimi começou no kart aos sete anos. Em uma jornada na qual pulou etapas, chegou à F1 sem ter passado pela F3.

Integrante da academia da Mercedes desde 2019, foi anunciado como substituto de Lewis Hamilton quando ainda não tinha carteira de motorista.





A temporada de estreia na F1 teve ótimos momentos e marcas importantes. Ele pontuou nas três primeiras provas da carreira -algo que não ocorria desde 1965-, teve a melhor pontuação de um novato no sistema atual e se tornou o terceiro mais jovem em um pódio da F1.





Os últimos cinco GPs da temporada





- México (1º.nov)

- Brasil (8.nov)

- Las Vegas-EUA (21.nov)

- Qatar (29.nov)

- Abu Dhabi (6.dez)