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Rock

Raimundos é a primeira atração nacional confirmada do Vibra Rock Brasil 2027

Além dos Raimundos, o festival contará com outras atrações nacionais e artistas capixabas, que serão anunciados em breve
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 16:00

Raimundos fará show em Vitória
Raimundos fará show em Vitória Reprodução/Instagram/@raimundosrock

A banda Raimundos é a primeira atração confirmada do Vibra Rock Brasil 2027. O grupo sobe ao palco no dia 1º de maio, na Praça do Papa, em Vitória, para a terceira edição do festival, que promete reunir grandes nomes do rock nacional e artistas capixabas. As próximas atrações serão anunciadas em breve.


Com mais de três décadas de carreira, os Raimundos conquistaram o público com uma sonoridade que mistura hardcore, punk rock e influências da música nordestina. No repertório, hits como “Mulher de Fases”, “Eu Quero Ver o Oco”, “Puteiro em João Pessoa” e “A Mais Pedida” atravessaram gerações e seguem entre os destaques da trajetória da banda.


A banda chega ao festival com a turnê do álbum “Raimundos XXX”, que reúne 11 músicas inéditas. O trabalho marca uma nova fase do grupo, que mantém seu estilo musical com Digão, Marquim, Caio e Jean.


Em 2026, os Raimundos também abriram sete shows da turnê brasileira do Guns N’ Roses, incluindo a apresentação realizada em abril no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.


O Vibra Rock Brasil também terá atrações capixabas, opções gastronômicas e espaços de convivência. Crianças de até 12 anos terão entrada gratuita, enquanto o público de 12 a 16 anos terá direito à meia-entrada, conforme as regras da organização.O festival mantém a modalidade de meia solidária, com doação dos alimentos.

Serviço

Show dos Raimundos - Vibra Rock Brasil 2027


Data: 1º de maio de 2027 (sábado)

Abertura dos portões: 11h

Local: Praça do Papa – Vitória

Primeira atração confirmada: Raimundos

Demais atrações nacionais e capixabas: Serão anunciadas em breve

Classificação e acesso: Crianças até 12 anos não pagam; de 12 a 16 anos, meia-entrada com acompanhamento dos pais, conforme regras do evento

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