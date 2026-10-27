Raimundos é a primeira atração nacional confirmada do Vibra Rock Brasil 2027

A banda Raimundos é a primeira atração confirmada do Vibra Rock Brasil 2027. O grupo sobe ao palco no dia 1º de maio, na Praça do Papa, em Vitória, para a terceira edição do festival, que promete reunir grandes nomes do rock nacional e artistas capixabas. As próximas atrações serão anunciadas em breve.





Com mais de três décadas de carreira, os Raimundos conquistaram o público com uma sonoridade que mistura hardcore, punk rock e influências da música nordestina. No repertório, hits como “Mulher de Fases”, “Eu Quero Ver o Oco”, “Puteiro em João Pessoa” e “A Mais Pedida” atravessaram gerações e seguem entre os destaques da trajetória da banda.





A banda chega ao festival com a turnê do álbum “Raimundos XXX”, que reúne 11 músicas inéditas. O trabalho marca uma nova fase do grupo, que mantém seu estilo musical com Digão, Marquim, Caio e Jean.





Em 2026, os Raimundos também abriram sete shows da turnê brasileira do Guns N’ Roses, incluindo a apresentação realizada em abril no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.





O Vibra Rock Brasil também terá atrações capixabas, opções gastronômicas e espaços de convivência. Crianças de até 12 anos terão entrada gratuita, enquanto o público de 12 a 16 anos terá direito à meia-entrada, conforme as regras da organização.O festival mantém a modalidade de meia solidária, com doação dos alimentos.