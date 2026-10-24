Feira reúne colecionadores de vinil e fãs de música neste sábado (24), em Vila Velha

Em tempos de streaming, com músicas disponíveis em poucos toques, os discos de vinil seguem conquistando espaço para diferentes gerações. Esse prazer de folhear capas, garimpar edições e encontrar álbuns raros é o que movimenta a Feira do Vinil Boulevard, que acontece neste sábado (24), das 10 às 18h, no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. A entrada é gratuita.





Além de reunir colecionadores experientes e admiradores do formato, a feira é uma oportunidade para quem deseja começar uma coleção, descobrir novos artistas e encontrar discos que marcaram época. O público poderá explorar diferentes títulos e aproveitar promoções exclusivas. Os CDs também devem marcar presença, ampliando as opções para quem gosta de colecionar música em formatos físicos.





A feira contará com a participação de lojas especializadas, com opções para diferentes gostos musicais. A Tarkus Records levará discos com uma promoção especial válida para todos os títulos da loja disponíveis no evento.





Já a Capixaba Discos promete marcar presença com mais de 500 LPs, ampliando as possibilidades para quem gosta de garimpar raridades e clássicos. A Loja China CD também estará na feira, com uma seleção variada de títulos de pop, rock e MPB, além de outros estilos musicais.





Para muitos fãs, colecionar vinis e CDs significa valorizar a arte das capas, conhecer a história dos artistas e ter um contato mais próximo com os álbuns. O hábito também aproxima diversas gerações, reunindo quem acompanhou a popularização dos toca-discos e jovens que descobriram recentemente o charme dos LPs.





Feira do Vinil Boulevard

Data: sábado, 24 de outubro

Horário: das 10 às 18 horas

Local: Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, próximo à entrada D

Entrada: gratuita