Final de semana no ES terá Fernandinho, Encontro das Chefs e Brandão; confira programação

Mais uma semana chegando ao fim, e vocês sabem o que isso significa. Como não deixamos na mão nossos leitores que querem programar um final de semana diferente, HZ voltou para apresentar algumas das melhores atrações no ES durante sexta-feira (23) e domingo (25). E como sempre, nosso estado está com uma agenda recheada de atrações para todos os gostos; confira os destaques:





O público gospel no ES terá uma atração especial neste sábado (23). Uma das vozes mais conhecidas da música cristã, o cantor Fernandinho vai se apresentar em Guarapari no evento “Viva Jesus Guarapari”. Na Praça da Paz, na orla da Praia do Morro, o cantor conhecido por músicas “Galileu”, “Faz Chover” e “Santo Pra Sempre” deve se apresentar por volta das 22h, com entrada gratuita para o público. Outros nomes confirmados ao evento são Jonata Cabral, Sarah Beatriz e outros.