Final de semana no ES terá Fernandinho, Encontro das Chefs e Brandão; confira programação

Mais uma semana chegando ao fim, e vocês sabem o que isso significa. Como não deixamos na mão nossos leitores que querem programar um final de semana diferente, HZ voltou para apresentar algumas das melhores atrações no ES durante sexta-feira (23) e domingo (25). E como sempre, nosso estado está com uma agenda recheada de atrações para todos os gostos; confira os destaques:
O público gospel no ES terá uma atração especial neste sábado (23). Uma das vozes mais conhecidas da música cristã, o cantor Fernandinho vai se apresentar em Guarapari no evento “Viva Jesus Guarapari”. Na Praça da Paz, na orla da Praia do Morro, o cantor conhecido por músicas “Galileu”, “Faz Chover” e “Santo Pra Sempre” deve se apresentar por volta das 22h, com entrada gratuita para o público. Outros nomes confirmados ao evento são Jonata Cabral, Sarah Beatriz e outros.
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Os fãs de gastronomia também têm um rolê para colocar na agenda. O festival gastronômico “Encontro das Chefs” vai acontecer entre sexta-feira (23) a domingo (25) no Cais das Artes, em Vitória. O evento tem entrada gratuita ao público e busca celebrar o protagonismo feminino na gastronomia, cultura e economia criativa. E o destaque da edição fica com a participação da chef Dayse Paparoto, a vencedora da primeira edição do MasterChef Profissionais.
E quem já está ansioso para o Festival Boom Rap, um esquenta vai acontecer também neste final de semana. O rapper e produtor Brandão vai participar nesta sexta-feira (23) do "BoomRAP Sessions", o evento que precede o festival de rap do ES. O show vai acontecer na Caza Brava, em Vitória, a partir das 22h, com ingressos a venda por R$ 60 pelo site Zig Tickets. O artista as músicas mais famosas são suas produções para "NOITE PERFEITA", "ESPAÇONAVE" e "JAPONÊS" do rapper Matuê.