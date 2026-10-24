De trilhas a passeios solo: 3 roteiros no ES inspirados nas novas tendências de viagem

Tendência Healthy-ish e adventure-ish: mais saudável e com um pouco de aventura





O primeiro roteiro é para quem quer desacelerar sem abrir mão de atividades ao ar livre. A região de Pedra Azul, em Domingos Martins, reúne paisagens de montanha, trilhas, propriedades rurais e opções gastronômicas que permitem alternar momentos de movimento e descanso.





Manhã — Caminhada em meio à natureza





Comece o dia no Parque Estadual da Pedra Azul, uma das principais atrações naturais do município. O parque abriga trilhas e formações rochosas que compõem um dos cenários mais conhecidos das Montanhas Capixabas.





A visita pode ser uma oportunidade para caminhar e observar a paisagem sem transformar o passeio em uma competição para cumprir etapas. O acesso às trilhas está sujeito às regras de visitação e às condições climáticas, por isso é importante consultar as orientações oficiais antes de ir.





Almoço — Sabores das Montanhas





Depois da atividade ao ar livre, reserve um tempo para conhecer a gastronomia da região. Domingos Martins reúne restaurantes, cafés, produtos artesanais e estabelecimentos ligados às tradições culinárias de diferentes grupos de imigrantes.





Queijos, geleias, cafés de montanha e pratos de inspiração alemã e italiana podem fazer parte da experiência. A ideia é experimentar sabores locais e escolher a refeição de acordo com a vontade do dia, sem precisar seguir uma rotina alimentar rígida durante toda a viagem.





Tarde — Rota do Lagarto sem pressa





A Rota do Lagarto é uma opção para percorrer a região e apreciar a paisagem da Pedra Azul. Em vez de tentar visitar todos os estabelecimentos, escolha um café, uma parada para fotografar ou um pequeno passeio e deixe espaço para descobertas espontâneas.