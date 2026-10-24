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Turismo

De trilhas a passeios solo: 3 roteiros no ES inspirados nas novas tendências de viagem

Pesquisa da rede de hotelaria Hilton aponta que viajantes buscam experiências mais flexíveis, combinando aventura, descanso e contato com a cultura local
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 10:00

3 roteiros no ES inspirados nas novas tendências de viagem
3 roteiros no ES inspirados nas novas tendências de viagem Prefeitura de Guarapari / Aline Almeida / Ricardo Medeiros

Viajar sem a obrigação de cumprir uma lista de atrações, equilibrar refeições saudáveis com pratos típicos e reservar momentos para explorar um destino por conta própria são algumas das tendências que vêm influenciando o turismo. Em vez de buscar a viagem perfeita, a proposta é montar experiências que combinem com os próprios interesses.


Esse comportamento aparece no relatório de tendências de viagem para 2027 da rede de hotelaria Hilton, elaborado com base em uma pesquisa realizada em parceria com a Morning Consult. O levantamento ouviu 14.744 pessoas que pretendiam viajar nos 12 meses seguintes, em 14 países, incluindo o Brasil. 


No Espírito Santo, essas tendências podem inspirar viagens que combinam natureza, gastronomia regional, atividades ao ar livre e tempo livre para mudar os planos. Confira três sugestões de roteiros.

1. Montanhas capixabas: natureza, gastronomia e descanso
Parque Estadual Pedra Azul
Parque Estadual Pedra Azul Aline Almeida

Tendência Healthy-ish e adventure-ish: mais saudável e com um pouco de aventura


O primeiro roteiro é para quem quer desacelerar sem abrir mão de atividades ao ar livre. A região de Pedra Azul, em Domingos Martins, reúne paisagens de montanha, trilhas, propriedades rurais e opções gastronômicas que permitem alternar momentos de movimento e descanso.


Manhã — Caminhada em meio à natureza


Comece o dia no Parque Estadual da Pedra Azul, uma das principais atrações naturais do município. O parque abriga trilhas e formações rochosas que compõem um dos cenários mais conhecidos das Montanhas Capixabas.


A visita pode ser uma oportunidade para caminhar e observar a paisagem sem transformar o passeio em uma competição para cumprir etapas. O acesso às trilhas está sujeito às regras de visitação e às condições climáticas, por isso é importante consultar as orientações oficiais antes de ir.


Almoço — Sabores das Montanhas


Depois da atividade ao ar livre, reserve um tempo para conhecer a gastronomia da região. Domingos Martins reúne restaurantes, cafés, produtos artesanais e estabelecimentos ligados às tradições culinárias de diferentes grupos de imigrantes.


Queijos, geleias, cafés de montanha e pratos de inspiração alemã e italiana podem fazer parte da experiência. A ideia é experimentar sabores locais e escolher a refeição de acordo com a vontade do dia, sem precisar seguir uma rotina alimentar rígida durante toda a viagem.


Tarde — Rota do Lagarto sem pressa


A Rota do Lagarto é uma opção para percorrer a região e apreciar a paisagem da Pedra Azul. Em vez de tentar visitar todos os estabelecimentos, escolha um café, uma parada para fotografar ou um pequeno passeio e deixe espaço para descobertas espontâneas.

2. Guarapari: trilhas, praias e descobertas fora do óbvio
Praia do Ermitão, no Parque Natural Municipal Morro da Pescaria
Praia do Ermitão, no Parque Natural Municipal Morro da Pescaria Divulgação Prefeitura de Guarapari

Tendências adventure-ish e local-ish: viagens com espírito aventureiro e experiências locais 


Guarapari é conhecida pelas praias, mas também oferece áreas que permitem combinar banho de mar, caminhadas e momentos de tranquilidade. A proposta deste roteiro é alternar lugares conhecidos com trechos menos movimentados, sem tentar conhecer todo o litoral em um único dia.


Manhã — Trilha no Morro da Pescaria


Comece o passeio pelo Parque Natural Municipal Morro da Pescaria, no final da Praia do Morro. A área de conservação reúne trilhas, mirantes e acesso a pequenas praias, oferecendo uma experiência diferente do dia tradicional na areia.


Leve água, use calçados adequados e respeite as orientações de conservação ambiental.


Almoço — Gastronomia capixaba


Depois da caminhada, escolha um restaurante para experimentar pratos à base de peixes e frutos do mar. A culinária do Espírito Santo tem na moqueca capixaba uma de suas principais referências, preparada tradicionalmente em panela de barro e sem leite de coco.


Outra possibilidade é procurar estabelecimentos frequentados por moradores, conversar com comerciantes e pedir sugestões de pratos ou lugares para conhecer. A proposta local-ish valoriza justamente a oportunidade de sair das escolhas automáticas e descobrir sabores e experiências do destino.


Tarde — Praia escolhida na hora


Reserve o restante do dia para uma praia que combine com seu ritmo. A Praia dos Namorados, no Centro, pode entrar no roteiro para quem prefere uma parada urbana, enquanto as Três Praias oferecem pequenas enseadas e um ambiente mais ligado à paisagem natural.


Não é necessário visitar todas. Escolha de acordo com as condições do dia, o deslocamento e a disposição para caminhar ou simplesmente ficar à beira-mar.

3. Vitória: um roteiro para explorar no próprio ritmo
Ilha das Caeiras, Vitória
Ilha das CaIeiras, Vitória Ricardo Medeiros

Tendências solo-ish e local-ish: viagens solo e experiências locais 


Viajar sozinho não significa necessariamente passar todo o tempo sem companhia. Segundo a pesquisa da Hilton, essa modalidade também pode incluir passeios independentes dentro de uma viagem maior, com liberdade para encontrar outras pessoas ou participar de atividades coletivas quando houver vontade.


Vitória é uma opção para esse tipo de experiência por combinar orla, patrimônio histórico, gastronomia e espaços culturais.


Manhã — Caminhada na orla de Camburi


Comece o dia com uma caminhada pela Praia de Camburi. A orla tem ciclovia e áreas utilizadas para atividades físicas, além de espaços para sentar e observar o movimento da cidade e a natureza.


Quem viaja sozinho pode aproveitar o período para caminhar, ouvir música, ler ou simplesmente começar o dia sem precisar conciliar horários com outras pessoas.


Almoço — Uma experiência gastronômica local


Na hora do almoço, reserve um tempo para conhecer a culinária capixaba na Ilha das Caieiras. Formada a partir de uma antiga vila de pescadores, a comunidade mantém fortes vínculos com a pesca, a prática de desfiar siri e a culinária tradicional, elementos que ajudam a preservar a identidade cultural da região. 


O local também é conhecido pelo trabalho das Desfiadeiras de Siri e pelos restaurantes que servem pratos típicos, como a famosa moqueca capixaba.


Tarde — História e cultura no Centro


Dedique a tarde ao Centro Histórico de Vitória. O passeio pode incluir a Catedral Metropolitana e o entorno do Palácio Anchieta, além de outros espaços culturais conforme a programação e os horários de visitação.


Aproveite para caminhar pelas ruas, observar a arquitetura e escolher um café ou uma atividade cultural sem precisar definir cada etapa com antecedência.


Noite — Tempo livre


Aproveite para conhecer os bares e restaurantes do Triângulo das Bermudas, que fica na Praia do Canto. Se surgir uma recomendação interessante durante o passeio, você pode alterar os planos. Se preferir voltar mais cedo, também faz parte da proposta.

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