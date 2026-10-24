Marina Ruy Barbosa protagonizará série de suspense sobre a indústria de conteúdo adulto

A Amazon Prime Video anunciou nesta sexta-feira (23) o elenco oficial de "Obsessão" (título provisório), série de suspense do serviço de streaming ambientada nos bastidores da indústria de conteúdo adulto.

Marina Ruy Barbosa, Marco Pigossi e Any Gabrielly. A história gira em torno do desaparecimento misterioso de uma estrela de vídeos desse universo, cujo paradeiro será investigado por um motorista de aplicativo e uma novata da mesma plataforma. A trama será protagonizada por

Marina interpreta Lorena, criadora de conteúdo adulto da plataforma fictícia Secret Velvet, que desaparece misteriosamente. Marco Pigossi vive Miguel, motorista de aplicativo apaixonado por Lorena, que embarca em uma jornada obsessiva para encontrá-la.

Any Gabrielly será Violeta, uma jovem impulsiva e corajosa que também trabalha na Secret Velvet, mas esconde sua profissão da família. Ela se une a Miguel para tentar descobrir o paradeiro de Lorena.