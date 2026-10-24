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Marina Ruy Barbosa protagonizará série de suspense sobre a indústria de conteúdo adulto

Elenco oficial de "Obsessão" (título provisório) foi anunciado nesta sexta-feira (23) pela Amazon Prime Video
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 10:24

A atriz Marina Ruy Barbosa
A atriz Marina Ruy Barbosa. Foto: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa
A Amazon Prime Video anunciou nesta sexta-feira (23) o elenco oficial de "Obsessão" (título provisório), série de suspense do serviço de streaming ambientada nos bastidores da indústria de conteúdo adulto.
A história gira em torno do desaparecimento misterioso de uma estrela de vídeos desse universo, cujo paradeiro será investigado por um motorista de aplicativo e uma novata da mesma plataforma. A trama será protagonizada por Marina Ruy Barbosa, Marco Pigossi e Any Gabrielly.
Marina interpreta Lorena, criadora de conteúdo adulto da plataforma fictícia Secret Velvet, que desaparece misteriosamente. Marco Pigossi vive Miguel, motorista de aplicativo apaixonado por Lorena, que embarca em uma jornada obsessiva para encontrá-la.
Any Gabrielly será Violeta, uma jovem impulsiva e corajosa que também trabalha na Secret Velvet, mas esconde sua profissão da família. Ela se une a Miguel para tentar descobrir o paradeiro de Lorena.
"Obsessão" é produzida pela Coiote e tem direção-geral assinada por Gabriela Amaral Almeida e Philippe Barcinski. Segundo o serviço de streaming, a série já iniciou suas gravações, mas ainda não há previsão de estreia.

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