Reparação do Rio Doce exige continuidade e compromisso

Os municípios também têm papel central nesta etapa. A adesão de novos municípios amplia o alcance da reparação. Em agosto, outros 19 municípios aderiram ao acordo, quatro deles no Espírito Santo: Aracruz, Baixo Guandu, Marilândia e Sooretama. Com isso, chegou a 45 o número de municípios participantes, entre os 49 elegíveis. Para essas novas adesões, estão previstos cerca de R$ 2,6 bilhões nos próximos anos para políticas públicas.

Em setembro, os 19 municípios receberam aproximadamente R$ 422 milhões referentes aos pagamentos previstos no Acordo, incluindo recursos destinados para políticas públicas em áreas como educação, saúde, saneamento e infraestrutura. Esses repasses continuarão ao longo dos próximos anos e permitem aos governos planejar ações de médio e longo prazo, de acordo com as necessidades de cada território.





Acredito que esse é um ponto relevante do Acordo, pois quem conhece de perto a realidade local está mais bem posicionado para decidir onde o investimento fará mais diferença. No estado, também já haviam aderido, dentro do prazo inicialmente previsto, Anchieta, Conceição da Barra, Fundão, São Mateus, Serra e Linhares.