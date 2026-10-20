Dois anos após o Novo Acordo do Rio Doce, indenizações chegam a 648 mil pessoas

As ações de reparação relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), somam R$ 82,6 bilhões executados até setembro de 2026. O valor é alcançado dois anos após a homologação do Novo Acordo do Rio Doce pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em novembro de 2024, e corresponde a quase metade dos R$ 170 bilhões previstos na reparação. O Novo Acordo estabeleceu novas responsabilidades, recursos e prazos para a continuidade das medidas de reparação e compensação.