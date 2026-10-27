Gengibre é bom para imunidade? Conheça os benefícios do alimento

O gengibre está presente no chá, em sucos, receitas e até em preparações caseiras usadas quando alguém sente enjoo. Mas, afinal, o que ele realmente faz no organismo? E será que ele ajuda mesmo a “aumentar a imunidade” e acelerar o metabolismo?





O gengibre é um rizoma aromático, de sabor levemente adocicado e picante, bastante utilizado na preparação de pratos. Tradicionalmente, também é associado ao alívio de náuseas e a efeitos sobre a digestão.





A nutricionista Juliana Tinelli, explica que seu interesse nutricional está menos na quantidade de vitaminas e minerais e mais na concentração de compostos bioativos. Entre eles estão os gingeróis e shogaóis. Ela destaca que a composição muda conforme ele é preparado. O gengibre fresco tende a apresentar mais gingeróis, enquanto o aquecimento e a secagem favorecem a formação de shogaóis.





O alimento aumentam de forma discreta a temperatura corporal e exigem um pequeno gasto extra de calorias para digerir e processar o alimento. "Ele pode ajudar um pouco a gastar energia ou dar saciedade, mas sozinho ele não faz perder peso. Ele não é um 'queimador de gordura'", diz a nutricionista.





O gengibre possui propriedades anti-inflamatórias naturais comprovadas pela ciência, mas não substitui medicamentos anti-inflamatórios. "Ele tem substâncias que ajudam a combater a inflamação no corpo, mas comer gengibre não substitui remédios nem cura doenças inflamatórias sozinhas", diz.