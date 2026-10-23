Protetor solar com cor: 10 opções ideais para quem tem melasma

O melasma é causado por uma combinação de fatores genéticos, hormonais e ambientais. A exposição ao sol, especialmente à radiação ultravioleta (UV), é uma das principais causas, pois estimula a produção de melanina, agravando as manchas.





A prevenção do melasma envolve principalmente cuidados para evitar fatores que desencadeiam ou agravam a condição. A proteção solar rigorosa é a medida mais importante, sendo essencial o uso diário de protetor solar de amplo espectro (UVA e UVB) com FPS alto, além de reaplicá-lo ao longo do dia.





O uso de filtro solar ajuda a controlar as manchas visto que a radiação solar é um dos principais gatilhos do melasma. O mais indicado é o filtro solar com cor (o pigmento funciona como uma barreira física) e com boa cobertura das manchas.





“Chapéus de aba larga, óculos de sol e roupas que protejam contra o sol também são recomendados. Evitar a exposição solar prolongada, especialmente nos horários de maior incidência de radiação UV, é crucial”, aconselha a médica.





O melasma é considerado uma doença crônica e não tem cura. A seguir, reunimos 10 protetores solares, alguns que acabaram de chegar ao mercado, recomendados para cuidar da condição. Confira!