Protetor solar com cor: 10 opções ideais para quem tem melasma

O melasma é causado por uma combinação de fatores genéticos, hormonais e ambientais. A exposição ao sol, especialmente à radiação ultravioleta (UV), é uma das principais causas, pois estimula a produção de melanina, agravando as manchas.
A prevenção do melasma envolve principalmente cuidados para evitar fatores que desencadeiam ou agravam a condição. A proteção solar rigorosa é a medida mais importante, sendo essencial o uso diário de protetor solar de amplo espectro (UVA e UVB) com FPS alto, além de reaplicá-lo ao longo do dia.
O uso de filtro solar ajuda a controlar as manchas visto que a radiação solar é um dos principais gatilhos do melasma. O mais indicado é o filtro solar com cor (o pigmento funciona como uma barreira física) e com boa cobertura das manchas.
O melasma é considerado uma doença crônica e não tem cura. A seguir, reunimos 10 protetores solares, alguns que acabaram de chegar ao mercado, recomendados para cuidar da condição. Confira!
- Sun Fresh Bastão Efeito Make-up FPS 99, de Neutrogena. Com a tecnologia Helioplex XP, oferece proteção de amplo espectro contra raios UVB, UVA, UVA longo e luz visível, enquanto proporciona cobertura construível para uniformizar a aparência da pele, cobrir acne e imperfeições e melhorar manchas. De textura não oleosa, é resistente à água e ao suor, além de contar com ação antipoluição e fragrância suave. (COMPRE NA AMAZON)
- Coverage, de Isdin. Oferece proteção com FPS 60 e alta cobertura, disponível em 6 tons, para se adaptar à pele e mantê-la protegida contra o dano oxidativo causado pela radiação UV. Sua textura fluida proporciona uma cobertura que ajuda a uniformizar manchas e o tom da pele, entregando um acabamento bonito e confortável, que fica leve e sem pesar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Anthelios Ultra Cover+ FPS 85, de La Roche-Posay. A fórmula entrega 18 horas de efeito matte, alta cobertura de base e cartela de tonalidades de 11 cores. E reforçando o pilar de diversidade e inclusão, a marca desenvolveu o primeiro protetor solar com pigmento azul do mercado (exclusivo no tom 7.0) para ajustar o subtom e neutralizar qualquer aspecto acinzentado ou alaranjado em peles negras. (COMPRE NA AMAZON)
- Actine One Stick, de Darrow. Desenvolvida para peles oleosas e acneicas, a novidade chega ao mercado em seis tons, além de uma versão sem cor. A linha foi desenvolvida para oferecer controle da oleosidade com muita alta resistência a água e suor, além de alta cobertura e uniformização do tom da pele, integrando diferentes necessidades em uma única etapa da rotina. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Ultra Light Fluido Diário FPS 70, de Nivea. Este protetor solar protege a pele saudável contra os raios UVA/UVB e os efeitos da luz visível de alta energia, como o envelhecimento precoce da pele. É enriquecido com Ácido Hialurônico e Licochalcona A, um poderoso antioxidante.Para todos os tipos de pele: Nosso fluido com cor ultraleve com ácido hialurônico não é oleoso, não é pegajoso, hidrata a pele e proporciona uma cobertura uniforme e de aparência natural, com longa duração. (COMPRE NA AMAZON)
- Photoage Stick Color FPS 99, da Dermage. Protetor solar facial em bastão com alta proteção contra os raios UVA, UVB e a luz visível, oferecendo FPS99 e FPUVA 35. Com cor e alta cobertura, proporciona acabamento matte e uniforme, podendo substituir a base na maquiagem do dia a dia. Sua fórmula é resistente à água e ao suor, sendo indicado para os cuidados com a pele com melasma, ajudando a protegê-la contra fatores que podem contribuir para o agravamento das manchas. Disponível em cinco tonalidades. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Bastão FPS 90, da Helioderm. Disponível em diferentes tonalidades, nas cores 20,30,40 e 50 o bastão foi desenvolvido para oferecer cobertura uniforme, efeito confortável sobre a pele e facilidade de aplicação. O formato em bastão permite aplicação direta na pele e reaplicação rápida ao longo do dia, reforçando a proposta de um produto multifuncional que acompanha diferentes rotinas e momentos de exposição solar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Ultra Fluid FPS 60, da Avène. O principal diferencial está na durabilidade do efeito matte. A rápida absorção mantém a sensação de pele seca por até 14 horas. A fórmula reúne o filtro Triasorb, que oferece máxima proteção solar, protegendo contra os raios UVA, UVB e até a luz visível, também conhecida como luz azul, e a niacinamida, que controla a oleosidade e fortalece a barreira cutânea. Como toda fórmula Avène, foi desenvolvida com a Água Termal, ativo exclusivo da marca com minerais e elementos que ajudam a recuperar, acalmar e reequilibrar a pele.
- Anti-Idade FPS 80, de Minesol. Promove melhora visível da qualidade da pele a partir do primeiro mês de uso. Com FPS 80 e fotoproteção avançada, ajuda a melhorar a firmeza da pele, hidrata sem deixar sensação pesada e controla o brilho excessivo ao longo do dia. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Hydro Fluid com cor FPS70, de Eucerin. Com acabamento natural que se adapta ao seu tom de pele e textura ultrafluida com toque seco, garante uniformização e fácil aplicação sem pesar na pele. É adequado para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas. Sua fórmula contém: Pigmentos de cores que ajudam a aumentar a defesa contra os raios UV e luz azul, além de prevenir o envelhecimento precoce.