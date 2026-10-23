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Protetor solar com cor: 10 opções ideais para quem tem melasma

O uso de filtro solar ajuda a controlar as manchas visto que a radiação solar é um dos principais gatilhos do melasma

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 15:25

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

23 out 2026 às 15:25
Mulher com melasma
 O uso de o protetor solar diariamente e evitar a exposição ao sol são medidas cruciais shutterstock
Melasma é uma hiperpigmentação da pele, decorrente da deposição aumentada de melanina, proteína que garante a coloração da pele e evita os danos da radiação ultravioleta no DNA. O transtorno resulta em manchas de cor escura, que surgem com mais frequência no rosto. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), as manchas de melasma, geralmente, têm formas irregulares, mas são bem definidas e costumam ser simétricas, ou seja, podem aparecem de maneira parecida nos dois lados do rosto. Além disso, de acordo com artigo publicado pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista (Unesp), a prevalência de melasma facial nas mulheres adultas foi de 36,3%, a partir de pesquisa feita com 303 participantes. Muitas vezes, tratamentos ou procedimentos feitos de forma inadequada podem piorar a situação, levando a um aumento das manchas.
 
"Essa é uma condição que pode ser difícil de controlar e, sem o acompanhamento correto, há o risco de piora das manchas. Além disso, o uso de produtos inadequados ou a realização de procedimentos sem a indicação correta podem agravar o quadro. Por isso, é essencial seguir um protocolo personalizado, que inclui o uso de protetor solar e clareadores específicos", explica a dermatologista Aline Vieira.
A importância do protetor solar

O melasma é causado por uma combinação de fatores genéticos, hormonais e ambientais. A exposição ao sol, especialmente à radiação ultravioleta (UV), é uma das principais causas, pois estimula a produção de melanina, agravando as manchas.


A prevenção do melasma envolve principalmente cuidados para evitar fatores que desencadeiam ou agravam a condição. A proteção solar rigorosa é a medida mais importante, sendo essencial o uso diário de protetor solar de amplo espectro (UVA e UVB) com FPS alto, além de reaplicá-lo ao longo do dia.


O uso de filtro solar ajuda a controlar as manchas visto que a radiação solar é um dos principais gatilhos do melasma. O mais indicado é o filtro solar com cor (o pigmento funciona como uma barreira física) e com boa cobertura das manchas.


“Chapéus de aba larga, óculos de sol e roupas que protejam contra o sol também são recomendados. Evitar a exposição solar prolongada, especialmente nos horários de maior incidência de radiação UV, é crucial”, aconselha a médica.


O melasma é considerado uma doença crônica e não tem cura. A seguir, reunimos 10 protetores solares, alguns que acabaram de chegar ao mercado, recomendados para cuidar da condição. Confira!

protetor solar com cor
O uso de filtro solar ajuda a controlar as manchas Arte Guilherme Sillva

  1. Sun Fresh Bastão Efeito Make-up FPS 99, de Neutrogena. Com a tecnologia Helioplex XP, oferece proteção de amplo espectro contra raios UVB, UVA, UVA longo e luz visível, enquanto proporciona cobertura construível para uniformizar a aparência da pele, cobrir acne e imperfeições e melhorar manchas. De textura não oleosa, é resistente à água e ao suor, além de contar com ação antipoluição e fragrância suave. (COMPRE NA AMAZON)

  2. Coverage, de Isdin. Oferece proteção com FPS 60 e alta cobertura, disponível em 6 tons, para se adaptar à pele e mantê-la protegida contra o dano oxidativo causado pela radiação UV. Sua textura fluida proporciona uma cobertura que ajuda a uniformizar manchas e o tom da pele, entregando um acabamento bonito e confortável, que fica leve e sem pesar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Anthelios Ultra Cover+ FPS 85, de La Roche-Posay. A fórmula entrega 18 horas de efeito matte, alta cobertura de base e cartela de tonalidades de 11 cores. E reforçando o pilar de diversidade e inclusão, a marca desenvolveu o primeiro protetor solar com pigmento azul do mercado (exclusivo no tom 7.0) para ajustar o subtom e neutralizar qualquer aspecto acinzentado ou alaranjado em peles negras. (COMPRE NA AMAZON)

  4. Actine One Stick, de Darrow. Desenvolvida para peles oleosas e acneicas, a novidade chega ao mercado em seis tons, além de uma versão sem cor. A linha foi desenvolvida para oferecer controle da oleosidade com muita alta resistência a água e suor, além de alta cobertura e uniformização do tom da pele, integrando diferentes necessidades em uma única etapa da rotina. (COMPRE NO MERCADO LIVRE

  5. Ultra Light Fluido Diário FPS 70, de Nivea. Este protetor solar protege a pele saudável contra os raios UVA/UVB e os efeitos da luz visível de alta energia, como o envelhecimento precoce da pele. É enriquecido com Ácido Hialurônico e Licochalcona A, um poderoso antioxidante.Para todos os tipos de pele: Nosso fluido com cor ultraleve com ácido hialurônico não é oleoso, não é pegajoso, hidrata a pele e proporciona uma cobertura uniforme e de aparência natural, com longa duração. (COMPRE NA AMAZON)

  6. Photoage Stick Color FPS 99, da Dermage. Protetor solar facial em bastão com alta proteção contra os raios UVA, UVB e a luz visível, oferecendo FPS99 e FPUVA 35. Com cor e alta cobertura, proporciona acabamento matte e uniforme, podendo substituir a base na maquiagem do dia a dia. Sua fórmula é resistente à água e ao suor, sendo indicado para os cuidados com a pele com melasma, ajudando a protegê-la contra fatores que podem contribuir para o agravamento das manchas. Disponível em cinco tonalidades. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Bastão FPS 90, da Helioderm. Disponível em diferentes tonalidades, nas cores 20,30,40 e 50 o bastão foi desenvolvido para oferecer cobertura uniforme, efeito confortável sobre a pele e facilidade de aplicação. O formato em bastão permite aplicação direta na pele e reaplicação rápida ao longo do dia, reforçando a proposta de um produto multifuncional que acompanha diferentes rotinas e momentos de exposição solar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Ultra Fluid FPS 60, da Avène. O principal diferencial está na durabilidade do efeito matte. A rápida absorção mantém a sensação de pele seca por até 14 horas. A fórmula reúne o filtro Triasorb, que oferece máxima proteção solar, protegendo contra os raios UVA, UVB e até a luz visível, também conhecida como luz azul, e a niacinamida, que controla a oleosidade e fortalece a barreira cutânea. Como toda fórmula Avène, foi desenvolvida com a Água Termal, ativo exclusivo da marca com minerais e elementos que ajudam a recuperar, acalmar e reequilibrar a pele.

  9. Anti-Idade FPS 80, de Minesol. Promove melhora visível da qualidade da pele a partir do primeiro mês de uso. Com FPS 80 e fotoproteção avançada, ajuda a melhorar a firmeza da pele, hidrata sem deixar sensação pesada e controla o brilho excessivo ao longo do dia. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  10. Hydro Fluid com cor FPS70, de Eucerin. Com acabamento natural que se adapta ao seu tom de pele e textura ultrafluida com toque seco, garante uniformização e fácil aplicação sem pesar na pele. É adequado para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas. Sua fórmula contém: Pigmentos de cores que ajudam a aumentar a defesa contra os raios UV e luz azul, além de prevenir o envelhecimento precoce.

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