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Autocuidado

8 produtos de beleza para o banho que transformam a pele

Com a evolução do mercado de beleza, os cuidados corporais ganharam ingredientes de alta performance, transformando o chuveiro em um verdadeiro spa em casa

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 14:18

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

16 out 2026 às 14:18
Produtos para banho
O banho é um dos momentos mais importantes de autocuidado da rotina
 Arte Guilherme Sillva

O banho deixou de ser apenas uma etapa rápida de higiene para se tornar um dos momentos mais importantes de autocuidado da rotina. Com a evolução do mercado de beleza, os cuidados corporais ganharam ingredientes de alta performance — antes restritos ao rosto —, transformando o chuveiro em um verdadeiro spa em casa.


O sabonete sérum é uma das maiores inovações para o corpo. Ao contrário dos sabonetes tradicionais, que muitas vezes removem a barreira de proteção natural da pele, essa versão une ativos de tratamento (como ácido hialurônico, niacinamida ou pantenol) a uma textura leve e fluida.


Com textura gelatinosa e partículas esfoliantes naturais, a geleia esfoliante corporal promove uma remoção suave de células mortas, sem agredir ou arranhar a pele. Assim como esses dois produtos, existem outros que ajudam no cuidado com a pele.  


Se você quer otimizar seu tempo e sair do banho com a pele hidratada, renovada e viçosa, selecionamos oito produtos essenciais que não podem faltar no seu box. Aproveite!

Itens de beleza para banho
O banho é um dos momentos mais importantes de autocuidado da rotina
 Arte Guilherme Sillva
  1. Esfoliante Corporal Lady in Red, de Kiss New York. À base de açúcar, promove esfoliação suave e eficaz, removendo células mortas e impurezas sem agredir a pele. Estimula a renovação celular, melhora a textura e a uniformidade, revelando uma pele mais radiante e macia. (COMPRE NA AMAZON)

  2. Smoothie Esfoliante Amêndoa, Abacate e Leite, de Palmolive. A fórmula deste sabonete líquido para o corpo é enriquecida com extratos naturais de abacate, amêndoas e leite. Indicado para todos os tipos de pele, ele hidrata e esfolia. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Geleia Esfoliante Corporal Divide Comigo, de Dailus. Traz pedacinhos de açúcar que se desmancham durante o uso. Possui óleo de rosa mosqueta (ação uniformizadora e reparadora), óleo de amêndoas (ação nutritiva e suavizante) e extrato de aloe vera (ação calmante e regenerativa). 

  4. Sabonete Sérum Radiant Glow, de Dove. Proporciona um glow natural que realça ainda mais a beleza de sua pele. Desenvolvido com ingredientes do skincare, o sabonete líquido possui uma fórmula avançada com 4% sérum iluminador + vitamina C. (COMPRE NA AMAZON)

  5. Sabonete Líquido Morango & Camélia, de Lux. Combina notas de morango e camélia, lichia com um buquê floral de rosa e hibisco, complementado por notas verdes frescas e sândalo cremoso. Proporciona limpeza, hidratação e perfumação da pele durante o banho. 

  6. Sabonete Líquido Óleo de Banho Morango, de Labotrat. Ao tocar a água, sua textura oleosa se converte em uma espuma rica e cremosa que limpa delicadamente enquanto repõe a barreira lipídica da pele. Sua fórmula atua diretamente na estrutura cutânea, estimulando o colágeno e a elastina para garantir um corpo mais firme, macio e protegido. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Geleia Esfoliante Desfrutar Seriguela, de Avatim. Com textura de geleia, combina açúcar refinado e micropartículas de coco para remover delicadamente células mortas e impurezas, deixando a pele mais lisa, renovada e macia. Ajuda a manter a hidratação, prevenir o ressecamento e prolongar a sensação de conforto. 

  8. Frappé Hidratante Desodorante Corporal Chamego, de L'Occitane au Brésil. Com textura leve e aerada, ele desliza suavemente sobre a pele, proporcionando hidratação refrescante e uma perfumação Frutal Floral Gourmand envolvente. A combinação irresistível do azedinho da Framboesa com a cremosidade do Coco cria uma sensação geladinha. 

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