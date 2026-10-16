8 produtos de beleza para o banho que transformam a pele

O banho deixou de ser apenas uma etapa rápida de higiene para se tornar um dos momentos mais importantes de autocuidado da rotina. Com a evolução do mercado de beleza, os cuidados corporais ganharam ingredientes de alta performance — antes restritos ao rosto —, transformando o chuveiro em um verdadeiro spa em casa.





O sabonete sérum é uma das maiores inovações para o corpo. Ao contrário dos sabonetes tradicionais, que muitas vezes removem a barreira de proteção natural da pele, essa versão une ativos de tratamento (como ácido hialurônico, niacinamida ou pantenol) a uma textura leve e fluida.





Com textura gelatinosa e partículas esfoliantes naturais, a geleia esfoliante corporal promove uma remoção suave de células mortas, sem agredir ou arranhar a pele. Assim como esses dois produtos, existem outros que ajudam no cuidado com a pele.





Se você quer otimizar seu tempo e sair do banho com a pele hidratada, renovada e viçosa, selecionamos oito produtos essenciais que não podem faltar no seu box. Aproveite!