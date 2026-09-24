Do bastão ao creme: 8 protetores solares perfeitos para peles secas na primavera

Com a chegada da primavera, as temperaturas começam a subir e a radiação solar fica mais intensa. Para quem tem pele seca, essa transição de estação exige atenção dobrada: o vento e as mudanças de umidade podem acentuar o ressecamento, a sensibilidade e a sensação de repuxamento.
A escolha do fotoprotetor correto faz toda a diferença para evitar que a pele perca água ao longo do dia. Na estação, a pele seca exige um protetor solar que alie alta fotoproteção (FPS 50 ou mais) a ativos hidratantes e reparadores. O ideal é optar por produtos com textura cremosa ou loção, que devolvem o viço sem repuxar ou craquelar. Confira a nossa seleção.
- Protetor Solar Facial FPS 99, de Helioderm. Sua fórmula multifuncional 3 em 1 oferece proteção, hidratação e ação antioxidante, enriquecida com ácido hialurônico, niacinamida e vitamina E, ativos que auxiliam na prevenção dos sinais do envelhecimento precoce da pele. Sua textura leve, com toque seco e rápida absorção, proporciona conforto durante o uso diário, além de ser muito resistente à água e ao suor. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Sun Fresh Derm Care Oil Control Fluido, de Neutrogena. Com textura ultrafluida e efeito matte, proporciona 12 horas de controle do brilho, hidratação sem pesar e ajuda a combater cinco desafios da pele oleosa: brilho, acne, poros aparentes e marcas de acne. Sua fórmula conta com a exclusiva tecnologia Helioplex SL, que forma uma barreira protetora contra os raios UV e ajuda a proteger a pele contra a luz visível e a poluição. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Protetor solar facial FPS 70, de Australian Gold. Com FPS 70, oferece alta proteção aliada a uma experiência sensorial desenvolvida para o uso cotidiano. Sua textura é leve e de rápida absorção, com toque seco e efeito matte, além de ajudar no controle prolongado da oleosidade. A fórmula também foi desenvolvida para não derreter ou escorrer, contribuindo para uma aplicação confortável durante a rotina.
- Multiprotetor Stick Incolor FPS 90 Dermo Sun, de Labotrat. É indicado para pele seca, porque, além da alta proteção solar, contém ácido hialurônico, que ajuda a manter a hidratação, e niacinamida, que auxilia no fortalecimento da barreira da pele. (COMPRE NA AMAZON)
- Photoderm XDefense SPF 50+ Invisible, da Bioderma. Protetor solar facial ultra fluido com alta proteção FPS 60, poder detox e defesa contra agressões do sol e da poluição. Com textura leve, toque ultra seco, controle da oleosidade e acabamento invisível, é indicado para todos os tipos de pele, seja pelas oleosas, sensíveis e secas, ajudando a prevenir o fotoenvelhecimento e manter a pele mais hidratada e radiante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Fusion Water Magic Repair, da Isdin. Com FPS 50 e tripla ação contra o fotoenvelhecimento: previne, repara e reverte os danos causados pelo sol. Com textura ultraleve e de rápida absorção, conta com o ativo DNA Repairsomes ajuda a reparar os sinais visíveis dos danos solares acumulados na pele; Peptídeo Q10 ilumina a pele; Collagen Booster Peptide reduz as aparências de linhas finas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Protetor Solar Muito Resistente FPS 60, da Sallve. Protetor solar facial em bastão muito resistente à água e ao suor, ideal para uso diário e para a prática de esportes. Oferece alta proteção FPS 60 UVA/UVB, é invisível na pele, não escorre nem arde os olhos. (COMPRE NA AMAZON)
- Mineral Fluido FPS 50, da Ollie. Oferece muitos benefícios: fortalece a pele, conta com FPS 50, FPUVA 16, tem filtros 100% minerais e textura fluida de fácil absorção, previne e reduz danos solares que causam os sinais de envelhecimento precoce, tem niacinamida e esqualano e ação antioxidante. (COMPRE NA AMAZON)