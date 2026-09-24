Do bastão ao creme: 8 protetores solares perfeitos para peles secas na primavera

Com a chegada da primavera, as temperaturas começam a subir e a radiação solar fica mais intensa. Para quem tem pele seca, essa transição de estação exige atenção dobrada: o vento e as mudanças de umidade podem acentuar o ressecamento, a sensibilidade e a sensação de repuxamento.





A escolha do fotoprotetor correto faz toda a diferença para evitar que a pele perca água ao longo do dia. Na estação, a pele seca exige um protetor solar que alie alta fotoproteção (FPS 50 ou mais) a ativos hidratantes e reparadores. O ideal é optar por produtos com textura cremosa ou loção, que devolvem o viço sem repuxar ou craquelar. Confira a nossa seleção.