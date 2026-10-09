15 perfumes femininos marcantes para usar na primavera

A primavera pede fragrâncias que combinem frescor, delicadeza e uma presença marcante na medida certa. Para se destacar em dias de calor moderado e tardes ensolaradas, as notas florais — combinadas a toques cítricos, frutados ou levemente amadeirados — são as protagonistas perfeitas da estação.





As fragrâncias levemente adocicadas, frescas, com notas de flores e repletas de vivacidade ganham destaque nessa nova época do ano. Entre os destaques dos perfumes estão as notas de rosas italianas, jasmim e ylang-ylang, além das notas de cassis e bergamota e Flor de Laranjeira e o Ylang Ylang. Confira 15 sugestões de perfumes femininos ideais para a primavera.