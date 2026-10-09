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Notas frescas

15 perfumes femininos marcantes para usar na primavera

Para se destacar em dias de calor moderado e tardes ensolaradas, as notas florais — combinadas a toques cítricos, frutados ou levemente amadeirados — são as protagonistas perfeitas da estação

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 11:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

09 out 2026 às 11:01
perfumes para a primavera
Fragrâncias levemente adocicadas, frescas e com notas de flores Arte Guilherme Sillva

A primavera pede fragrâncias que combinem frescor, delicadeza e uma presença marcante na medida certa. Para se destacar em dias de calor moderado e tardes ensolaradas, as notas florais — combinadas a toques cítricos, frutados ou levemente amadeirados — são as protagonistas perfeitas da estação.


As fragrâncias levemente adocicadas, frescas, com notas de flores e repletas de vivacidade ganham destaque nessa nova época do ano. Entre os destaques dos perfumes estão as notas de rosas italianas, jasmim e ylang-ylang, além das notas de cassis e bergamota e Flor de Laranjeira e o Ylang Ylang. Confira 15 sugestões de perfumes femininos ideais para a primavera.

perfumes para a primavera
Fragrâncias levemente adocicadas, frescas e com notas de flores Arte Guilherme Sillva
  1. Eau de Parfum Aura Alba Dourada, de Natura. Uma fragrância Floral Âmbar, criada a partir do óleo natural da Rosa Alba de Konare, na Bulgária. A composição combina Rosa Alba e Flor do Mel, com saída de lichia e priprioca e fundo de âmbar e cumaru. O perfume mantém a assinatura floral rosada, fresca e potente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Unforgettable Flowers 26 Deo Parfum, de Oulab. A abertura combina ameixa, cassis, bergamota e mandarina, trazendo um toque frutado e luminoso à composição. No coração, lírio branco, rosa e jasmim revelam um bouquet floral sofisticado, enquanto a base de patchouli, carvalho, âmbar e musk acrescenta profundidade e calor.

  3. Blossy Deo Colônia, de Hinode. É uma fragrância floral vibrante e combina a saída fresca e frutada de flor de laranjeira, pera e coco com um coração floral sofisticado, marcado pelo acorde Italian Bouquet, que reúne rosas italianas, jasmim e ylang-ylang, além de um toque borbulhante de Prosecco. Ao fundo, sândalo, baunilha e musk trazem calor e cremosidade à composição, deixando um rastro envolvente e elegante.

  4. Alya Eau de Parfum, de Hamidi. É uma fragrância floral, frutada, luminosa e delicadamente envolvente. A abertura combina bergamota, mandarina e pêssego-branco, seguida pela suavidade da flor de laranjeira. Ao fundo, almíscar, âmbar e baunilha acrescentam conforto e elegância à composição.

  5. Blooming Jasmine, de Etleé. As notas de cassis e bergamota se revelam na abertura com frescor e um leve toque adocicado, trazendo uma sensação luminosa e envolvente. No coração, jasmim e néroli florescem de forma delicada, criando um floral suave e refinado. Ao fundo, baunilha, almíscar e suaves notas amadeiradas. (COMPRE NA AMAZON)

  6. L’Amour-Esse 142, de O.U.i. É uma fragrância floral branca superlativa e envolvente, a Flor de Laranjeira e o Ylang Ylang imprimem uma feminilidade única, enquanto as notas ao fundo, compostas por sândalo e musk, revelam um verdadeiro estímulo às emoções. O eau de parfum leva em sua composição L’Essence de Grasse, um óleo essencial criado a partir das cinco colheitas de Grasse, no Sul da França: Rosa, lavanda, mimosa, folhas de violeta e sálvia. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Eau de Parfum Caju, de L'occitane en Brésil. É envolto por um fundo cremoso e moderno que traduz personalidade, brasilidade e charme natural. Na primeira borrifada, o frescor vibrante e frutado convida para uma experiência sensorial. A polpa dourada, suculenta e luminosa equilibra a doçura com a acidez. A frésia entra em cena, trazendo leveza floral e uma elegância espontânea. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Fleur Rosé, de Jequiti. É um floral vibrante. As notas de saída com combinação de frutas e flores, introduzem a composição com um toque fresco e refinado, enquanto no corpo é revelada as nuances florais e envolventes. Ao fundo, a framboesa, combinada com notas amadeiradas e o musk trazem a personalidade e versatilidade da fragrância. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
perfumes para primavera
Fragrâncias levemente adocicadas, frescas e com notas de flores Arte Guilherme Sillva
  1. Sahr Al Kalimat, da Sahari. Uma fragrância floral que combina frescor frutado e notas quentes. A abertura reúne pera, jasmim sambac, tangerina e bergamota. No coração, flor de laranjeira, flor de cerejeira e néroli formam um buquê delicado, enquanto almíscar branco, benjoim, baunilha e âmbar conferem profundidade e suavidade à composição. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Idôle Peach 'N Roses, de Lancôme. Fragrância floral frutada é a primeira da marca a destacar um extrato natural de pêssego, o Peach Orpur, combinado a pétalas de rosa e a um acorde vibrante de frutas vermelhas. A pirâmide olfativa conta com: notas de topo de frutas vermelhas vibrantes, notas de coração de pêssego e notas de base de rosa damascena aveludada. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Art Nouveau Collection Butterfly, de Alexandre.J. A borboleta inspira uma fragrância que representa mudança, crescimento e leveza. Assim como esse ícone da natureza, convida a uma verdadeira viagem dos sentidos, revelando uma composição delicada e sofisticada. Notas de saída, Pêra e Pimenta Rosa; notas de coração, Tuberosa e notas de fundo, Néroli. 

  4. Because I'm Free, de Gritti. É um extrait de parfum floral frutado gourmand. Inspirada na energia da vida noturna, a fragrância abre com fruta cristalizada, flor de amêndoa e petitgrain. No coração, tuberosa, flor de bananeira e jasmim dão intensidade floral à composição, enquanto caramelo, baunilha e âmbar formam uma base quente e envolvente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  5. Bottled Beyond For Her, de Boss. A fragrância traz uma combinação inédita entre o acorde de peônia e o xarope de maple, criando um contraste marcante entre a delicadeza floral e uma faceta mais quente e envolvente, com nuances de âmbar que adicionam profundidade à composição.

  6. Majestic Style, de Marina de Bourbon. Ele combina frescor e sofisticação em uma fragrância versátil. A abertura reúne bergamota, cítricos e chá; o coração traz groselha preta, frésia e peônia; e a base de patchouli, musgo de carvalho e sândalo confere profundidade à composição. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Deo Colônia Camélia, de Avatim. É uma fragrância floral frutada equilibrada e envolvente. Na saída, pimenta rosa, mandarina amarela e flor de ninfeia trazem frescor vibrante. No corpo, camélia, gardênia e damasco formam um acorde floral frutado elegante. Ao fundo, benjoim, almíscar e patchouli conferem um rastro confortável e marcante.. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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