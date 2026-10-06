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Do cabelo à pele: os 30 lançamentos de beleza imperdíveis de outubro

Confira os produtos que acabam de chegar ao mercado e prometem facilitar a rotina de cuidados

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 09:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

06 out 2026 às 09:00
Lançamentos de beleza em outubro
Das texturas inspiradas na alta confeitaria aos protetores solares multifuncionais, tem opções para todos os gostos Arte Guilherme Sillva
O universo da beleza e do skincare não para de se reinventar, trazendo inovações que alinham alta performance, sensorialidade e praticidade para o dia a dia. Das texturas inspiradas na alta confeitaria aos protetores solares multifuncionais em formato stick, tem opções para todos os gostos.

A Dailus, por exemplo, apresenta nova linha de cuidados corporais que transforma referências da confeitaria em texturas inesperadas e fragrâncias gourmand. A Kiss New York amplia a linha de tratamento corporal com esfoliantes e sabonetes líquidos nas mesmas fragrâncias.

O protetor solar em bastão (stick) consolidou-se como item indispensável no nécessaire moderno. A praticidade de aplicação sem sujar as mãos, a facilidade para carregar na bolsa e a capacidade de reaplicação sobre a maquiagem sem borrar tornam o formato um dos preferidos do público. Marcas como Darrow e Neutrogena apostam no produto para a temporada de verão.

Selecionamos os principais destaques que acabam de chegar às prateleiras e prometem transformar a sua rotina de autocuidado.

1

Linha Sweet Skin Candy, de Dailus

Inspirada no universo das guloseimas, a marca apresenta nova linha de cuidados corporais que transforma referências da confeitaria em texturas inesperadas e fragrâncias gourmand, mergulhando no imaginário das balas, geleias e sobremesas açucaradas com três trios de produtos, apresentados nas fragrâncias Mereço um Docinho, Guarda um pra Mim e Divide Comigo. Cada ritual é composto por Geleia Esfoliante Corporal, Gelatina Cremosa Hidratante e Body Splash em Calda, criando uma rotina completa de renovação, hidratação e perfumação em camadas. A linha convida a consumidora a interagir com fórmulas que lembram doces de verdade: cristais de açúcar mergulhados em uma geleia cremosa, um hidratante que combina gel colorido e creme branco e uma fragrância que envolve o corpo como uma calda açucarada. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Lançamento de beleza outubro
Nova linha para ma rotina completa de renovação, hidratação e perfumação em camadas
 Foto: Divulgação/ Dailus

2

Sabonete Líquido e Esfoliante Corporal Lady In Red, de Kiss New York

A marca amplia a linha de tratamento corporal com esfoliantes e sabonetes líquidos nas mesmas fragrâncias. O sabonete limpa suavemente, formando uma espuma cremosa e de toque aveludado. Enriquecido com vitamina E, hidrata, nutre e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, deixando a pele macia e perfumada. Já o esfoliante é à base de açúcar, promove esfoliação suave e eficaz, removendo células mortas e impurezas sem agredir a pele. Estimula a renovação celular, melhora a textura e a uniformidade, revelando uma pele mais radiante e macia. Prolonga a durabilidade da fragrância quando usado em conjunto com o sabonete, o body splash e a loção. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

Lançamento de beleza outubro
A marca amplia a linha de tratamento corporal Divulgação/Kiss New York

3

Linha Al Arab Elixir, da Jacques Janine Professionnel 

Inspirada nos tradicionais rituais de beleza do Oriente Médio, a linha foi desenvolvida para proporcionar uma assinatura olfativa marcante nos cabelos, transformando os fios em uma extensão do perfume e ampliando a sensação de bem-estar ao longo do dia. Composta por shampoo, condicionador, máscara de tratamento, oil blend e duas fragrâncias de hair & body mist, a linha é sustentada por um complexo de ativos formado pelo Liposeal, associação de óleos exóticos da casca de canela, raiz de cálamo, resina de mirra e azeite, que oferece propriedades emolientes, lubrificantes e formadoras de filme, contribuindo para o brilho dos cabelos e facilitando o pentear. A fórmula também conta com extrato de âmbar, reconhecido por sua ação antioxidante e condicionante, que auxilia na proteção contra agressões externas, melhora a maciez e o alinhamento dos fios, além do extrato de tâmara, que atua na hidratação e retenção de água na fibra capilar, fornecendo proteínas e aminoácidos que ajudam a fortalecer os fios e reduzir a quebra. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

Lançamentos de beleza
A  linha  promove nutrição profunda, hidratação, brilho intenso e cabelos mais saudáveis Divulgação/ Jacques Janine Professionnel

4

Smoothie Frutas Vermelhas, Banana e Iogurte

de Palmolive

A nova linha de sabonetes líquidos corporais chega ao Brasil e traz para o banho uma tendência crescente no mercado, o beauty gourmand, ou beleza inspirada em alimentos. A novidade chega em duas versões: Smoothie Cremoso, com frutas vermelhas, banana e iogurte; e Smoothie Esfoliante, com amêndoa, abacate e leite, primeiro produto esfoliante do portfólio da marcaA fórmula cremosa conta com extratos naturais de amora, banana e iogurte, foi desenvolvida para deixar sua pele suave e irresistível ao toque.. Enquanto limpa, sua fragrância deleita seus sentidos e deixa uma pele macia e suave após cada rotina de cuidados. (COMPRE NA AMAZON)
Lançamento de beleza outubro
A fórmula cremosa conta com extratos naturais Divulgação/Palmolive

5

Linha Frutas Tropicais, da Flor de Ypê

A novidade traduz para o banho referências ligadas ao verão, à leveza e à energia tropical. A linha também acompanha a valorização das fragrâncias frutadas e cítricas, associadas a prazer sensorial e bem-estar e chega ao mercado com sete produtos: quatro versões de sabonete em barra (Amora & Jabuticaba, Limão Siciliano & Bergamota, Manga Rosa & Hibisco e Pitaya & Lichia) e três versões de sabonete líquido (Limão Siciliano & Bergamota, Manga Rosa & Hibisco e Pitaya & Lichia). Todos contam com alta perfumação, extrato de frutas e óleos vegetais hidratantes. Os sabonetes em barra contam com a exclusiva tecnologia Flower Pulse, que realça a fragrância durante o banho, deixando o perfume intenso e envolvente na pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

Lançamento de beleza outubro
A novidade traduz para o banho referências ligadas ao verão Divulgação/Ypê

6


Phyto PDRN, de SkinCeuticals

Sérum com efeito skin reset que redefine a qualidade da pele e regenera 10 sinais do envelhecimento a nível celular. Com um cuidado de alta performance, a proposta é devolver a vitalidade à pele, revertendo o tempo de dentro para fora. O grande diferencial da fórmula é o PDRN de origem vegetal, e não animal, o que amplia as possibilidades de uso do produto e garante penetração 15% maior que a do PDRN de origem animal, segundo estudo ex-vivo, tornando o sérum ainda mais potente e eficaz. 

Lançamento de beleza outubro
O grande diferencial da fórmula é o PDRN de origem vegetal Divulgação/L'Oreal

7

Lápis Super, de Contém1g

A linha agora chega a oito cores. As novas tonalidades foram escolhidas para ampliar as possibilidades de criação e acompanham um movimento forte da maquiagem: depois de uma temporada dominada por looks mais minimalistas, olhos coloridos, delineados marcantes e acabamentos metálicos voltam a ganhar espaço, trazendo mais cor e expressão para as produções. Superroxo, Supergrafite e Superverde chegam com acabamento metálico e a mesma fórmula de alta performance que é característica dos Lápis Super: ultra pigmentada, à prova d’água, de longa duração e com textura em gel superdeslizante. A fórmula permite criar desde traços definidos até esfumados, sem borrar, escorrer ou repuxar a pele, e é testada oftalmológica e dermatologicamente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Lançamento de beleza outubro
Os lápis são à prova d’água, de longa duração e com textura em gel superdeslizante
 Divulgação/ Contém 1g

8

Linha Desfrutas Cupuaçu, de Avatim

Inspirada na diversidade e na tropicalidade das frutas brasileiras, a coleção transforma ingredientes como cupuaçu, amora silvestre, maracujá, jabuticaba, carambola e seriguela em diferentes rituais de cuidado. Entre as novidades a Emulsão Suavizante Para Mãos e a Geleia Esfoliante, que possui textura de geleia envolvente que desliza suavemente sobre a pele, promovendo esfoliação delicada enquanto hidrata e ajuda a restaurar a maciez natural. A fórmula combina açúcar refinado e micropartículas de coco para remover delicadamente células mortas e impurezas, deixando a pele mais lisa, renovada e macia. Ajuda a manter a hidratação, prevenir o ressecamento e prolongar a sensação de conforto. O aroma de cupuaçu completa a experiência, trazendo um toque frutado e envolvente. 
Lançamento de beleza outubro
A linha transforma ingredientes como cupuaçu em diferentes rituais de cuidado
 Divulgação/ Avatim

9

Actine One Stick, de Darrow 

Linha de bastões multifuncionais dermatológicos que combina proteção solar FPS 50 e alta cobertura em um formato prático para a rotina. Desenvolvida para peles oleosas e acneicas, a novidade chega ao mercado em seis tons, além de uma versão sem cor. A linha foi desenvolvida para oferecer controle da oleosidade com muita alta resistência a água e suor, além de alta cobertura e uniformização do tom da pele, integrando diferentes necessidades em uma única etapa da rotina. Um dos diferenciais do lançamento está na construção do portfólio com cor. Daniele da Mata, especialista em colorimetria e beleza para pele negra, participou do desenvolvimento das seis tonalidades, considerando diferentes grupos tonais e subtons da pele brasileira. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

Lançamento de beleza
São seis tons, além de uma versão sem cor.
 Divulgação/ Darrow

10

 Golden Beverage, de Herbalife

 Pó para o preparo de bebida funcional refrescante e saborosa à base de cúrcuma, no sabor abacaxi, limão e com notas de gengibre. Traz com exclusividade o extrato de cúrcuma TurmiPure Gold, ingrediente patenteado que se destaca por mostrar um aproveitamento mais eficiente pelo organismo. A cúrcuma é uma planta nativa do Sudeste Asiático, cultivada nos estados de Karnataka, Tamil Nadu e Odisha, na Índia, e conhecida como a “especiaria dourada da vida”. Ela possui uma longa tradição na medicina ayurvédica devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, e possui estudos clínicos que respaldam seus benefícios para apoiar o bem-estar das articulações, a redução do estresse oxidativo causado pelo exercício e na redução do desconforto muscular pós-atividade física.

Lançamentos de beleza
 Pó para o preparo de bebida funcional refrescante e saborosa à base de cúrcuma Divulgação / Herbalife

11

 Madeleine 862 La Chocolatine, de O.U.i Paris

Inspirada no pain au chocolat, também chamado de chocolatine em algumas regiões da França, o novo perfume traz na composição parte do contraste entre o chocolate derretido e a sensação quente e amanteigada da massa folhada recém-saída do forno, combinados à cremosidade das flores brancas. O resultado é uma fragrância Oriental Gourmand mais intensa e cremosa. Na saída, pimenta rosa, framboesa, ameixa gourmet, especiarias quentes, acorde de pain au chocolat, chocolate e notas amendoadas introduzem a faceta mais gourmand da criação. No coração, acorde de rum, pétalas de jasmim, tuberosa, acorde Madeleine e flor de laranjeira trazem cremosidade e profundidade. Já o fundo combina baunilha, musk branco, sândalo, cedro, madeiras escuras, praliné, lascas de carvalho e fava tonka, prolongando a sensação quente e envolvente sobre a pele. 
Lançamento de beleza outubro
 É uma fragrância Oriental Gourmand mais intensa e cremosa  Divulgação / O.U.i

12

 Lápis e Sombras em Stick Realce, de Vic Beauté

Pensados para facilitar a criação de diferentes looks sem abrir mão de performance, os produtos chegam para explorar duas das categorias mais clássicas da maquiagem, o lápis preto e a sombra, a partir de uma proposta que combina praticidade, alta pigmentação e facilidade de uso. As sombras chegam com cores mais vibrantes e tons mais escuros.

O momento também acompanha o crescimento da categoria de maquiagem para os olhos. São os primeiros produtos coloridos e de maior impacto para os olhos dentro do portfólio da marca, ampliando as possibilidades criativas sem perder uma das principais características da marca: desenvolver maquiagem intuitiva, sofisticada e de alta performance para a vida real. O lápis tem textura macia e acabamento matte. A fórmula tem duração de 12 horas e é resistente à água e suor, além de não escorrer nem transferir ao longo do dia. 

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São os primeiros produtos coloridos e de maior impacto para os olhos Divulgação/ Vic Beauté

13

Ultra Cover+ FPS85, de La Roche Posay

Sua fórmula entrega 18 horas de efeito matte, alta cobertura de base e a maior cartela de tonalidades do mercado solar brasileiro expandida para 11 cores. E reforçando o pilar de diversidade e inclusão, a marca desenvolveu o primeiro protetor solar com pigmento azul do mercado (exclusivo no tom 7.0) para ajustar o subtom e neutralizar qualquer aspecto acinzentado ou alaranjado em peles negras. O novo protetor solar conta com Airlicium na fórmula, promovendo o controle de brilho e acabamento natural. Com alta cobertura, cobre qualquer questão de pele, como: melasma, vitiligo, manchas, acne, poros, cicatrizes, e pós-procedimento. (COMPRE NA AMAZON)

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fórmula entrega 18 horas de efeito matte e alta cobertura de base
 Divulgação/La Roche Posay

14

Creme Facial Intensive NAD+, de Institut Esthederm

É um tratamento facial desenvolvido com 5% de niacinamida associada à tecnologia exclusiva NAD+ Booster. Sua fórmula ajuda a potencializar a eficácia da niacinamida na pele, promovendo a melhora dos principais indicadores de qualidade cutânea. É indicado para ajudar a corrigir sinais como pele opaca, marcas escurecidas, poros dilatados, textura irregular, vermelhidão e tom amarelada. Possui textura rosa com acabamento leve e toque suave para uso diário e contribui para uma pele mais luminosa, uniforme e com aspecto radiante.

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Sua fórmula ajuda a potencializar a eficácia da niacinamida na pele Divulgação / Esthederm

15

Sun Fresh Bastão Efeito Make-up FPS 99, 

de Neutrogena

Com cinco cores disponíveis, o produto combina alta proteção solar e acabamento de maquiagem em uma única fórmula, com FPS 99 e FPUVA 54, além de Ácido Hialurônico e vitamina E, que contribuem para hidratação e ação antioxidante. Com a tecnologia Helioplex XP, oferece proteção de amplo espectro contra raios UVB, UVA, UVA longo e luz visível, enquanto proporciona cobertura construível para uniformizar a aparência da pele, cobrir acne e imperfeições e melhorar manchas. De textura não oleosa, é oil free, não comedogênico, resistente à água e ao suor, além de contar com ação antipoluição, fragrância suave, fórmula vegana e produto não testado em animais. (COMPRE NA AMAZON)

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Com cinco cores disponíveis, o produto combina alta proteção solar e acabamento de maquiagem Divulgação/ Neutrogena

16

Ginger Glow, de Mari Maria Makeup 

O iluminador corporal conta com partículas douradas que garantem um efeito luminoso sofisticado e versátil, com fórmula dermatologicamente testada para funcionar em qualquer tipo e tom de pele. Com textura leve e enriquecido com niacinamida, o produto também contribui para a hidratação da camada superficial da pele e para uma aparência mais uniforme. Completando a composição, a novidade conta com FPS 20, que auxilia na proteção da pele contra os raios UVA e UVB. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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Iluminador corporal conta com partículas douradas Divulgação /  Mari Maria Makeup 

17

Linha Made In Brazil, da Ciclo Cosméticos

Nova linha de fragrâncias inspirada em três destinos que fazem parte do imaginário do litoral brasileiro: Noronha, Floripa e Trancoso. Com fórmula à base de água, aloe vera, vitamina E e 8% de essência, os produtos foram desenvolvidos para proporcionar frescor e uma experiência perfumada leve, que acompanha a rotina em diferentes momentos do dia. Um dos diferenciais da linha é a fórmula livre de ativos fotossensibilizantes, que permite que os Body Mists - que podem ser usados tanto no corpo quanto nos cabelos - sejam usados também ao sol, acompanhando momentos de praia, piscina, passeios ao ar livre ou simplesmente aquele clima de verão na cidade. Destaque para o Floripa, uma fragrância vibrante e refrescante, a fragrância combina o frescor do maracujá e da framboesa à delicadeza da magnólia, com um fundo quente de baunilha.
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Nova linha de fragrâncias inspirada em três destinos do litoral brasilerio Divulgação / Ciclo

18

Caffeine 3% + Escin 1% Face Serum, de The Ordinary 

A marca lança no Brasil o sérum com uma fórmula desenvolvida para reduzir os sinais visíveis de fadiga e devolver à pele uma aparência mais luminosa, firme e energizada. O produto combina Cafeína 3%, sintetizada em laboratório, e Escina 1% em uma emulsão leve que atua diretamente nos efeitos que a privação de sono e o estresse podem causar na pele. A Cafeína, amplamente conhecida por seu efeito estimulante, ajuda a energizar a pele, aumentar a luminosidade e minimizar sinais visíveis de irritação e fadiga. Já a Escina, molécula encontrada originalmente na castanha-da-índia e cada vez mais utilizada em cuidados com a pele, oferece benefícios calmantes e auxilia no suporte ao colágeno natural, contribuindo para uma aparência mais firme e tonificada. A fórmula também conta com Bacillus Ferment, um ingrediente derivado de fermentação rico em peptídeos e lipídios. Conhecido por sua capacidade de apoiar os componentes estruturais da pele, ele auxilia na melhora da aparência de rugas, promove firmeza, hidratação e luminosidade, além de contribuir para um efeito visual de lifting. 
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Fórmula desenvolvida para reduzir os sinais visíveis de fadiga e devolver à pele uma aparência mais luminosa Divulgação / The Ordinary

19

Pó Solto Peach Perfector, de Too Faced 

A marca apresenta a nova Peach Collection, inspirada no universo que conquistou fãs ao redor do mundo e marcou uma geração de apaixonados por maquiagem. Resgatando a fragrância, o brilho e a experiência sensorial, a coleção retorna com fórmulas inéditas, texturas modernas e performance aprimorada para acompanhar a forma como a maquiagem é usada hoje. O pó solto ultrafino proporciona acabamento suavemente desfocado e controla o brilho da pele. Seu diferencial está na embalagem inovadora inspirada no caroço do pêssego, desenvolvida para liberar a quantidade ideal de produto a cada aplicação, tornando o uso mais prático e sem desperdícios. O produto fixa a maquiagem, suaviza a aparência da pele e entrega um acabamento impecável a cada aplicação graças. 

(COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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O produto deixa uma pele suave, aveludada e com um toque irresistível Divulgação / Too Faced

20

Hand & Body Moisturizer, de Becquer Fragrances Lab

Hidratante de mãos e corpo com textura densa e rápida absorção, o produto foi formulado para deixar a pele macia e confortável, sem sensação de película ou brilho. A fórmula reúne três ativos com diferentes funções: a niacinamida, que contribui para a uniformização e melhora da textura da pele; o D-Pantenol, associado à ação calmante e revitalizante; e o ácido hialurônico, que ajuda a atrair e reter água, contribuindo para a manutenção da hidratação ao longo do dia. As opções perfumadas são Chaos Paulista, Spicy Cherry, Rio Night, Tobacco+Bourbon, Vetiver+Lavender, Tobacco+Vanilla, Buenos Aires, Not Vanilla, White Roses+Pepper e Uji Matcha. A versão sem fragrância também pode ser usada como hidratante antes de qualquer perfume, sem interferir na composição olfativa escolhida.

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Hidratante de mãos e corpo com textura densa e rápida absorção Divulgação/ Becquer Fragrances

21

Linha Mercatus, da Labotrat

A nova linha reúne três coleções inspiradas em mercados icônicos de diferentes partes do mundo: Feira, que parte da abundância dos mercados brasileiros; Souk, inspirada nos mercados do Oriente Médio; e Kyoto, que traduz a atmosfera dos mercados japoneses. Kyoto traz fragrância que combina notas de matcha e jasmim em uma proposta mais delicada e contemplativa. A linha inclui Shower Cream, Exfoliant Wash, Hair & Body Mist, Creamy Exfoliant, Hand Cream, Body Lotion Mousse e Body Wash Mousse. Entre os destaques da coleção estão o Body Lotion, loção corporal com centella e ceramidas, que proporciona hidratação profunda sem sensação pegajosa, e o Rice Scrub, esfoliante de arroz desenvolvido para renovar, suavizar e iluminar a pele desde a primeira aplicação. 

Lançamento de beleza outubro
 Kyoto traz fragrância que combina notas de matcha e jasmim  Divulgação / Labotrat

22

Photoage Water Gold, da Dermage

A novidade combina FPS 50 e FPUVA 24 a benefícios de tratamento e acabamento natural, sem deixar um aspecto pesado. Com textura ultrafluida e rápida absorção, foi desenvolvida para acompanhar os cuidados diários com leveza e conforto, sendo indicada para todos os tipos, inclusive as mistas e oleosas. A fórmula reúne niacinamida e hialurônico, ativos associados a propriedades antioxidantes e hidratantes. A combinação auxilia no controle da oleosidade, na redução da aparência dos poros e na uniformização do tom, contribuindo para

um visual mais homogêneo e luminoso. Mantém a alta resistência à água e ao suor e incorpora uma das estéticas mais desejadas do universo da beleza: o efeito glow. 

(COMPRE NA AMAZON)

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Mantém a alta resistência à água e ao suor 
 Divulgação/ Dermage

23

Fragrância Peach Blossom & Nectar, de Bath e Body Works e Vera Bradley

Coleção em edição limitada que combina fragrâncias, design e acessórios em uma coleção que reúne produtos para cuidados corporais, fragrâncias para a casa, decoração e itens colecionáveis. O destaque é a nova fragrância exclusiva Peach Blossom & Nectar, desenvolvida em parceria com uma renomada casa de fragrâncias e perfumistas de reconhecimento internacional, em estreita colaboração com a equipe da Vera Bradley. A fragrância combina notas de néctar de pêssego, frésia dourada e madeira de faia adocicada, criando um aroma de pêssego fiel à fruta, fresco e revigorante. Para a colaboração, são três estampas exclusivas, todas conectadas às fragrâncias presentes na coleção, unindo cor, design e perfumaria. 

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O destaque é a nova fragrância exclusiva Peach Blossom & Nectar Divulgação / Bath e Body

24

Óleo Iluminador Soul Brasileira Lá Vem Ela, de Hinode

A marca lança a edição limitada unindo hidratação, brilho e perfumação em um ritual de autocuidado único. Com fórmulas veganas e ativos sustentáveis de upcycling, o kit traz Body Splash e Óleo Iluminador. Com partículas refletoras de luz, o iluminador realça o tom da pele e proporciona toque aveludado, nutrição e hidratação radiante. A fórmula reúne esqualano, óleo de girassol, óleo de semente de uva e vitamina E, tem 90% de índice de naturalidade, é vegana e dermatologicamente testada.
Lançamento de beleza
Com partículas refletoras de luz, o iluminador realça o tom da pele  Divulgação / Hinode

25

Linha Cachos Esculturais + Ácido Linoleico, de Dove

Nova linha desenvolvida para cabelos ondulados, cacheados e crespos que passaram por danos e precisam recuperar não apenas a aparência, mas também a estrutura que sustenta a curvatura. A novidade combina tratamento da fibra e definição em uma rotina pensada para acompanhar o cabelo para além do momento em que ele é finalizada. A chamada bio-estruturação trabalha a estrutura interna da fibra, ajudando a equilibrar proteínas e lipídios que dão suporte à curvatura. Entre os principais ativos está a tecnologia patenteada da marca Bio-Protein, que combina queratina vegana, compatível com a estrutura natural do cabelo, a ingredientes reparadores. Já o Ácido Linoleico atua na organização da estrutura lipídica dos fios, contribuindo para elasticidade, redução do frizz e manutenção da definição. A fórmula também conta com óleo de coco, que auxilia no condicionamento, alinhamento da cutícula e maciez. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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Nova linha desenvolvida para cabelos ondulados, cacheados e crespos Divulgação / Dove

26


        Linha Salva Óleos Reparadores, de Widi Care

Desenvolvida para transformar a finalização em uma etapa de tratamento contínuo. Com proteção térmica e filtro UV, a novidade chega ao mercado em três versões formuladas com blends de óleos vegetais específicos para as diferentes necessidades dos fios: a versão "Frizz & Brilho" combina Camélia, Marula e D-Pantenol para um acabamento ultra leve e cabelos mais alinhados; a "Porosidade & Nutrição" é enriquecida com Pequi, Jojoba e Macadâmia para combater o ressecamento intenso e repor nutrientes; e a "Danos & Recuperação" utiliza Romã, Amla e Girassol para fortalecer e recuperar a fibra capilar fragilizada. Os óleos oferecem rápida absorção e podem ser aplicados diariamente em cabelos secos ou úmidos, antes ou depois da finalização, permitindo um cuidado versátil e personalizado que garante maciez, brilho e movimento.

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Desenvolvida para transformar a finalização em uma etapa de tratamento contínuo Divulgação / Widi Care

27

Sérum Corporal Renovador Amande Sublime, de L’Occitane en Provence

A marca amplia a coleção com uma novidade que leva ao cuidado corporal uma abordagem inspirada na expertise do skincare facial. O Sérum Corporal Renovador tem 5% de AHA, combinação de ácido lático e ácido glicólico, extrato da Flor de Palma e ácido hialurônico, promovendo esfoliação química e enzimática. A fórmula conta ainda com bisabolol, conhecido por suas propriedades calmantes, e ajuda a preservar a barreira natural da pele. Com textura leve em gel e rápida absorção, o produto hidrata instantaneamente e por até 8 horas, sem deixar sensação pegajosa ou oleosa, e proporciona uma pele visivelmente mais lisa, macia e uniforme após 7 dias de uso. 

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O produto hidrata instantaneamente e por até 8 horas Divulgação / L’Occitane en Provence

28

Óleo Finalizador de Blindagem Secar sem Frizz, de Prohall 

A linha foi desenvolvida para controlar os fios arrepiados e reduzir o volume sem a necessidade do uso de secador. É composta por pré-shampoo, shampoo, máscara, leave-in, sérum de vitrificação e óleo finalizador. Indicada para cabelos lisos, ondulados e mistos, a coleção também pode ser utilizada em fios naturais, coloridos ou quimicamente tratados. O óleo é o passo final do protocolo. Sua fórmula forma uma barreira cosmética ultrafina sobre os fios, protegendo contra a umidade, preservando o alinhamento conquistado e reduzindo o frizz e o volume sem pesar. O resultado é imediato: brilho espelhado, toque sedoso, maciez e acabamento leve com efeito Glass Finish. 

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A linha foi desenvolvida para controlar os fios arrepiados  Divulgação / Prohall 

29

 Ultimate Color, da Wella Professionals

Desenvolvida para atender às principais necessidades dos cabelos coloridos, a linha ajuda a preservar a intensidade da cor por até 10 semanas, revitalizando os fios desde a primeira lavagem. Sua fórmula oferece hidratação, ação anti quebra, proteção térmica e UV, cuidado com o couro cabeludo e brilho radiante. O destaque da coleção é a Miracle Leave-In Mask, máscara sem enxágue com proteção térmica de até 230°C, que conta com a tecnologia patenteada Metal Purifier, capaz de encapsular metais presentes nos fios e atuar como um escudo contra danos e fatores ambientais. A coleção conta ainda com o Shampoo Ultimate Color, que promove limpeza suave e minimiza o desbotamento durante a lavagem; o Condicionador Ultimate Color, desenvolvido para hidratar, controlar a porosidade e facilitar o desembaraço. À venda com exclusividade na Beleza na Web. 
Lançamento de beleza outubro
Desenvolvida para atender às principais necessidades dos cabelos coloridos Divulgação / Wella Professionals

30

Coleção Da Magia à Sedução: Feitiço do Amor, da Lenvie

A marca buscou inspiração nos elementos visuais e simbólicos presentes em todo o universo do filme, reinterpretando ilustrações, simbolismos e cores sob uma nova perspectiva, alinhada ao lançamento da sequência. A coleção apresenta duas fragrâncias exclusivas. Alecrim Guardião faz referência ao alecrim, erva associada à proteção e às boas energias, enquanto Lavanda da Sorte homenageia a lavanda, símbolo de serenidade, prosperidade e sorte. As embalagens receberam novas ilustrações inspiradas no imaginário mágico do filme, além de acabamentos e uma paleta de cores criada para refletir a personalidade de cada fragrância. A linha chega ao mercado em difusores de ambiente, velas perfumadas e home sprays.

Lançamento de beleza outubro
A linha chega ao mercado em difusores de ambiente, velas perfumadas e home sprays Divulgação/ Lenvie
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