Do cabelo à pele: os 30 lançamentos de beleza imperdíveis de outubro

A nova linha de sabonetes líquidos corporais chega ao Brasil e traz para o banho uma tendência crescente no mercado,

o

beauty gourmand

, ou beleza inspirada em alimentos . A novidade chega em duas versões : Smoothie Cremoso, com frutas vermelhas , banana e iogurte ; e Smoothie Esfoliante, com amêndoa , abacate e leite , primeiro produto esfoliante do portfólio da marca .

A fórmula cremosa conta com extratos naturais de amora, banana e iogurte, foi

desenvolvida para deixar sua pele suave e irresistível ao toque.