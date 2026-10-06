Do cabelo à pele: os 30 lançamentos de beleza imperdíveis de outubro

1
Linha Sweet Skin Candy, de Dailus
2
Sabonete Líquido e Esfoliante Corporal Lady In Red, de Kiss New York
A marca amplia a linha de tratamento corporal com esfoliantes e sabonetes líquidos nas mesmas fragrâncias. O sabonete limpa suavemente, formando uma espuma cremosa e de toque aveludado. Enriquecido com vitamina E, hidrata, nutre e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, deixando a pele macia e perfumada. Já o esfoliante é à base de açúcar, promove esfoliação suave e eficaz, removendo células mortas e impurezas sem agredir a pele. Estimula a renovação celular, melhora a textura e a uniformidade, revelando uma pele mais radiante e macia. Prolonga a durabilidade da fragrância quando usado em conjunto com o sabonete, o body splash e a loção. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
3
Linha Al Arab Elixir, da Jacques Janine Professionnel
Inspirada nos tradicionais rituais de beleza do Oriente Médio, a linha foi desenvolvida para proporcionar uma assinatura olfativa marcante nos cabelos, transformando os fios em uma extensão do perfume e ampliando a sensação de bem-estar ao longo do dia. Composta por shampoo, condicionador, máscara de tratamento, oil blend e duas fragrâncias de hair & body mist, a linha é sustentada por um complexo de ativos formado pelo Liposeal, associação de óleos exóticos da casca de canela, raiz de cálamo, resina de mirra e azeite, que oferece propriedades emolientes, lubrificantes e formadoras de filme, contribuindo para o brilho dos cabelos e facilitando o pentear. A fórmula também conta com extrato de âmbar, reconhecido por sua ação antioxidante e condicionante, que auxilia na proteção contra agressões externas, melhora a maciez e o alinhamento dos fios, além do extrato de tâmara, que atua na hidratação e retenção de água na fibra capilar, fornecendo proteínas e aminoácidos que ajudam a fortalecer os fios e reduzir a quebra. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
4
Smoothie Frutas Vermelhas, Banana e Iogurte,
de Palmolive
5
Linha Frutas Tropicais, da Flor de Ypê
A novidade traduz para o banho referências ligadas ao verão, à leveza e à energia tropical. A linha também acompanha a valorização das fragrâncias frutadas e cítricas, associadas a prazer sensorial e bem-estar e chega ao mercado com sete produtos: quatro versões de sabonete em barra (Amora & Jabuticaba, Limão Siciliano & Bergamota, Manga Rosa & Hibisco e Pitaya & Lichia) e três versões de sabonete líquido (Limão Siciliano & Bergamota, Manga Rosa & Hibisco e Pitaya & Lichia). Todos contam com alta perfumação, extrato de frutas e óleos vegetais hidratantes. Os sabonetes em barra contam com a exclusiva tecnologia Flower Pulse, que realça a fragrância durante o banho, deixando o perfume intenso e envolvente na pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
6
Phyto PDRN, de SkinCeuticals
Sérum com efeito skin reset que redefine a qualidade da pele e regenera 10 sinais do envelhecimento a nível celular. Com um cuidado de alta performance, a proposta é devolver a vitalidade à pele, revertendo o tempo de dentro para fora. O grande diferencial da fórmula é o PDRN de origem vegetal, e não animal, o que amplia as possibilidades de uso do produto e garante penetração 15% maior que a do PDRN de origem animal, segundo estudo ex-vivo, tornando o sérum ainda mais potente e eficaz.
7
Lápis Super, de Contém1g
8
Linha Desfrutas Cupuaçu, de Avatim
9
Actine One Stick, de Darrow
Linha de bastões multifuncionais dermatológicos que combina proteção solar FPS 50 e alta cobertura em um formato prático para a rotina. Desenvolvida para peles oleosas e acneicas, a novidade chega ao mercado em seis tons, além de uma versão sem cor. A linha foi desenvolvida para oferecer controle da oleosidade com muita alta resistência a água e suor, além de alta cobertura e uniformização do tom da pele, integrando diferentes necessidades em uma única etapa da rotina. Um dos diferenciais do lançamento está na construção do portfólio com cor. Daniele da Mata, especialista em colorimetria e beleza para pele negra, participou do desenvolvimento das seis tonalidades, considerando diferentes grupos tonais e subtons da pele brasileira. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
10
Golden Beverage, de Herbalife
Pó para o preparo de bebida funcional refrescante e saborosa à base de cúrcuma, no sabor abacaxi, limão e com notas de gengibre. Traz com exclusividade o extrato de cúrcuma TurmiPure Gold, ingrediente patenteado que se destaca por mostrar um aproveitamento mais eficiente pelo organismo. A cúrcuma é uma planta nativa do Sudeste Asiático, cultivada nos estados de Karnataka, Tamil Nadu e Odisha, na Índia, e conhecida como a “especiaria dourada da vida”. Ela possui uma longa tradição na medicina ayurvédica devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, e possui estudos clínicos que respaldam seus benefícios para apoiar o bem-estar das articulações, a redução do estresse oxidativo causado pelo exercício e na redução do desconforto muscular pós-atividade física.
11
Madeleine 862 La Chocolatine, de O.U.i Paris
12
Lápis e Sombras em Stick Realce, de Vic Beauté
Pensados para facilitar a criação de diferentes looks sem abrir mão de performance, os produtos chegam para explorar duas das categorias mais clássicas da maquiagem, o lápis preto e a sombra, a partir de uma proposta que combina praticidade, alta pigmentação e facilidade de uso. As sombras chegam com cores mais vibrantes e tons mais escuros.
O momento também acompanha o crescimento da categoria de maquiagem para os olhos. São os primeiros produtos coloridos e de maior impacto para os olhos dentro do portfólio da marca, ampliando as possibilidades criativas sem perder uma das principais características da marca: desenvolver maquiagem intuitiva, sofisticada e de alta performance para a vida real. O lápis tem textura macia e acabamento matte. A fórmula tem duração de 12 horas e é resistente à água e suor, além de não escorrer nem transferir ao longo do dia.
13
Ultra Cover+ FPS85, de La Roche Posay
Sua fórmula entrega 18 horas de efeito matte, alta cobertura de base e a maior cartela de tonalidades do mercado solar brasileiro expandida para 11 cores. E reforçando o pilar de diversidade e inclusão, a marca desenvolveu o primeiro protetor solar com pigmento azul do mercado (exclusivo no tom 7.0) para ajustar o subtom e neutralizar qualquer aspecto acinzentado ou alaranjado em peles negras. O novo protetor solar conta com Airlicium na fórmula, promovendo o controle de brilho e acabamento natural. Com alta cobertura, cobre qualquer questão de pele, como: melasma, vitiligo, manchas, acne, poros, cicatrizes, e pós-procedimento. (COMPRE NA AMAZON)
14
Creme Facial Intensive NAD+, de Institut Esthederm
É um tratamento facial desenvolvido com 5% de niacinamida associada à tecnologia exclusiva NAD+ Booster. Sua fórmula ajuda a potencializar a eficácia da niacinamida na pele, promovendo a melhora dos principais indicadores de qualidade cutânea. É indicado para ajudar a corrigir sinais como pele opaca, marcas escurecidas, poros dilatados, textura irregular, vermelhidão e tom amarelada. Possui textura rosa com acabamento leve e toque suave para uso diário e contribui para uma pele mais luminosa, uniforme e com aspecto radiante.
15
Sun Fresh Bastão Efeito Make-up FPS 99,
de Neutrogena
Com cinco cores disponíveis, o produto combina alta proteção solar e acabamento de maquiagem em uma única fórmula, com FPS 99 e FPUVA 54, além de Ácido Hialurônico e vitamina E, que contribuem para hidratação e ação antioxidante. Com a tecnologia Helioplex XP, oferece proteção de amplo espectro contra raios UVB, UVA, UVA longo e luz visível, enquanto proporciona cobertura construível para uniformizar a aparência da pele, cobrir acne e imperfeições e melhorar manchas. De textura não oleosa, é oil free, não comedogênico, resistente à água e ao suor, além de contar com ação antipoluição, fragrância suave, fórmula vegana e produto não testado em animais. (COMPRE NA AMAZON)
16
Ginger Glow, de Mari Maria Makeup
O iluminador corporal conta com partículas douradas que garantem um efeito luminoso sofisticado e versátil, com fórmula dermatologicamente testada para funcionar em qualquer tipo e tom de pele. Com textura leve e enriquecido com niacinamida, o produto também contribui para a hidratação da camada superficial da pele e para uma aparência mais uniforme. Completando a composição, a novidade conta com FPS 20, que auxilia na proteção da pele contra os raios UVA e UVB. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
17
Linha Made In Brazil, da Ciclo Cosméticos
18
Caffeine 3% + Escin 1% Face Serum, de The Ordinary
19
Pó Solto Peach Perfector, de Too Faced
A marca apresenta a nova Peach Collection, inspirada no universo que conquistou fãs ao redor do mundo e marcou uma geração de apaixonados por maquiagem. Resgatando a fragrância, o brilho e a experiência sensorial, a coleção retorna com fórmulas inéditas, texturas modernas e performance aprimorada para acompanhar a forma como a maquiagem é usada hoje. O pó solto ultrafino proporciona acabamento suavemente desfocado e controla o brilho da pele. Seu diferencial está na embalagem inovadora inspirada no caroço do pêssego, desenvolvida para liberar a quantidade ideal de produto a cada aplicação, tornando o uso mais prático e sem desperdícios. O produto fixa a maquiagem, suaviza a aparência da pele e entrega um acabamento impecável a cada aplicação graças.
20
Hand & Body Moisturizer, de Becquer Fragrances Lab
Hidratante de mãos e corpo com textura densa e rápida absorção, o produto foi formulado para deixar a pele macia e confortável, sem sensação de película ou brilho. A fórmula reúne três ativos com diferentes funções: a niacinamida, que contribui para a uniformização e melhora da textura da pele; o D-Pantenol, associado à ação calmante e revitalizante; e o ácido hialurônico, que ajuda a atrair e reter água, contribuindo para a manutenção da hidratação ao longo do dia. As opções perfumadas são Chaos Paulista, Spicy Cherry, Rio Night, Tobacco+Bourbon, Vetiver+Lavender, Tobacco+Vanilla, Buenos Aires, Not Vanilla, White Roses+Pepper e Uji Matcha. A versão sem fragrância também pode ser usada como hidratante antes de qualquer perfume, sem interferir na composição olfativa escolhida.
21
Linha Mercatus, da Labotrat
A nova linha reúne três coleções inspiradas em mercados icônicos de diferentes partes do mundo: Feira, que parte da abundância dos mercados brasileiros; Souk, inspirada nos mercados do Oriente Médio; e Kyoto, que traduz a atmosfera dos mercados japoneses. Kyoto traz fragrância que combina notas de matcha e jasmim em uma proposta mais delicada e contemplativa. A linha inclui Shower Cream, Exfoliant Wash, Hair & Body Mist, Creamy Exfoliant, Hand Cream, Body Lotion Mousse e Body Wash Mousse. Entre os destaques da coleção estão o Body Lotion, loção corporal com centella e ceramidas, que proporciona hidratação profunda sem sensação pegajosa, e o Rice Scrub, esfoliante de arroz desenvolvido para renovar, suavizar e iluminar a pele desde a primeira aplicação.
22
Photoage Water Gold, da Dermage
A novidade combina FPS 50 e FPUVA 24 a benefícios de tratamento e acabamento natural, sem deixar um aspecto pesado. Com textura ultrafluida e rápida absorção, foi desenvolvida para acompanhar os cuidados diários com leveza e conforto, sendo indicada para todos os tipos, inclusive as mistas e oleosas. A fórmula reúne niacinamida e hialurônico, ativos associados a propriedades antioxidantes e hidratantes. A combinação auxilia no controle da oleosidade, na redução da aparência dos poros e na uniformização do tom, contribuindo para
um visual mais homogêneo e luminoso. Mantém a alta resistência à água e ao suor e incorpora uma das estéticas mais desejadas do universo da beleza: o efeito glow.
23
Fragrância Peach Blossom & Nectar, de Bath e Body Works e Vera Bradley
Coleção em edição limitada que combina fragrâncias, design e acessórios em uma coleção que reúne produtos para cuidados corporais, fragrâncias para a casa, decoração e itens colecionáveis. O destaque é a nova fragrância exclusiva Peach Blossom & Nectar, desenvolvida em parceria com uma renomada casa de fragrâncias e perfumistas de reconhecimento internacional, em estreita colaboração com a equipe da Vera Bradley. A fragrância combina notas de néctar de pêssego, frésia dourada e madeira de faia adocicada, criando um aroma de pêssego fiel à fruta, fresco e revigorante. Para a colaboração, são três estampas exclusivas, todas conectadas às fragrâncias presentes na coleção, unindo cor, design e perfumaria.
24
Óleo Iluminador Soul Brasileira Lá Vem Ela, de Hinode
25
Linha Cachos Esculturais + Ácido Linoleico, de Dove
Nova linha desenvolvida para cabelos ondulados, cacheados e crespos que passaram por danos e precisam recuperar não apenas a aparência, mas também a estrutura que sustenta a curvatura. A novidade combina tratamento da fibra e definição em uma rotina pensada para acompanhar o cabelo para além do momento em que ele é finalizada. A chamada bio-estruturação trabalha a estrutura interna da fibra, ajudando a equilibrar proteínas e lipídios que dão suporte à curvatura. Entre os principais ativos está a tecnologia patenteada da marca Bio-Protein, que combina queratina vegana, compatível com a estrutura natural do cabelo, a ingredientes reparadores. Já o Ácido Linoleico atua na organização da estrutura lipídica dos fios, contribuindo para elasticidade, redução do frizz e manutenção da definição. A fórmula também conta com óleo de coco, que auxilia no condicionamento, alinhamento da cutícula e maciez. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
26
Linha Salva Óleos Reparadores, de Widi Care
Desenvolvida para transformar a finalização em uma etapa de tratamento contínuo. Com proteção térmica e filtro UV, a novidade chega ao mercado em três versões formuladas com blends de óleos vegetais específicos para as diferentes necessidades dos fios: a versão "Frizz & Brilho" combina Camélia, Marula e D-Pantenol para um acabamento ultra leve e cabelos mais alinhados; a "Porosidade & Nutrição" é enriquecida com Pequi, Jojoba e Macadâmia para combater o ressecamento intenso e repor nutrientes; e a "Danos & Recuperação" utiliza Romã, Amla e Girassol para fortalecer e recuperar a fibra capilar fragilizada. Os óleos oferecem rápida absorção e podem ser aplicados diariamente em cabelos secos ou úmidos, antes ou depois da finalização, permitindo um cuidado versátil e personalizado que garante maciez, brilho e movimento.
27
Sérum Corporal Renovador Amande Sublime, de L’Occitane en Provence
A marca amplia a coleção com uma novidade que leva ao cuidado corporal uma abordagem inspirada na expertise do skincare facial. O Sérum Corporal Renovador tem 5% de AHA, combinação de ácido lático e ácido glicólico, extrato da Flor de Palma e ácido hialurônico, promovendo esfoliação química e enzimática. A fórmula conta ainda com bisabolol, conhecido por suas propriedades calmantes, e ajuda a preservar a barreira natural da pele. Com textura leve em gel e rápida absorção, o produto hidrata instantaneamente e por até 8 horas, sem deixar sensação pegajosa ou oleosa, e proporciona uma pele visivelmente mais lisa, macia e uniforme após 7 dias de uso.
28
Óleo Finalizador de Blindagem Secar sem Frizz, de Prohall
A linha foi desenvolvida para controlar os fios arrepiados e reduzir o volume sem a necessidade do uso de secador. É composta por pré-shampoo, shampoo, máscara, leave-in, sérum de vitrificação e óleo finalizador. Indicada para cabelos lisos, ondulados e mistos, a coleção também pode ser utilizada em fios naturais, coloridos ou quimicamente tratados. O óleo é o passo final do protocolo. Sua fórmula forma uma barreira cosmética ultrafina sobre os fios, protegendo contra a umidade, preservando o alinhamento conquistado e reduzindo o frizz e o volume sem pesar. O resultado é imediato: brilho espelhado, toque sedoso, maciez e acabamento leve com efeito Glass Finish.
29
Ultimate Color, da Wella Professionals
30
Coleção Da Magia à Sedução: Feitiço do Amor, da Lenvie
A marca buscou inspiração nos elementos visuais e simbólicos presentes em todo o universo do filme, reinterpretando ilustrações, simbolismos e cores sob uma nova perspectiva, alinhada ao lançamento da sequência. A coleção apresenta duas fragrâncias exclusivas. Alecrim Guardião faz referência ao alecrim, erva associada à proteção e às boas energias, enquanto Lavanda da Sorte homenageia a lavanda, símbolo de serenidade, prosperidade e sorte. As embalagens receberam novas ilustrações inspiradas no imaginário mágico do filme, além de acabamentos e uma paleta de cores criada para refletir a personalidade de cada fragrância. A linha chega ao mercado em difusores de ambiente, velas perfumadas e home sprays.