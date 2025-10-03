Fragrâncias gourmand: 9 produtos de beleza inspirados em sobremesas

- Flush Stick Blush em Bastão Blueberry, da Mascavo. Com textura cremosa, proporciona cor saudável e acabamento glow de longa duração. Sua fórmula contém o óleo de semente de macadâmia, o óleo de camélia e o ativo especial esqualano vegetal, para mais cuidado com a pele. (COMPRE AQUI)
- Gelato de Cereja Creme de Tratamento Ultraprofundo, da Novex. Com uma rica combinação de vitaminas e antioxidantes, ele forma uma película protetora, que evita danos causados por agressões externas do dia a dia, além de agir instantaneamente na recuperação e no fortalecimento dos cabelos, garantindo brilho intenso e duradouro. (COMPRE AQUI)
- Sabonete em Mousse Corporal Cuide-se Bem Doces Delírios, de O Boticário. Espuma macia como algodão-doce e ultra-cremosa, que limpa suavemente sem ressecar, deixando a pele com sensação aveludada. (COMPRE AQUI)
- Beauty Scrub Amora e Frutas Cítricas, de Dove. Oferece três benefícios em um só produto: esfoliação eficaz, hidratação profunda e limpeza suave, removendo as células mortas e impurezas e repondo os nutrientes. O resultado é uma pele mais macia, suave e radiante desde o primeiro uso. (COMPRE AQUI)
- Madeleine 862 La Pistacherie Eau de Parfum, da O.U.i Paris. Um gourmand sofisticado que une a delicadeza das madeleines francesas ao toque inusitado do pistache. A fragrância combina a cremosidade da tuberosa, a vivacidade da pimenta rosa e framboesa, e a intensidade do rum, evoluindo para notas doces de baunilha, musk, patchouli e pralinê. (COMPRE AQUI)
- Sabonete Esfoliante Crocante sabor Cookies & Cream, da Dailus. Proporciona uma pele limpa, renovada e hidratada, com partículas biodegradáveis que entregam uma esfoliação delicada e eficaz durante o banho. (COMPRE AQUI)
- Creme Hidratante Corporal Instance Vanilla Caramel, de Eudora. Enriquecido com Hidracolágeno, colágeno vegetal, proporciona sensação de firmeza e vitalidade, deixando a pele irresistivelmente macia e com um toque aveludado. Conta com notas olfativas extraídas a partir da casquinha crocante com o clássico sabor Bacio di Latte.
- Esfoliante Corporal e Facial de Amora, da Raavi. Remove as células mortas e impurezas, enquanto sua textura rica e os aromas suaves envolvem em um momento de puro bem-estar. A combinação de ingredientes naturais e eficazes trabalha em harmonia para revelar uma pele suave, luminosa e visivelmente rejuvenescida. (COMPRE AQUI)
- Hidratante Desodorante Corporal Brigadeiro, da L´Occitane au Brésil. De textura cremosa e com microesferas de hidratação, traz um divertido sensorial para a pele. Sua textura cremosa desliza suavemente, proporcionando uma sensação única no momento da aplicação. A pele fica irresistivelmente macia e perfumada com uma fragrância Amabarada Gourmand, sem deixar qualquer sensação pegajosa. (COMPRE AQUI)
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