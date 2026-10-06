Inscrições abertas para 100 vagas em cursos semipresenciais de graça no ES

Os candidatos ao curso de PNL precisam apresentar diploma de graduação em qualquer área ou declaração de colação de grau com data válida. Para as demais qualificações, a escolaridade exigida é o nível médio completo. Já os interessados no curso de Socorrista para Docente devem ter, no mínimo, 18 anos de idade.





As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 13 de outubro de 2026, no site da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).





A lista com os nomes dos selecionados será divulgada no dia 20 de outubro.