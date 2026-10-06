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Qualificação

Inscrições abertas para 100 vagas em cursos semipresenciais de graça no ES

Oportunidades são distribuídas entre as capacitações de Programação Neurolinguística (PNL), Secretaria Escolar e Socorrista para Docente

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 10:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 out 2026 às 10:44
CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha
CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha, onde serão realizadas as aulas presenciais Divulgação/Ascom Secti

Estão abertas as inscrições para os cursos semipresenciais de qualificação profissional de Formação Inicial e Continuada ofertados pelo Programa Qualificar ES. Ao todo, são oferecidas 100 vagas distribuídas entre as capacitações de Programação Neurolinguística (PNL), Secretaria Escolar e Socorrista para Docente.


Para participar, o candidato deve ter documento de identidade com foto, acesso à internet e noções básicas de informática e navegação na web.

Os candidatos ao curso de PNL precisam apresentar diploma de graduação em qualquer área ou declaração de colação de grau com data válida. Para as demais qualificações, a escolaridade exigida é o nível médio completo. Já os interessados no curso de Socorrista para Docente devem ter, no mínimo, 18 anos de idade.


As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 13 de outubro de 2026, no site da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). 


A lista com os nomes dos selecionados será divulgada no dia 20 de outubro.

As capacitações serão realizadas e coordenadas pela Secti no período de 23 de outubro a 18 de dezembro de 2026. Os cursos têm carga horária total de 240 horas, sendo 228 horas a distância e 12 horas presenciais.


É obrigatória a presença do aluno nos três encontros presenciais da capacitação — cada um com duração de 4 horas. A etapa presencial será realizada no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, localizado na Avenida Luciano das Neves, s/nº, Centro, Vila Velha.

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