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De 15 a 24 anos

Pronasci abre 500 vagas para jovens em vulnerabilidade no ES

Inscrições seguem até 13 de outubro; selecionados terão auxílio mensal de R$ 500 por até um ano

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 15:49

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

05 out 2026 às 15:49
Unidade em Vitória do Ifes, instituição parceira da iniciativa Ricardo Medeiros | Arquivo

Já estão abertas as inscrições para o Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania) Juventude Espírito Santo. Serão ofertadas 500 vagas para jovens entre 15 a 24 anos que estão em situação de vulnerabilidade sociorracial. Os selecionados receberão um auxílio mensal de R$ 500 por até 12 meses. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 13.


A programação integra oficinas de arte e cultura, cursos de qualificação profissional, rodas de conversa, atividades esportivas e ações comunitárias. Todas as atividades serão presenciais, com carga horária de até 12 horas semanais, distribuídas em até três dias por semana, em meio turno. 


O auxílio está condicionado à participação efetiva nas atividades e não gera vínculo empregatício.


Além disso, os participantes serão acompanhados por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, educadores jurídicos, agentes territoriais e profissionais de redução de danos. O objetivo é prevenir violências e a criminalidade associada aos mercados ilegais de drogas, fortalecendo a proteção social e comunitária. 


O programa do governo federal é executado pelo Ifes em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP). 


Como participar

As inscrições são realizadas desta segunda-feira (5) a 13 de outubro, por meio de formulário eletrônico (clique aqui para acessar).  Caso o candidato necessite de ajuda na inscrição, poderá contar com auxílio da equipe territorial, dos equipamentos públicos ou das instituições parceiras, cabendo a quem prestar o atendimento registrar as informações no formulário.


Os inscritos serão chamados para uma entrevista individual, entre 19 de outubro e 24 de novembro, que avaliará interesse, disponibilidade e situação de vulnerabilidade. 


O resultado final será divulgado em 4 de dezembro, e as matrículas acontecem de 7 a 18 de dezembro. As atividades estão previstas para começarem em 11 de janeiro de 2027.

Documentos necessários

Para a matrícula, será preciso os seguintes documentos:


  • Identidade ou certidão de nascimento;

  • CPF;

  • Comprovação de vínculo com o território (que pode ser feita por declaração);

  • Dados de conta bancária individual em nome do da pessoa inscrita;

  • Termo de compromisso, assinado também pelo responsável no caso de menores de 18 anos. Não serão aceitas contas sociais, como Caixa Tem, contas-salário, conjuntas ou de terceiros.


Quem não tiver documentos ou conta bancária receberá apoio da equipe para regularizar a situação. Em caso de dúvidas, o Pronasci pode ser contatado por meio do e-mail: [email protected].

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