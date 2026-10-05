Pronasci abre 500 vagas para jovens em vulnerabilidade no ES

Já estão abertas as inscrições para o Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania) Juventude Espírito Santo. Serão ofertadas 500 vagas para jovens entre 15 a 24 anos que estão em situação de vulnerabilidade sociorracial. Os selecionados receberão um auxílio mensal de R$ 500 por até 12 meses. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 13.
A programação integra oficinas de arte e cultura, cursos de qualificação profissional, rodas de conversa, atividades esportivas e ações comunitárias. Todas as atividades serão presenciais, com carga horária de até 12 horas semanais, distribuídas em até três dias por semana, em meio turno.
O auxílio está condicionado à participação efetiva nas atividades e não gera vínculo empregatício.
Além disso, os participantes serão acompanhados por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, educadores jurídicos, agentes territoriais e profissionais de redução de danos. O objetivo é prevenir violências e a criminalidade associada aos mercados ilegais de drogas, fortalecendo a proteção social e comunitária.
O programa do governo federal é executado pelo Ifes em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP).
Como participar
As inscrições são realizadas desta segunda-feira (5) a 13 de outubro, por meio de formulário eletrônico (clique aqui para acessar). Caso o candidato necessite de ajuda na inscrição, poderá contar com auxílio da equipe territorial, dos equipamentos públicos ou das instituições parceiras, cabendo a quem prestar o atendimento registrar as informações no formulário.
Os inscritos serão chamados para uma entrevista individual, entre 19 de outubro e 24 de novembro, que avaliará interesse, disponibilidade e situação de vulnerabilidade.
O resultado final será divulgado em 4 de dezembro, e as matrículas acontecem de 7 a 18 de dezembro. As atividades estão previstas para começarem em 11 de janeiro de 2027.
Documentos necessários
Para a matrícula, será preciso os seguintes documentos:
Identidade ou certidão de nascimento;
CPF;
Comprovação de vínculo com o território (que pode ser feita por declaração);
Dados de conta bancária individual em nome do da pessoa inscrita;
Termo de compromisso, assinado também pelo responsável no caso de menores de 18 anos. Não serão aceitas contas sociais, como Caixa Tem, contas-salário, conjuntas ou de terceiros.
Quem não tiver documentos ou conta bancária receberá apoio da equipe para regularizar a situação. Em caso de dúvidas, o Pronasci pode ser contatado por meio do e-mail: [email protected].