Pronasci abre 500 vagas para jovens em vulnerabilidade no ES

Já estão abertas as inscrições para o Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania) Juventude Espírito Santo. Serão ofertadas 500 vagas para jovens entre 15 a 24 anos que estão em situação de vulnerabilidade sociorracial. Os selecionados receberão um auxílio mensal de R$ 500 por até 12 meses. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 13.





A programação integra oficinas de arte e cultura, cursos de qualificação profissional, rodas de conversa, atividades esportivas e ações comunitárias. Todas as atividades serão presenciais, com carga horária de até 12 horas semanais, distribuídas em até três dias por semana, em meio turno.





O auxílio está condicionado à participação efetiva nas atividades e não gera vínculo empregatício.





Além disso, os participantes serão acompanhados por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, educadores jurídicos, agentes territoriais e profissionais de redução de danos. O objetivo é prevenir violências e a criminalidade associada aos mercados ilegais de drogas, fortalecendo a proteção social e comunitária.





O programa do governo federal é executado pelo Ifes em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP).