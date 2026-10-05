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Tempo

ES tem alerta para tempestade e previsão de chuva nos próximos dias

Calor e alta umidade favorecem pancadas até quarta-feira (7); aviso do Inmet vale para 52 municípios capixabas

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 15:13

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

05 out 2026 às 15:13

Após um sábado (3) de muita chuva, o início da semana tem sido de sol em diversas áreas do Espírito Santo. O tempo firme, porém, não deve durar muito: a combinação entre calor e alta umidade favorece a formação de instabilidades já nesta segunda-feira (5).


Segundo a Climatempo, uma frente fria está na altura do Rio de Janeiro e não deve avançar para o Espírito Santo. Por isso, ela não é a responsável pela previsão de chuva no Estado. A empresa de meteorologia estima que pancadas de chuva, que podem ocorrer com forte intensidade, sejam registradas até quarta-feira (7). 


Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestade em 52 municípios capixabas. O aviso foi publicado às 8h55 e é válido até as 23h59 desta segunda-feira (5).

52 cidades capixabas estão sob alerta amarelo para tempestades nesta segunda
52 cidades capixabas estão sob alerta amarelo para tempestades nesta segunda Inmet/Divulgação

O inmet também prevê a formação de uma nova frente fria ao longo desta semana, com possibilidade de chuva em parte da Região Sudeste durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, incluindo o Espírito Santo.

Veja quais cidades estão sob alerta

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivácqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição do Castelo
  16. Divino de São Lourenço
  17. Domingos Martins
  18. Dores do Rio Preto
  19. Fundão
  20. Guaçuí
  21. Guarapari
  22. Ibatiba
  23. Ibiraçu
  24. Ibitirama
  25. Iconha
  26. Irupi
  27. Itaguaçu
  28. Itapemirim
  29. Itarana
  30. Iúna
  31. Jerômino Monteiro
  32. João Neiva
  33. Laranja da Terra
  34. Marataízes
  35. Marechal Floriano
  36. Mimoso do Sul
  37. Muniz Freire
  38. Muqui
  39. Piúma
  40. Presidente Kennedy
  41. Rio Novo do Sul
  42. Santa Leopoldina
  43. Santa Maria de Jrtibá
  44. Santa Teresa
  45. São José do Calçado
  46. São Roque do Canaã
  47. Serra
  48. Vargem Alta
  49. Venda Nova do Imigrante
  50. Viana 
  51. Vila Velha
  52. Vitória

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