ES tem alerta para tempestade e previsão de chuva nos próximos dias

Após um sábado (3) de muita chuva, o início da semana tem sido de sol em diversas áreas do Espírito Santo. O tempo firme, porém, não deve durar muito: a combinação entre calor e alta umidade favorece a formação de instabilidades já nesta segunda-feira (5).





Segundo a Climatempo, uma frente fria está na altura do Rio de Janeiro e não deve avançar para o Espírito Santo. Por isso, ela não é a responsável pela previsão de chuva no Estado. A empresa de meteorologia estima que pancadas de chuva, que podem ocorrer com forte intensidade, sejam registradas até quarta-feira (7).





Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestade em 52 municípios capixabas. O aviso foi publicado às 8h55 e é válido até as 23h59 desta segunda-feira (5).