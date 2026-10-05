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Chuva causa mortes em cidades do interior de SP

Casos aconteceram em Araçatuba e Jaboticabal; cidade de SP também foi atingida por chuva

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 13:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2026 às 13:34
Defesa civil atua na queda de árvores em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo
Defesa civil atua na queda de árvores em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo Divulgação/Rose Moreno
Uma pessoa morreu na manhã deste domingo (4) no desabamento do teto de um estabelecimento comercial durante forte chuva que atingiu a cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, de acordo com a Defesa Civil.
O imóvel desabou por volta de 10h30, na rua Conde Francisco Matarazzo, no bairro São João.
Outras quatro vítimas ficaram sob os escombros e foram socorridas. Duas foram levadas a unidades de saúde por meios próprios e outras duas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros.
Uma segunda pessoa morreu em Jaboticabal. Ela estava dentro de um carro na avenida Manoel Barbosa quando uma árvore caiu sobre o veículo. A vítima ficou presa nas ferragens.
A tempestade, que atinge diversas cidades do interior do estado, também chegou à região metropolitana de São Paulo. A capital recebeu alerta da Defesa Civil por volta das 13h40. Na região de Campinas e Jundiaí, o alerta foi emitido às 14h08. O tempo está bastante nublado e com rajadas de ventos nas duas regiões.
"Para as próximas horas, a previsão é de chuva forte na região metropolitana de São Paulo. De acordo com o acompanhamento dos radares meteorológicos, as áreas de instabilidade avançam em direção à região", segundo a Defesa Civil.
As chuvas podem ser de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios, fortes rajadas de vento e possibilidade de queda isolada de granizo.
A recomendação é de atenção redobrada nas próximas horas, especialmente em áreas mais vulneráveis.
Conforme a Defesa Civil, a chegada da frente fria derrubou a tempuratura em 10°C no período de uma hora. Como efeito comparativo, por volta das 13h, São Paulo registrou 29°C. Já às 14h45 os termômetros marcaram 18°C.
O Gabinete de Crise monitora a evolução das áreas de chuva. Entre 5h37 e 10h40, a Defesa Civil emitiu 25 alertas, sendo seis por Cell Broadcast e seis por SMS, direcionados a diferentes regiões do interior paulista.
O Corpo de Bombeiros registrou 276 ocorrências, a maior parte dos chamados para queda de árvores. As cidades com o maior número de ocorrências são Presidente Prudente (116), Araçatuba (61), Marília (52) e Bauru (24).
A área de instabilidade, segundo a Defesa Civil, atravessa a região central do estado, causando chuvas fortes na região de Bauru, Botucatu e Itapetininga. As situações mais graves até o momento foram registradas na região de Araçatuba, com ventos de 112 km/h, Dracena, com 107 km/h, e Adamantina, com 96 km/h. Em São Paulo os ventos chegaram a 69 km/h.
Principais ocorrências relacionadas às chuvas
- VOTUPORANGA: Por volta do meio-dia, ocorreu o desabamento parcial do Hospital Materno-Infantil de Votuporanga. O local estava em construção. Segundo a prefeitura, a queda atingiu uma área da Santa Casa. Não houve vítima, de acordo com a gestão municipal. Equipes de limpeza foram acionadas para auxiliar na remoção dos escombros.
- PRESIDENTE PRUDENTE: Os bombeiros atenderam 116 chamados, a maioria para queda de árvores.
Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros trabalham na desobstrução das áreas afetadas e na realização de vistorias. Não há informação sobre vítimas. As fortes chuvas e os ventos causaram o destelhamento de parte da cobertura da Escola Municipal Florivaldo Real, da Unidade Regional de Ensino de Presidente Prudente. Equipes da Fundação para o Desenvolvimento da Educação fazem, nesta segunda-feira (5), uma vistoria técnica para avaliar as condições da cobertura e definir as medidas necessárias. As aulas serão realizadas de forma remota.
- FLORA RICA: Cinco casas foram destelhadas, além de quedas de árvores em via pública e sobre a rede elétrica. Não há registro de vítimas. Equipes permanecem em campo, realizando ações preventivas e atendendo às ocorrências.
- PARAGUAÇU PAULISTA: O município registrou chuva forte e rajadas de vento, com duas quedas de árvores em vias públicas. Ninguém ficou ferido. Equipes estão em campo atuando nas ocorrências.
- MIRANTE DO PARANAPANEMA: Foram registradas diversas quedas de árvores. Na rodovia Olímpio Ferreira da Silva, km 29, houve interdição temporária da via para a remoção da vegetação. Após a conclusão dos trabalhos, a rodovia foi liberada, com trânsito normal. A Defesa Civil permanece em campo, fazendo vistorias e acompanhando a situação.
- JUNQUEIRÓPOLIS: Foram registradas 60 quedas de árvores e cinco residências destelhadas. A Defesa Civil do Estado ofereceu ajuda humanitária. A Defesa Civil do município vai verificar a necessidade e formalizar o pedido para o envio dos itens necessários ao atendimento da população afetada.
- CÂNDIDO MOTA: Em Cândido Mota, a Escola Estadual Dr. José Augusto de Carvalho teve parte comprometida do telhado e do forro de um corredor. Uma vistoria será realizada no local, nesta segunda-feira.

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