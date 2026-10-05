Chuva causa mortes em cidades do interior de SP

Uma pessoa morreu na manhã deste domingo (4) no desabamento do teto de um estabelecimento comercial durante forte chuva que atingiu a cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, de acordo com a Defesa Civil.

O imóvel desabou por volta de 10h30, na rua Conde Francisco Matarazzo, no bairro São João.

Outras quatro vítimas ficaram sob os escombros e foram socorridas. Duas foram levadas a unidades de saúde por meios próprios e outras duas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros.

Uma segunda pessoa morreu em Jaboticabal. Ela estava dentro de um carro na avenida Manoel Barbosa quando uma árvore caiu sobre o veículo. A vítima ficou presa nas ferragens.

A tempestade, que atinge diversas cidades do interior do estado, também chegou à região metropolitana de São Paulo. A capital recebeu alerta da Defesa Civil por volta das 13h40. Na região de Campinas e Jundiaí, o alerta foi emitido às 14h08. O tempo está bastante nublado e com rajadas de ventos nas duas regiões.

"Para as próximas horas, a previsão é de chuva forte na região metropolitana de São Paulo. De acordo com o acompanhamento dos radares meteorológicos, as áreas de instabilidade avançam em direção à região", segundo a Defesa Civil.

As chuvas podem ser de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios, fortes rajadas de vento e possibilidade de queda isolada de granizo.

A recomendação é de atenção redobrada nas próximas horas, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Conforme a Defesa Civil, a chegada da frente fria derrubou a tempuratura em 10°C no período de uma hora. Como efeito comparativo, por volta das 13h, São Paulo registrou 29°C. Já às 14h45 os termômetros marcaram 18°C.

O Gabinete de Crise monitora a evolução das áreas de chuva. Entre 5h37 e 10h40, a Defesa Civil emitiu 25 alertas, sendo seis por Cell Broadcast e seis por SMS, direcionados a diferentes regiões do interior paulista.

O Corpo de Bombeiros registrou 276 ocorrências, a maior parte dos chamados para queda de árvores. As cidades com o maior número de ocorrências são Presidente Prudente (116), Araçatuba (61), Marília (52) e Bauru (24).

A área de instabilidade, segundo a Defesa Civil, atravessa a região central do estado, causando chuvas fortes na região de Bauru, Botucatu e Itapetininga. As situações mais graves até o momento foram registradas na região de Araçatuba, com ventos de 112 km/h, Dracena, com 107 km/h, e Adamantina, com 96 km/h. Em São Paulo os ventos chegaram a 69 km/h.

Principais ocorrências relacionadas às chuvas

- VOTUPORANGA: Por volta do meio-dia, ocorreu o desabamento parcial do Hospital Materno-Infantil de Votuporanga. O local estava em construção. Segundo a prefeitura, a queda atingiu uma área da Santa Casa. Não houve vítima, de acordo com a gestão municipal. Equipes de limpeza foram acionadas para auxiliar na remoção dos escombros.

- PRESIDENTE PRUDENTE: Os bombeiros atenderam 116 chamados, a maioria para queda de árvores.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros trabalham na desobstrução das áreas afetadas e na realização de vistorias. Não há informação sobre vítimas. As fortes chuvas e os ventos causaram o destelhamento de parte da cobertura da Escola Municipal Florivaldo Real, da Unidade Regional de Ensino de Presidente Prudente. Equipes da Fundação para o Desenvolvimento da Educação fazem, nesta segunda-feira (5), uma vistoria técnica para avaliar as condições da cobertura e definir as medidas necessárias. As aulas serão realizadas de forma remota.

- FLORA RICA: Cinco casas foram destelhadas, além de quedas de árvores em via pública e sobre a rede elétrica. Não há registro de vítimas. Equipes permanecem em campo, realizando ações preventivas e atendendo às ocorrências.

- PARAGUAÇU PAULISTA: O município registrou chuva forte e rajadas de vento, com duas quedas de árvores em vias públicas. Ninguém ficou ferido. Equipes estão em campo atuando nas ocorrências.

- MIRANTE DO PARANAPANEMA: Foram registradas diversas quedas de árvores. Na rodovia Olímpio Ferreira da Silva, km 29, houve interdição temporária da via para a remoção da vegetação. Após a conclusão dos trabalhos, a rodovia foi liberada, com trânsito normal. A Defesa Civil permanece em campo, fazendo vistorias e acompanhando a situação.

- JUNQUEIRÓPOLIS: Foram registradas 60 quedas de árvores e cinco residências destelhadas. A Defesa Civil do Estado ofereceu ajuda humanitária. A Defesa Civil do município vai verificar a necessidade e formalizar o pedido para o envio dos itens necessários ao atendimento da população afetada.