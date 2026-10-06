Saiba quem são os suplentes por partido na Assembleia Legislativa do ES

Para os 30 deputados estaduais eleitos no domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026 no Espírito Santo, há nove primeiros suplentes. Eles representam os partidos e federações que conseguiram eleger representantes para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), incluindo PT, PP, Agir, PL, PSol, Podemos, MDB, PSB e Republicanos.
Entre os suplentes, um esteve entre os 30 mais votados, mas, por conta do quociente eleitoral, está como primeiro suplente em sua legenda. É o caso de Allan Ferreira (Podemos), que conseguiu 22.845 votos, ficando em quinto na sua legenda. Porém, o Podemos conquistou quociente para quatro vagas na Ales.
Do lado da mais votada, a deputada estadual reeleita Camila Valadão (PSOL), que recebeu 61.501 votos, o suplente será o Professor Ériton Berçaco, com 1.765 votos. A federação PSol Rede conseguiu o quociente para eleger apenas um representante na Ales.
Entre as legendas com mais representantes eleitos para a Assembleia Legislativa, estão o Partido Liberal (PL) e a Federação União Progressista, com União e PP, conquistando respectivamente seis e cinco cadeiras. Como suplentes estão o ex-deputado estadual Dr. Rafael Favatto (PL), que obteve 17.208 votos, e o ex-prefeito de São Mateus Daniel Santana (PP), o Daniel da Açaí, com 19.948 votos recebidos.
Seguindo a ordem por legenda com mais representantes confirmados para a Assembleia Legislativa, o MDB obteve quatro eleitos e terá Lelo Couto (MDB), com 17.995 votos, como suplente; enquanto Nunes (PT), com 12.335 votos, será suplente do Partido dos Trabalhadores, que, por meio da Federação Brasil da Esperança, composta também por PV e PCdoB, elegeu três representantes.
Bruno Lamas (PSB), com 17.976 votos; André Fagundes (Agir), com 18.484; e Alcântaro Filho (Republicanos), com 15.983, também são os suplentes de seus respectivos partidos. O PSB elegeu três representantes, enquanto Agir e Republicanos conseguiram dois cada.