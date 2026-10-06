Saiba quem são os suplentes por partido na Assembleia Legislativa do ES

Entre os suplentes, um esteve entre os 30 mais votados, mas, por conta do quociente eleitoral, está como primeiro suplente em sua legenda. É o caso de Allan Ferreira (Podemos), que conseguiu 22.845 votos, ficando em quinto na sua legenda. Porém, o Podemos conquistou quociente para quatro vagas na Ales.





Do lado da mais votada, a deputada estadual reeleita Camila Valadão (PSOL), que recebeu 61.501 votos, o suplente será o Professor Ériton Berçaco, com 1.765 votos. A federação PSol Rede conseguiu o quociente para eleger apenas um representante na Ales.