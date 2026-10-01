Como escolher a base ideal para fazer a maquiagem durar o dia todo

O calor, a umidade e a oleosidade da pele formam uma combinação que pode colocar a maquiagem à prova. Em um país tropical, marcado pela oscilação de temperaturas, quando uma hora faz frio e, na outra, o calor é intenso, é comum surgirem dúvidas sobre qual base escolher para acompanhar a rotina ao longo do dia.

Para o maquiador Lázaro Alves, da Vizzela, o primeiro passo é entender que a escolha da base deve considerar não apenas o tipo de pele, mas também o clima da região onde a pessoa vive e o acabamento desejado.





“No país em que vivemos, podemos observar diferentes temperaturas e, cada vez mais, períodos de calor intenso em boa parte do ano. Por isso, a preparação da pele e a escolha da base fazem muita diferença. Para quem tem pele oleosa, principalmente em dias quentes e úmidos, é importante buscar fórmulas que tenham boa aderência e ajudem no controle da oleosidade. Mas também precisamos considerar o acabamento que cada pessoa gosta de ter”, explica.

Além da escolha da fórmula, a quantidade de produto também interfere no resultado. Para Lázaro, aplicar muitas camadas na tentativa de aumentar a durabilidade pode ter o efeito contrário. “No calor o ideal é preparar bem a pele e aplicar a base em camadas finas, construindo a cobertura somente onde for necessário. Quando colocamos produto demais, principalmente em uma pele que já produz mais oleosidade, aumentamos as chances de a maquiagem pesar ou abrir ao longo do dia”, orienta.





Outro cuidado é adaptar a preparação ao clima. Em dias mais quentes e úmidos, vale optar por produtos que deixem a pele confortável sem criar uma camada muito pesada antes da base. “Não existe uma única base perfeita para todos. O mais importante é entender como a sua pele se comporta, o clima em que você está e o acabamento que deseja. A partir disso, fica muito mais fácil encontrar a combinação que funciona melhor, até porque a base se tornou um item essencial na necessaire, ela não precisa se tornar uma dor de cabeça na vida das pessoas e sim realçar ainda mais a beleza”, finaliza o maquiador.





Dicas para escolher o base:





Pele oleosa ou mista: opte por bases oil-free (livres de óleo), com acabamento mate ou semi-mate. Fórmulas fluidas de longa duração ajudam a controlar o brilho excessivo sem pesar.





Pele seca: bases muito secas tendem a craquelar rapidamente. O ideal são opções hidratantes ou acetinadas, com ativos como ácido hialurônico, que mantêm a flexibilidade da pele.





Pele madura: evite fórmulas muito densas ou puramente matificantes, pois elas marcam linhas de expressão. As texturas sérum ou fluida com acabamento natural duram mais e garantem aspecto viçoso.