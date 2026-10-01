Como escolher a base ideal para fazer a maquiagem durar o dia todo

O calor, a umidade e a oleosidade da pele formam uma combinação que pode colocar a maquiagem à prova. Em um país tropical, marcado pela oscilação de temperaturas, quando uma hora faz frio e, na outra, o calor é intenso, é comum surgirem dúvidas sobre qual base escolher para acompanhar a rotina ao longo do dia.
Para o maquiador Lázaro Alves, da Vizzela, o primeiro passo é entender que a escolha da base deve considerar não apenas o tipo de pele, mas também o clima da região onde a pessoa vive e o acabamento desejado.
“No país em que vivemos, podemos observar diferentes temperaturas e, cada vez mais, períodos de calor intenso em boa parte do ano. Por isso, a preparação da pele e a escolha da base fazem muita diferença. Para quem tem pele oleosa, principalmente em dias quentes e úmidos, é importante buscar fórmulas que tenham boa aderência e ajudem no controle da oleosidade. Mas também precisamos considerar o acabamento que cada pessoa gosta de ter”, explica.
Além da escolha da fórmula, a quantidade de produto também interfere no resultado. Para Lázaro, aplicar muitas camadas na tentativa de aumentar a durabilidade pode ter o efeito contrário. “No calor o ideal é preparar bem a pele e aplicar a base em camadas finas, construindo a cobertura somente onde for necessário. Quando colocamos produto demais, principalmente em uma pele que já produz mais oleosidade, aumentamos as chances de a maquiagem pesar ou abrir ao longo do dia”, orienta.
Outro cuidado é adaptar a preparação ao clima. Em dias mais quentes e úmidos, vale optar por produtos que deixem a pele confortável sem criar uma camada muito pesada antes da base. “Não existe uma única base perfeita para todos. O mais importante é entender como a sua pele se comporta, o clima em que você está e o acabamento que deseja. A partir disso, fica muito mais fácil encontrar a combinação que funciona melhor, até porque a base se tornou um item essencial na necessaire, ela não precisa se tornar uma dor de cabeça na vida das pessoas e sim realçar ainda mais a beleza”, finaliza o maquiador.
Dicas para escolher o base:
Pele oleosa ou mista: opte por bases oil-free (livres de óleo), com acabamento mate ou semi-mate. Fórmulas fluidas de longa duração ajudam a controlar o brilho excessivo sem pesar.
Pele seca: bases muito secas tendem a craquelar rapidamente. O ideal são opções hidratantes ou acetinadas, com ativos como ácido hialurônico, que mantêm a flexibilidade da pele.
Pele madura: evite fórmulas muito densas ou puramente matificantes, pois elas marcam linhas de expressão. As texturas sérum ou fluida com acabamento natural duram mais e garantem aspecto viçoso.
- Nude Couture Triple Moisture Serum Foundation, de Carolina Herrera. Possui uma combinação tripla de ativos que cuidam da pele, fórmula que oferece hidratação intensa por 24 horas, luminosidade e um efeito suavizante imediato, tudo em uma textura leve e resistente à água. Os pigmentos revestidos com óleo de abacate garantem uma cobertura mais leve e uniforme ao se fundirem com a pele.
- Base Matte Alta Cobertura Chérie, da Payot. De textura cremosa e fácil de espalhar, proporciona longa duração, resistência à água e não transfere, enquanto uniformiza o tom e entrega um acabamento fosco natural. Sua fórmula conta com niacinamida, ativo que auxilia no controle da oleosidade e na uniformização do tom da pele. Indicada para todos os tipos de pele. (COMPRE NA AMAZON)
- Base TimeWise 3D, da Mary Kay. Chega em 30 tonalidades com efeito matte, formulada com microesferas que ajudam a absorver a oleosidade da pele, e 15 tonalidades com efeito luminoso, que proporciona uma aparência hidratada e radiante. Desenvolvida com o exclusivo Complexo TimeWise 3D, a base conta com ingredientes que oferecem proteção antioxidante contra os radicais livres, auxiliam na uniformização do tom da pele e ajudam no suporte ao colágeno e à elastina naturais da pele.
- Base Fix, da Vizzela. A fórmula conta com absorvedor de oleosidade seletivo, acabamento soft matte, cobertura média construível e resistência à água, além de resinas de fixação que ajudam a manter a maquiagem no lugar ao longo do dia. (COMPRE NA AMAZON)
- Base Líquida Hidratante Studio Radiance Serum-Powered, da Mac. Sua fórmula garante alta hidratação promovendo uma pele mais iluminada, suave e radiante o dia inteiro. Oferece hidratação por 24h e cobertura média que uniformiza instantaneamente o tom da pele e disfarça a aparência de poros, vermelhidão, manchas escuras e linhas de expressão. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Power Stay Base Compacta, da Avon. É um produto multifuncional 3 em 1 que combina base, corretivo e pó, com 18 horas de duração e acabamento matte natural. Oferece cobertura média construível, resistência à água, suor, umidade e calor, além de FPS 20. Compacta e prática, é indicada para peles mistas, secas ou maduras. (COMPRE NA AMAZON)
- Base Líquida Matte Make Skin Perfection, de Eudora. Base de alta cobertura e longa duração, com acabamento matte aveludado, alta fixação e controle da oleosidade ao longo do dia. Com FPS 25/UVA++, ultra resistência à água e ao suor e Tecnologia 3X Protect, combina maquiagem e tratamento com Ácido Hialurônico, Colágeno, ação prebiótica e antipoluição para uma pele uniforme, protegida e bem cuidada. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Lumi Lock & Go Hydrating Cushion Foundation, de Sheglam. Combina hidratação potencializada por sérum com uma cobertura uniforme e construível, desenvolvida para se adaptar à pele sem pesar. Com cobertura de média a alta, ajuda a suavizar visualmente a textura da pele enquanto proporciona um acabamento fresco e luminoso.
- Base Sérum Nude Me Una, de Natura. Com efeito segunda pele, a fórmula em sérum proporciona textura leve, acabamento natural e cobertura customizável, com até 24 horas de duração. Deixa a pele uniforme e aveludada, protege contra a luz azul e, com triplo ativo, revigora a pele e promove renovação celular. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)