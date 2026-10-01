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Calor intenso

Como escolher a base ideal para fazer a maquiagem durar o dia todo

Em dias mais quentes e úmidos, vale optar por produtos que deixem a pele confortável sem criar uma camada muito pesada antes da base

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 14:39

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

01 out 2026 às 14:39
Mulher usando base
A escolha da base deve considerar não apenas o tipo de pele, mas também o clima da região onde a pessoa vive shutterstock

O calor, a umidade e a oleosidade da pele formam uma combinação que pode colocar a maquiagem à prova. Em um país tropical, marcado pela oscilação de temperaturas, quando uma hora faz frio e, na outra, o calor é intenso, é comum surgirem dúvidas sobre qual base escolher para acompanhar a rotina ao longo do dia. 

 

Para o maquiador Lázaro Alves, da Vizzela, o primeiro passo é entender que a escolha da base deve considerar não apenas o tipo de pele, mas também o clima da região onde a pessoa vive e o acabamento desejado.


“No país em que vivemos, podemos observar diferentes temperaturas e, cada vez mais, períodos de calor intenso em boa parte do ano. Por isso, a preparação da pele e a escolha da base fazem muita diferença. Para quem tem pele oleosa, principalmente em dias quentes e úmidos, é importante buscar fórmulas que tenham boa aderência e ajudem no controle da oleosidade. Mas também precisamos considerar o acabamento que cada pessoa gosta de ter”, explica.

 

Além da escolha da fórmula, a quantidade de produto também interfere no resultado. Para Lázaro, aplicar muitas camadas na tentativa de aumentar a durabilidade pode ter o efeito contrário. “No calor o ideal é preparar bem a pele e aplicar a base em camadas finas, construindo a cobertura somente onde for necessário. Quando colocamos produto demais, principalmente em uma pele que já produz mais oleosidade, aumentamos as chances de a maquiagem pesar ou abrir ao longo do dia”, orienta.


Outro cuidado é adaptar a preparação ao clima. Em dias mais quentes e úmidos, vale optar por produtos que deixem a pele confortável sem criar uma camada muito pesada antes da base. “Não existe uma única base perfeita para todos. O mais importante é entender como a sua pele se comporta, o clima em que você está e o acabamento que deseja. A partir disso, fica muito mais fácil encontrar a combinação que funciona melhor, até porque a base se tornou um item essencial na necessaire, ela não precisa se tornar uma dor de cabeça na vida das pessoas e sim realçar ainda mais a beleza”, finaliza o maquiador.


Dicas para escolher o base:


Pele oleosa ou mista: opte por bases oil-free (livres de óleo), com acabamento mate ou semi-mate. Fórmulas fluidas de longa duração ajudam a controlar o brilho excessivo sem pesar.


Pele seca: bases muito secas tendem a craquelar rapidamente. O ideal são opções hidratantes ou acetinadas, com ativos como ácido hialurônico, que mantêm a flexibilidade da pele.


Pele madura: evite fórmulas muito densas ou puramente matificantes, pois elas marcam linhas de expressão. As texturas sérum ou fluida com acabamento natural duram mais e garantem aspecto viçoso.

Vitrine de bases
Nove produtos com  fórmulas que tenham boa aderência 
 Arte Guilherme Sillva
  1. Nude Couture Triple Moisture Serum Foundation, de Carolina Herrera. Possui uma combinação tripla de ativos que cuidam da pele, fórmula que oferece hidratação intensa por 24 horas, luminosidade e um efeito suavizante imediato, tudo em uma textura leve e resistente à água. Os pigmentos revestidos com óleo de abacate garantem uma cobertura mais leve e uniforme ao se fundirem com a pele.

  2. Base Matte Alta Cobertura Chérie, da Payot. De textura cremosa e fácil de espalhar, proporciona longa duração, resistência à água e não transfere, enquanto uniformiza o tom e entrega um acabamento fosco natural. Sua fórmula conta com niacinamida, ativo que auxilia no controle da oleosidade e na uniformização do tom da pele. Indicada para todos os tipos de pele. (COMPRE NA AMAZON)

  3. Base TimeWise 3D, da Mary Kay. Chega em 30 tonalidades com efeito matte, formulada com microesferas que ajudam a absorver a oleosidade da pele, e 15 tonalidades com efeito luminoso, que proporciona uma aparência hidratada e radiante. Desenvolvida com o exclusivo Complexo TimeWise 3D, a base conta com ingredientes que oferecem proteção antioxidante contra os radicais livres, auxiliam na uniformização do tom da pele e ajudam no suporte ao colágeno e à elastina naturais da pele. 

  4. Base Fix, da Vizzela. A fórmula conta com absorvedor de oleosidade seletivo, acabamento soft matte, cobertura média construível e resistência à água, além de resinas de fixação que ajudam a manter a maquiagem no lugar ao longo do dia. (COMPRE NA AMAZON)

  5. Base Líquida Hidratante Studio Radiance Serum-Powered, da Mac. Sua fórmula garante alta hidratação promovendo uma pele mais iluminada, suave e radiante o dia inteiro. Oferece hidratação por 24h e cobertura média que uniformiza instantaneamente o tom da pele e disfarça a aparência de poros, vermelhidão, manchas escuras e linhas de expressão. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  6. Power Stay Base Compacta, da Avon. É um produto multifuncional 3 em 1 que combina base, corretivo e pó, com 18 horas de duração e acabamento matte natural. Oferece cobertura média construível, resistência à água, suor, umidade e calor, além de FPS 20. Compacta e prática, é indicada para peles mistas, secas ou maduras. (COMPRE NA AMAZON)

  7. Base Líquida Matte Make Skin Perfection, de Eudora. Base de alta cobertura e longa duração, com acabamento matte aveludado, alta fixação e controle da oleosidade ao longo do dia. Com FPS 25/UVA++, ultra resistência à água e ao suor e Tecnologia 3X Protect, combina maquiagem e tratamento com Ácido Hialurônico, Colágeno, ação prebiótica e antipoluição para uma pele uniforme, protegida e bem cuidada. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Lumi Lock & Go Hydrating Cushion Foundation, de Sheglam. Combina hidratação potencializada por sérum com uma cobertura uniforme e construível, desenvolvida para se adaptar à pele sem pesar. Com cobertura de média a alta, ajuda a suavizar visualmente a textura da pele enquanto proporciona um acabamento fresco e luminoso.

  9. Base Sérum Nude Me Una, de Natura. Com efeito segunda pele, a fórmula em sérum proporciona textura leve, acabamento natural e cobertura customizável, com até 24 horas de duração. Deixa a pele uniforme e aveludada, protege contra a luz azul e, com triplo ativo, revigora a pele e promove renovação celular. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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