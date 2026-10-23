Receita de cajuzinho de amendoim: veja como fazer esse clássico doce brasileiro

O cajuzinho, um dos doces brasileiros mais queridos nas mesas de festa, nasceu nas regiões Norte e Nordeste do nosso país.





Originalmente feito com polpa de caju e também com a castanha da fruta, o docinho se popularizou no Sudeste em uma versão que leva amendoim e leite condensado, igualmente saborosa.





Confira abaixo uma receita de cajuzinho de amendoim!