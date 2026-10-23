Receita de cajuzinho de amendoim: veja como fazer esse clássico doce brasileiro

O cajuzinho, um dos doces brasileiros mais queridos nas mesas de festa, nasceu nas regiões Norte e Nordeste do nosso país.
Originalmente feito com polpa de caju e também com a castanha da fruta, o docinho se popularizou no Sudeste em uma versão que leva amendoim e leite condensado, igualmente saborosa.
Confira abaixo uma receita de cajuzinho de amendoim!
Ingredientes:
- 1 pacote de amendoim (500g)
- 2 xícaras (chá) de açúcar
- 6 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 7 colheres (sopa) de água
- Um pouco de açúcar cristal para decorar
- Coloque o amendoim em uma assadeira e leve ao forno (aquecido a 180°C) para torrar por cerca de 20 minutos.
- Após torrado, transfira o amendoim para um liquidificador e triture bem.
- Em um recipiente, misture o amendoim com o restante dos ingredientes. Amasse bem com as mãos.
- Pegue pequenas porções e molde os cajuzinhos. Caso queira cajuzinho de colher, você não precisa fazer esta etapa. Basta colocar o cajuzinho em copinhos.
- Passe os cajuzinhos no açúcar e coloque-os em forminhas de papel.