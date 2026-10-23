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Receita de cajuzinho de amendoim: veja como fazer esse clássico doce brasileiro

Considerado um dos favoritos nas mesas de festa, o docinho é muito tradicional nas regiões Norte e Nordeste do país
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 16:01

Cajuzinho de amendoim
Cajuzinhos de amendoim. Foto: Marca Yoki

O cajuzinho, um dos doces brasileiros mais queridos nas mesas de festa, nasceu nas regiões Norte e Nordeste do nosso país. 


Originalmente feito com polpa de caju e também com a castanha da fruta, o docinho se popularizou no Sudeste em uma versão que leva amendoim e leite condensado, igualmente saborosa. 


Confira abaixo uma receita de cajuzinho de amendoim!   

Cajuzinho de amendoim

Ingredientes: 


  • 1 pacote de amendoim (500g)
  • 2 xícaras (chá) de açúcar
  • 6 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 7 colheres (sopa) de água
  • Um pouco de açúcar cristal para decorar

Modo de preparo:

  1. Coloque o amendoim em uma assadeira e leve ao forno (aquecido a 180°C) para torrar por cerca de 20 minutos.
  2. Após torrado, transfira o amendoim para um liquidificador e triture bem.
  3. Em um recipiente, misture o amendoim com o restante dos ingredientes. Amasse bem com as mãos. 
  4. Pegue pequenas porções e molde os cajuzinhos. Caso queira cajuzinho de colher, você não precisa fazer esta etapa. Basta colocar o cajuzinho em copinhos.
  5. Passe os cajuzinhos no açúcar e coloque-os em forminhas de papel.

Fonte: Yoki. Clique aqui para ver mais receitas

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