Bom demais

Beijinho caramelizado: conheça truque para deixar doce crocante

Receita que chama atenção pela casquinha açucarada lisa e brilhante tem como segredo um ingrediente barato e fácil de achar
Evelize Calmon

Publicado em 30 de Julho de 2023 às 06:00

Para quem ama doces à base de coco, o beijinho é uma tentação. Mas e se o clássico ficasse totalmente caramelizado, envolto por uma casquinha açucarada perfeitamente lisa e brilhante, cheia de crocância? Difícil resistir! 
Se ficou com água na boca, descubra na receita abaixo como é fácil deixar as bolinhas ainda mais apetitosas e surpreender não só com o visual dourado, mas com a textura irresistível do ponto de bala. O segredo para esse efeito está no uso de vinagre, confira.  

BEIJINHO CARAMELADO

Rendimento: 30 unidades
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Beijinhos caramelizados ficam prontos em até 60 minutos Crédito: Castelo/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 pacote de coco seco ralado (100g)
  • Calda
  • 3 xícaras (chá) de açúcar
  • 1 ½ xícaras (chá) de água
  • 2 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco 
MODO DE PREPARO:
  1. Coloque o leite condensado e o coco em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até soltar da panela. 
  2. Leve a mistura a um prato untado com manteiga e espere esfriar. 
  3. Faça bolinhas com as mãos untadas e deixe-as na geladeira até a hora de caramelar. 
  4. Em uma panela pequena coloque o açúcar, a água e o vinagre e leve ao fogo médio, sem mexer, até formar uma calda grossa, em ponto de bala dura. 
  5. Com a ajuda de um garfo, passe os docinhos pela calda e coloque para secar em uma forma untada com manteiga. 
  6. Depois de firme, coloque-as em forminhas de papel e sirva.
O vinagre na calda é importante pois evita que o doce comece a açucarar depois de um tempo. O ponto de bala dura é quando você coloca um pouquinho de calda quente em um potinho com água fria e ao mexer com os dedos, forma uma balinha dura e crocante.
Fonte: Castelo.

