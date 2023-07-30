Beijinho caramelizado: conheça truque para deixar doce crocante

Para quem ama doces à base de coco, o beijinho é uma tentação. Mas e se o clássico ficasse totalmente caramelizado, envolto por uma casquinha açucarada perfeitamente lisa e brilhante, cheia de crocância? Difícil resistir!
Se ficou com água na boca, descubra na receita abaixo como é fácil deixar as bolinhas ainda mais apetitosas e surpreender não só com o visual dourado, mas com a textura irresistível do ponto de bala. O segredo para esse efeito está no uso de vinagre, confira.
BEIJINHO CARAMELADO
Rendimento: 30 unidades
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 lata de leite condensado
- 1 pacote de coco seco ralado (100g)
- Calda
- 3 xícaras (chá) de açúcar
- 1 ½ xícaras (chá) de água
- 2 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco
MODO DE PREPARO:
- Coloque o leite condensado e o coco em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até soltar da panela.
- Leve a mistura a um prato untado com manteiga e espere esfriar.
- Faça bolinhas com as mãos untadas e deixe-as na geladeira até a hora de caramelar.
- Em uma panela pequena coloque o açúcar, a água e o vinagre e leve ao fogo médio, sem mexer, até formar uma calda grossa, em ponto de bala dura.
- Com a ajuda de um garfo, passe os docinhos pela calda e coloque para secar em uma forma untada com manteiga.
- Depois de firme, coloque-as em forminhas de papel e sirva.
O vinagre na calda é importante pois evita que o doce comece a açucarar depois de um tempo. O ponto de bala dura é quando você coloca um pouquinho de calda quente em um potinho com água fria e ao mexer com os dedos, forma uma balinha dura e crocante.
Fonte: Castelo.