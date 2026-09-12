Brigadeiro cremoso sem complicação: veja como preparar essa receita

O brigadeiro de colher é uma opção prática para preparar em casa e aproveitar no fim de semana. A combinação de leite condensado, chocolate e creme de leite resulta em uma textura cremosa, que pode ser servida ainda morna ou depois de esfriar. A receita também combina com festas, encontros em família ou aquele momento em que bate a vontade de comer um docinho.