Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Gastronomia

Brigadeiro cremoso sem complicação: veja como preparar essa receita

Aprenda a preparar uma opção prática e perfeita para saborear de colher
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 12:54

Brigadeiro cremoso de colher (Imagem: Giovanna Balzano | Shutterstock)
Brigadeiro cremoso de colher Crédito: Imagem: Giovanna Balzano | Shutterstock

O brigadeiro de colher é uma opção prática para preparar em casa e aproveitar no fim de semana. A combinação de leite condensado, chocolate e creme de leite resulta em uma textura cremosa, que pode ser servida ainda morna ou depois de esfriar. A receita também combina com festas, encontros em família ou aquele momento em que bate a vontade de comer um docinho.

A seguir, confira o passo a passo e prepare essa delícia em poucos minutos!

Brigadeiro de colher

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 30 g de chocolate em pó 50% cacau
  • 20 g de manteiga
  • Granulado de chocolate para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, o chocolate em pó e a manteiga. Misture até incorporar todos os ingredientes. Leve ao fogo baixo e mexa continuamente. Cozinhe até a mistura engrossar levemente e ficar cremosa , sem atingir o ponto de enrolar. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Espere amornar, finalize com o granulado e sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 simpatias poderosas para manter o brilho e a autoestima
Imagem de destaque
Por que diretor da Anthropic está pedindo freio no desenvolvimento da IA
MPES investiga irregularidades nos cuidados de animais na Pedra da Cebola
MPES aponta falhas no cuidado com animais na Pedra da Cebola

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados