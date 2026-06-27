Aprenda a fazer pé de moça, versão mais cremosa do clássico pé de moleque

Feito tradicionalmente com amendoim, açúcar, manteiga e leite condensado, o pé de moça é uma versão mais macia e cremosa do pé de moleque, e também marca presença entre as guloseimas típicas das festas juninas.





A convite de HZ, a chef Arlete Nunes apresentou suas receitas de arroz doce e canjica cremosa, e no vídeo acima ela prepara um pé de moça irresistível, revelando técnicas para deixá-lo no ponto perfeito.