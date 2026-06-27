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Arraiá de sabores

Aprenda a fazer pé de moça, versão mais cremosa do clássico pé de moleque

Receita do doce é fácil de fazer e contém amendoim torrado, leite condensado e creme de leite
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Junho de 2026 às 14:00

Feito tradicionalmente com amendoim, açúcar, manteiga e leite condensado, o pé de moça é uma versão mais macia e cremosa do pé de moleque, e também marca presença entre as guloseimas típicas das festas juninas.


A convite de HZ, a chef Arlete Nunes apresentou suas receitas de arroz doce e canjica cremosa, e no vídeo acima ela prepara um pé de moça irresistível, revelando técnicas para deixá-lo no ponto perfeito

Pé de moça
O pé de moça da chef Arlete Nunes pode ser finalizado com leite em pó. Foto: Fernando Madeira

Pé de moça 

Ingredientes:


  • 500g de amendoim torrado sem pele
  • 2 xícaras de açúcar
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 caixinha de leite condensado
  • 1 caixa de creme de leite
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher (chá) de canela (opcional)
  • Açúcar refinado para finalizar


Modo de preparo:


  1. Leve o amendoim previamente torrado ao forno por oito minutos, a 180°C. Isso vai intensificar o sabor e deixar o pé de moça mais aromático.
  2. Prepare um caramelo âmbar: em uma panela grande, de fundo grosso, coloque o açúcar e deixe derreter em fogo médio. O ponto ideal é dourado intenso, sem que fique muito escuro. Se passar do ponto, o seu doce vai ficar amargo e endurecer.
  3. Adicione a manteiga e misture rapidamente. Essa etapa ajuda a dar brilho, evita cristalização e deixa a textura mais cremosa.
  4. Adicione os líquidos com cuidado: coloque o leite condensado aos poucos mexendo sem parar. Em seguida, acrescente creme de leite, uma pitada de sal e canela.
  5. Para finalizar, acrescente o amendoim e mexa até desgrudar levemente do fundo.
  6. O ponto perfeito é parecido com o de brigadeiro mole firme. Tome cuidado para não cozinhar demais.
  7. Para modelar, despeje o doce em uma bancada untada ou em uma forma com papel manteiga.
  8. Espere amornar. 
  9. Corte o pé de moça em quadrados ou modele bolinhas. Finalize passando no açúcar refinado ou no leite em pó.

Clique aqui para ver mais receitas.

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