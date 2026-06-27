Aprenda a fazer pé de moça, versão mais cremosa do clássico pé de moleque

Feito tradicionalmente com amendoim, açúcar, manteiga e leite condensado, o pé de moça é uma versão mais macia e cremosa do pé de moleque, e também marca presença entre as guloseimas típicas das festas juninas.
A convite de HZ, a chef Arlete Nunes apresentou suas receitas de arroz doce e canjica cremosa, e no vídeo acima ela prepara um pé de moça irresistível, revelando técnicas para deixá-lo no ponto perfeito.
Pé de moça
Ingredientes:
- 500g de amendoim torrado sem pele
- 2 xícaras de açúcar
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 caixinha de leite condensado
- 1 caixa de creme de leite
- 1 pitada de sal
- 1 colher (chá) de canela (opcional)
- Açúcar refinado para finalizar
Modo de preparo:
- Leve o amendoim previamente torrado ao forno por oito minutos, a 180°C. Isso vai intensificar o sabor e deixar o pé de moça mais aromático.
- Prepare um caramelo âmbar: em uma panela grande, de fundo grosso, coloque o açúcar e deixe derreter em fogo médio. O ponto ideal é dourado intenso, sem que fique muito escuro. Se passar do ponto, o seu doce vai ficar amargo e endurecer.
- Adicione a manteiga e misture rapidamente. Essa etapa ajuda a dar brilho, evita cristalização e deixa a textura mais cremosa.
- Adicione os líquidos com cuidado: coloque o leite condensado aos poucos mexendo sem parar. Em seguida, acrescente creme de leite, uma pitada de sal e canela.
- Para finalizar, acrescente o amendoim e mexa até desgrudar levemente do fundo.
- O ponto perfeito é parecido com o de brigadeiro mole firme. Tome cuidado para não cozinhar demais.
- Para modelar, despeje o doce em uma bancada untada ou em uma forma com papel manteiga.
- Espere amornar.
- Corte o pé de moça em quadrados ou modele bolinhas. Finalize passando no açúcar refinado ou no leite em pó.