Motociclista morre carbonizado após moto pegar fogo ao bater em poste

Um motociclista de 25 anos morreu carbonizado após a moto que pilotava bater contra um poste e pegar fogo, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (27), no bairro Maria das Graças.
A Polícia Militar informou que o motociclista perdeu o controle do veículo em uma curva e colidiu com o poste. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não havia mais fogo quando a equipe chegou para atender a ocorrência. O óbito foi constatado no local e, devido ao estado de carbonização do corpo, o homem não foi identificado. O corpo do homem foi encaminhado ao SML de Colatina para ser necropsiado.