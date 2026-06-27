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Em Colatina

Motociclista morre carbonizado após moto pegar fogo ao bater em poste

A Polícia Militar informou que o motociclista perdeu o controle do veículo em uma curva antes de colidir contra a estrutura

Publicado em 27 de Junho de 2026 às 14:58

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

27 jun 2026 às 14:58

Um motociclista de 25 anos morreu carbonizado após a moto que pilotava bater contra um poste e pegar fogo, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (27), no bairro Maria das Graças.  


A Polícia Militar informou que o motociclista perdeu o controle do veículo em uma curva e colidiu com o poste. De acordo com o Corpo de Bombeiros,  não havia mais fogo quando a equipe chegou para atender a ocorrência. O óbito foi constatado no local e, devido ao estado de carbonização do corpo, o homem não foi identificado. O corpo do homem foi encaminhado ao SML de Colatina para ser necropsiado. 

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