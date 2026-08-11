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Boom Rap Festival

Matuê, Yunk Vino e Derek são confirmados em festival de rap no ES

Terceira edição do Boom Rap acontece em dezembro, no Kleber Andrade, e terá abertura das vendas nesta quarta-feira (13)
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 17:51

Atrações nacionais formam lineup da terceira edição do festival, que acontece em dezembro em Cariacica
Atrações nacionais formam lineup da terceira edição do festival, que acontece em dezembro em Cariacica Reprodução Instagram @matue / @yunkvino / @derekluccas

Depois de anunciar BK, L7NNON e Alee, o Boom Rap Festival trouxe mais nomes de peso para o line-up. Matuê, Yunk Vino e Derek foram confirmados para a terceira edição do evento, que acontece no dia 12 de dezembro no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A abertura dos ingressos para o festival está marcada para esta quarta-feira (13).


Matuê é um dos nomes mais reconhecidos dentro do rap nacional, e retorna pela terceira vez seguida ao Boom Rap. O artista é conhecido pelos hits “Máquina do Tempo”, “Quer Voar” e “Vampiro”, além de seu álbum de estúdio mais recente, “333”. Já o rapper Yunk Vino é uma das vozes mais autênticas da nova geração do trap, conhecido por seus flows marcantes e estética própria.


Um dos pioneiros da cena trap no Brasil, Derek promete trazer para o palco do Boom Rap Festival uma performance coletiva inédita, fazendo um encontro de diferentes gerações do gênero. Seus convidados especiais Jovem Dex, Senndy, Fab Godamn, Phl Notunrboy, Emite e Klisman.


Outro nome anunciado para o line-up é o de Cynthia Luz. Com uma trajetória no rap, R&B e trap, a cantora fará uma participação especial no show do grupo Haikaiss, apresentando sucessos como “Olhares”, “Praia do Rosa” e “Me Negaram Amor”. Detalhes sobre lote de ingressos, mapa de setores e início das vendas serão revelados em breve pelos canais oficiais do festival.

SERVIÇO

Festival: Boom Rap Festival

Line-Up por enquanto: Matuê (Headliner), BK’, L7NNON (Part. TOKIO DK), Haikaiss (Part. Especial Cynthia Luz), Yunk Vino, Derek (Convida: Jovem Dex, Senndy, Fab Godamn, Phl Notunrboy, Emite e Klisman), Alee e MC Noventa 

Data: 12 de dezembro

Local: Estádio Kleber Andrade – Cariacica

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