Matuê, Yunk Vino e Derek são confirmados em festival de rap no ES

Depois de anunciar BK, L7NNON e Alee, o Boom Rap Festival trouxe mais nomes de peso para o line-up. Matuê, Yunk Vino e Derek foram confirmados para a terceira edição do evento, que acontece no dia 12 de dezembro no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A abertura dos ingressos para o festival está marcada para esta quarta-feira (13).





Matuê é um dos nomes mais reconhecidos dentro do rap nacional, e retorna pela terceira vez seguida ao Boom Rap. O artista é conhecido pelos hits “Máquina do Tempo”, “Quer Voar” e “Vampiro”, além de seu álbum de estúdio mais recente, “333”. Já o rapper Yunk Vino é uma das vozes mais autênticas da nova geração do trap, conhecido por seus flows marcantes e estética própria.





Um dos pioneiros da cena trap no Brasil, Derek promete trazer para o palco do Boom Rap Festival uma performance coletiva inédita, fazendo um encontro de diferentes gerações do gênero. Seus convidados especiais Jovem Dex, Senndy, Fab Godamn, Phl Notunrboy, Emite e Klisman.





Outro nome anunciado para o line-up é o de Cynthia Luz. Com uma trajetória no rap, R&B e trap, a cantora fará uma participação especial no show do grupo Haikaiss, apresentando sucessos como “Olhares”, “Praia do Rosa” e “Me Negaram Amor”. Detalhes sobre lote de ingressos, mapa de setores e início das vendas serão revelados em breve pelos canais oficiais do festival.