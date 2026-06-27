Jovem de 18 anos morre afogado em barragem de Montanha

O Aeroporto Internacional Tom Jobim - Galeão, no Rio de Janeiro, fechou na manhã deste sábado (27) devido a um intenso nevoeiro, impedindo pousos e decolagens. A paralisação das atividades afetou voos com saída e partida de Vitória, com atrasos e até cancelamento.
Conforme indicadores do painel de voos da Zurich Airport, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória, voos com partida para o Galeão e até para Congonhas, em São Paulo, estão atrasados. Um voo da companhia aérea Gol, previsto para as 11h55, aparece como cancelado.
Para passageiros com destino a Vitória, a situação não é diferente: também há voos atrasados e um cancelamento relacionado no painel da Zurich.
A empresa foi procurada pela reportagem e, em nota, disse que, até por volta das 11 horas, foram registrados nove voos atrasados, operados pelas companhias Azul, Gol e Latam, além de 3 voos cancelados. O Aeroporto de Vitória também recebeu quatro voos alternados.
"A concessionária orienta os passageiros a entrarem em contato com suas respectivas companhias aéreas para verificar a situação de seus voos", recomenda a concessionária.