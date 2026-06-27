Jovem de 18 anos morre afogado em barragem de Montanha

Um jovem de 18 anos morreu na noite desta sexta (26) ao se afogar na Barragem Tutu Reuter, na localidade de Lajedo, em Montanha, Norte do Espírito Santo.





Um salva-vidas da regão conseguiu achar o corpo e, de acordo com a Polícia Militar, após a localização houve tentativas de reanimação antes da chegada do Samu. Quando chegaram, os socorristas constataram a morte da vítima.





A Polícia Civil informou que o corpo do jovem foi encaminhado para o SML de Linhares para ser necropsiado e depois liberado para a família.



