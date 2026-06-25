Adolescente de 17 anos é morto a tiros por dupla de moto em São Mateus

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Pedra D'Água, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar (PMES), o Samu (192) confirmou a morte da vítima no local.





A PMES informou que foi acionada para verificar uma tentativa de homicídio por arma de fogo. Durante o deslocamento, os militares receberam a informação, via rádio, de que dois homens em uma motocicleta dispararam contra uma pessoa e fugiram em direção ao bairro Areinha. Guarnições realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.





Em nota, a Polícia Civil (PCES) informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Ainda segundo a corporação, o corpo será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares.





A Polícia Civil reforça que informações que possam auxiliar nas investigações podem ser compartilhadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, pelos seguintes canais: telefone (181), site e WhatsApp, no número (27) 99253-8181.