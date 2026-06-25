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Violência

Adolescente de 17 anos é morto a tiros por dupla de moto em São Mateus

Polícia Militar realizou buscas na região do crime, mas os suspeitos não foram localizados. Denúncias anônimas podem ajudar as investigações

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 20:04

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

25 jun 2026 às 20:04

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Pedra D'Água, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar (PMES), o Samu (192) confirmou a morte da vítima no local.


A PMES informou que foi acionada para verificar uma tentativa de homicídio por arma de fogo. Durante o deslocamento, os militares receberam a informação, via rádio, de que dois homens em uma motocicleta dispararam contra uma pessoa e fugiram em direção ao bairro Areinha. Guarnições realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.


Em nota, a Polícia Civil (PCES) informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Ainda segundo a corporação, o corpo será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares


A Polícia Civil reforça que informações que possam auxiliar nas investigações podem ser compartilhadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, pelos seguintes canais: telefone (181), site e WhatsApp, no número (27) 99253-8181.

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