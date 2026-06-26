ES mais do que dobra oferta de ensino em tempo integral, aponta Inep

Um novo retrato da educação capixaba já pode ser acessado por meio do painel interativo do Censo Escolar, recém-atualizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com os dados de 2025. O levantamento oficial consolida as principais estatísticas sobre matrículas, características dos gestores, indicadores de rendimento e estrutura física das escolas do Brasil e do Espírito Santo.





A divulgação dos dados evidencia algumas tendências, como a maior adesão às escolas de tempo integral e à educação especial. Entre 2024 e 2025, o número de unidades ofertando a modalidade no Espírito Santo mais do que dobrou, saltando de 525 para 1.179, um crescimento de 124,5%.





O aumento na quantidade de escolas ofertando esse modelo foi refletido em novos alunos, já que quase 13 mil estudantes passaram a se matricular no tempo integral.





Já na educação especial, o painel registrou um total de 7,9 mil novas matrículas no Estado em 2025, o que representa um crescimento de 15,58% em relação ao ano anterior, reforçando o movimento de inclusão nas escolas.





No cenário geral, que engloba todos os níveis de ensino (infantil, fundamental, médio, profissional e Educação de Jovens e Adultos - EJA), o Espírito Santo apresentou diminuição no total de matrículas, com 867.017 alunos. Em comparação ao ano anterior (2024), a queda foi de aproximadamente 2,3 mil alunos.

