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Censo Escolar

ES mais do que dobra oferta de ensino em tempo integral, aponta Inep

Levantamento com dados de 2025 detalha infraestrutura, quantidade de alunos e perfil de docentes na rede de ensino capixaba

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 18:37

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

26 jun 2026 às 18:37

Um novo retrato da educação capixaba já pode ser acessado por meio do painel interativo do Censo Escolar, recém-atualizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com os dados de 2025. O levantamento oficial consolida as principais estatísticas sobre matrículas, características dos gestores, indicadores de rendimento e estrutura física das escolas do Brasil e do Espírito Santo.


A divulgação dos dados evidencia algumas tendências, como a maior adesão às escolas de tempo integral e à educação especial. Entre 2024 e 2025, o número de unidades ofertando a modalidade no Espírito Santo mais do que dobrou, saltando de 525 para 1.179, um crescimento de 124,5%. 


O aumento na quantidade de escolas ofertando esse modelo foi refletido em novos alunos, já que quase 13 mil estudantes passaram a se matricular no tempo integral.


Já na educação especial, o painel registrou um total de 7,9 mil novas matrículas no Estado em 2025, o que representa um crescimento de 15,58% em relação ao ano anterior, reforçando o movimento de inclusão nas escolas.


No cenário geral, que engloba todos os níveis de ensino (infantil, fundamental, médio, profissional e Educação de Jovens e Adultos - EJA), o Espírito Santo apresentou diminuição no total de matrículas, com 867.017 alunos. Em comparação ao ano anterior (2024), a queda foi de aproximadamente 2,3 mil alunos.

Sala de aula
Quase 13 mil estudantes se matricularam no tempo integral no Estado em 2025 Shutterstock

O balanço mostra que essa diminuição foi concentrada na educação infantil, que passou de 184.322 para 181.482 matrículas; no ensino médio, que contou com 240 alunos a menos; e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), com matrículas reduzidas de 34.715 a 31.486. 


A redução pode ser explicada por fatores demográficos e sociais, ou seja, pela influência da queda nas taxas de natalidade dos anos anteriores, em especial durante a pandemia da Covid-19, além de condições socioeconômicas e até evasão dos alunos mais velhos.

Os destaques de crescimento

Outras etapas da educação básica registraram alta. O ensino fundamental I, por exemplo, havia registrado 284.533 matrículas em 2024 e saltou para 286.875 alunos em 2025.


A educação profissional também cresceu no ano passado, com aumento de 12,17% de alunos. Isso representa mais de 7 mil novas matrículas, consolidando o ensino técnico como tendência. Essa foi a categoria que mais avançou.


Acompanhando essa transformação, o perfil docente capixaba se destaca pela alta preparação. Os dados de 2025 revelam que 97,39% dos professores da rede possuem ensino superior e 77,43% contam com pós-graduação (em sua maioria, especialização), formando a base necessária para sustentar as novas modalidades de ensino.

Pontos de melhoria

O Censo alerta que a infraestrutura escolar ainda precisa avançar para dar conta dessa nova realidade. De acordo com o Inep, o acesso à tecnologia ainda é limitado para os alunos: apesar de quase 100% das escolas terem conexão à internet, a rede é liberada aos estudantes em apenas 53% das unidades.


Outro ponto de melhoria envolve os espaços de ensino prático, já que os laboratórios de ciências estão presentes em apenas 21% da rede capixaba.

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