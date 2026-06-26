ES mais do que dobra oferta de ensino em tempo integral, aponta Inep

Um novo retrato da educação capixaba já pode ser acessado por meio do painel interativo do Censo Escolar, recém-atualizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com os dados de 2025. O levantamento oficial consolida as principais estatísticas sobre matrículas, características dos gestores, indicadores de rendimento e estrutura física das escolas do Brasil e do Espírito Santo.
A divulgação dos dados evidencia algumas tendências, como a maior adesão às escolas de tempo integral e à educação especial. Entre 2024 e 2025, o número de unidades ofertando a modalidade no Espírito Santo mais do que dobrou, saltando de 525 para 1.179, um crescimento de 124,5%.
O aumento na quantidade de escolas ofertando esse modelo foi refletido em novos alunos, já que quase 13 mil estudantes passaram a se matricular no tempo integral.
Já na educação especial, o painel registrou um total de 7,9 mil novas matrículas no Estado em 2025, o que representa um crescimento de 15,58% em relação ao ano anterior, reforçando o movimento de inclusão nas escolas.
No cenário geral, que engloba todos os níveis de ensino (infantil, fundamental, médio, profissional e Educação de Jovens e Adultos - EJA), o Espírito Santo apresentou diminuição no total de matrículas, com 867.017 alunos. Em comparação ao ano anterior (2024), a queda foi de aproximadamente 2,3 mil alunos.
O balanço mostra que essa diminuição foi concentrada na educação infantil, que passou de 184.322 para 181.482 matrículas; no ensino médio, que contou com 240 alunos a menos; e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), com matrículas reduzidas de 34.715 a 31.486.
A redução pode ser explicada por fatores demográficos e sociais, ou seja, pela influência da queda nas taxas de natalidade dos anos anteriores, em especial durante a pandemia da Covid-19, além de condições socioeconômicas e até evasão dos alunos mais velhos.
Os destaques de crescimento
Outras etapas da educação básica registraram alta. O ensino fundamental I, por exemplo, havia registrado 284.533 matrículas em 2024 e saltou para 286.875 alunos em 2025.
A educação profissional também cresceu no ano passado, com aumento de 12,17% de alunos. Isso representa mais de 7 mil novas matrículas, consolidando o ensino técnico como tendência. Essa foi a categoria que mais avançou.
Acompanhando essa transformação, o perfil docente capixaba se destaca pela alta preparação. Os dados de 2025 revelam que 97,39% dos professores da rede possuem ensino superior e 77,43% contam com pós-graduação (em sua maioria, especialização), formando a base necessária para sustentar as novas modalidades de ensino.
Pontos de melhoria
O Censo alerta que a infraestrutura escolar ainda precisa avançar para dar conta dessa nova realidade. De acordo com o Inep, o acesso à tecnologia ainda é limitado para os alunos: apesar de quase 100% das escolas terem conexão à internet, a rede é liberada aos estudantes em apenas 53% das unidades.
Outro ponto de melhoria envolve os espaços de ensino prático, já que os laboratórios de ciências estão presentes em apenas 21% da rede capixaba.