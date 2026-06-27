Suspeito tenta furtar moto e é baleado, agredido por moradores e preso em Cariacica

Um homem de 21 anos foi baleado, agredido por moradores e preso após tentar furtar uma motocicleta na tarde de sexta-feira (26), no bairro Bela Aurora, em Cariacica, na Grande Vitória.
O suspeito, identificado como Gabriel Bastos de Souza, foi autuado em flagrante por furto qualificado. Antes de ser levado para a delegacia, ele precisou receber atendimento médico por causa dos ferimentos. As informações são do repórter André Afonso, da TV Gazeta.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 14h. Testemunhas relataram que Gabriel e um comparsa circulavam pelo bairro em uma motocicleta quando pararam em frente a uma casa onde havia outra moto estacionada.
Ainda de acordo com os relatos, Gabriel desceu da garupa e conseguiu ligar a motocicleta usando uma chave micha, ferramenta utilizada para abrir fechaduras e dar partida em veículos sem a chave original.
Antes que ele deixasse o local, disparos de arma de fogo foram efetuados. Gabriel foi atingido na perna e na mão, enquanto o comparsa fugiu.
Versões diferentes sobre os tiros
A Polícia Militar informou que um homem ligou para o 190 dizendo ser caçador, atirador e colecionador (CAC) e afirmou ter usado sua arma para impedir o furto da motocicleta. No entanto, quando os policiais chegaram ao local, ele não foi encontrado.
Já o proprietário da motocicleta apresentou outra versão. Segundo ele, os disparos teriam sido feitos pelo próprio comparsa de Gabriel, que teria atirado ao se assustar durante a tentativa de fuga.
"A gente pressupõe que alguém gritou ou assustou eles. Os tiros vieram do lado onde estava o piloto da moto deles. Acho que o próprio comparsa disparou para tentar escapar", afirmou a vítima que não quis se identificar.
Suspeito foi agredido por moradores
Ferido, Gabriel saiu caminhando pelas ruas do bairro pedindo ajuda, mas acabou alcançado e agredido por moradores antes da chegada da Polícia Militar.
O dono da motocicleta contou que estava trabalhando quando recebeu uma ligação informando que havia ocorrido disparos em frente à casa dele.
"Quando cheguei, a rua estava cheia de moradores. Vi minha moto caída, vazando muita gasolina. Foi quando percebi que tinham tentado levá-la", disse.
Segundo a vítima, a motocicleta havia sido comprada há cerca de um mês por R$ 29 mil e ficou praticamente destruída pelos disparos.
"Ela estava com apenas mil quilômetros rodados. O tanque, o motor e a parte elétrica foram atingidos. Era a moto que eu usava para trabalhar", relatou.
Ainda segundo o proprietário da motocicleta, enquanto estava na delegacia, outras pessoas compareceram ao local afirmando que também haviam sido vítimas de furtos de motocicletas praticados por Gabriel.
Segundo ele, pelo menos seis crimes semelhantes foram mencionados por moradores durante o registro da ocorrência.
A Polícia Civil informou que Gabriel Bastos de Souza foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A participação dele em outros furtos será investigada.
*Com informações do g1 ES.