Suspeito tenta furtar moto e é baleado, agredido por moradores e preso em Cariacica

Já o proprietário da motocicleta apresentou outra versão. Segundo ele, os disparos teriam sido feitos pelo próprio comparsa de Gabriel, que teria atirado ao se assustar durante a tentativa de fuga.





"A gente pressupõe que alguém gritou ou assustou eles. Os tiros vieram do lado onde estava o piloto da moto deles. Acho que o próprio comparsa disparou para tentar escapar", afirmou a vítima que não quis se identificar.