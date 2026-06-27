Flávio reforça expectativa de mulher na chapa e diz querer vice qualificada e disposta a colaborar

O evento de lançamento da pré-candidatura do PL no estado contou também com a presença do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.





"Wilder é uma pessoa privilegiada de ter ao seu lado uma mulher tão qualificada como a Ana Paula [Rezende]. Eu peço a Deus que eu também tenha o privilégio de ter uma vice tão qualificada quanto você, tão disposta a colaborar com o futuro do país como você está disposta a colaborar com o futuro de Goiás", afirmou durante evento do PL.





Na noite de sexta-feira (26), também em Goiânia, Flávio afirmou que o desentendimento com Michelle é "bola para frente" e "página virada". Questionado pela imprensa se havia conversado com a ex-primeira-dama, não respondeu diretamente. Disse apenas ter visitado o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e que "estava tudo bem".





Em tom de brincadeira, o senador afirmou estar usando uma "blusa branca da paz para olhar para frente".





Na quarta-feira (24), a ex-primeira-dama divulgou vídeos nas redes sociais nos quais afirmou ter sido desrespeitada e humilhada pelo enteado durante uma conversa telefônica sobre decisões partidárias.





Michelle relatou que Flávio disse que seria melhor ela ficar fora das decisões do PL e que ela não entendia nada de política.





"Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha, e assim permaneço", afirmou a ex-primeira-dama em um dos vídeos.





Michelle também criticou a aliança do PL no Ceará com o pré-candidato ao governo Ciro Gomes (PSDB) e afirmou que vinha sendo alvo de ataques coordenados por integrantes do entorno político do senador.