Jovem é morto a tiros por suspeitos de carro em São Mateus

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Um homem foi morto a tiros enquanto andava de bicicleta na rua Sílvio Avidos, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (22). Os disparos feitos contra a vítima, identificada como Francisco Rodrigues Pimenta, atingiram a cabeça e a coxa.
Não há informação sobre a causa do crime nem sobre detidos. A Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.
Motoristas que trafegam pela Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, devem ficar atentos. Nesta quarta-feira (24), a partir das 10h, o trânsito será desviado em um trecho de cerca de 900 metros no sentido Vitória para permitir o avanço das obras do Expresso GV, corredor exclusivo de ônibus.
Os veículos passarão a circular pela pista de concreto à esquerda no trecho entre a Rua Indalécio Carone, nas proximidades do Rio Aribiri, e o cruzamento com a Rua Felicidade Siqueira. A mudança permitirá a implantação de novas redes de drenagem e a reconfiguração da via para a continuidade do corredor viário.
Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o local contará com sinalização provisória e apoio da Guarda Municipal de Vila Velha para orientar os condutores. A recomendação é reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao trafegar pela região.
De olho na transição energética, o Aeroporto de Vitória vai construir um complexo de usinas solares fotovoltaicas. A partir de um investimento de R$ 20 milhões, o complexo será formado por quatro usinas e contará com cerca de 8 mil placas solares. A potência instalada total será de 5.787 kWp.
A expectativa é gerar 769 MWh de kWh por mês, volume suficiente para suprir toda a demanda operacional do aeroporto.
A construção vai começar no próximo dia 1º, data em que também será realizado um evento de lançamento, com a presença da diretora de Operações da Zurich Airport Brasil, Artemis Papanika.
Um homem identificado como Rivanilton Souza Brito, de 32 anos, morreu após ser baleado em uma área de plantio de cana-de-açúcar na região de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (22).
De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou que trabalhava com a vítima quando os dois foram surpreendidos por dois suspeitos. Os indivíduos teriam ordenado que Rivanilton e o colega permanecessem deitados no chão, de bruços, o que impediu que vissem suas características.
Após a ordem, os criminosos dispararam em direção a Rivanilton. Em seguida, os suspeitos teriam roubado o celular da testemunha e fugido do local. Não há informações sobre a motivação do assassinato.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Conceição da Barra. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, informou que o site do município foi alvo de uma invasão na manhã desta segunda-feira (22) e precisou ser temporariamente retirado do ar por medida de segurança.
Segundo a administração municipal, até o momento não foram identificados indícios de perda ou alteração de dados nem de vazamento de informações sigilosas. "Foi identificada apenas a visualização de dados que já são públicos", informou a prefeitura.
A empresa responsável pelo monitoramento do sistema acompanha o caso e atua junto ao município na apuração do incidente. Segundo a gestão municipal, todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis estão sendo adotadas.
As prefeituras dos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Fundão e Guarapari pedem à população para não descartar lixo nas ruas nesta segunda-feira (22). A orientação é devido à mobilização nacional de garis, margaridas e coletores de lixo, anunciada neste domingo (21).
Como não há previsão para o fim da paralisação do serviço, as administrações centrais das cidades solicitam que as pessoas armazenem o lixo em local adequado. As prefeituras reforçam que a ação ajuda a manter a limpeza pública durante este período.
O serviço, conforme as prefeituras, será feito no próximo dia da coleta regular de cada bairro, logo após a normalização da situação.
Manifestantes ocuparam o trevo de Bebedouro, na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (22), em protesto contra o número de acidentes registrados no trecho e cobrando medidas para aumentar a segurança de motoristas e moradores. O grupo se reuniu no local às 6h30 e impediu a passagem de veículos, o que causou um congestionamento na região. A via foi totalmente liberada às 11h.
De acordo com apuração da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, o trânsito foi afetado nos dois sentidos da rodovia. A passagem de veículos estava sendo liberada a cada cinco minutos. O desvio por Jataipeba, que estava sendo utilizado pelos motoristas, também foi bloqueado por volta das 9h20.
A pista foi totalmente liberada às 11h após um acordo para a realização de uma reunião entre os manifestantes, a Ecovias Capixaba, a PRF e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), marcada para quinta-feira (25).
Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que duas equipes estiveram no local para realizar o monitoramento da situação.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Ecovias Capixaba, concessionária que administra do trecho, afirmou que já vem discutindo medidas para melhorar a segurança viária no trevo de Bebedouro junto à comunidade, PRF e Prefeitura de Linhares.
Segundo a empresa, entre as propostas debatidas estão a readequação do dispositivo viário, medidas para redução da velocidade, fechamento de acessos irregulares e outras melhorias estruturais. A concessionária informou ainda que parte das ações já está em fase de implementação ou desenvolvimento.
Um motociclista de 33 anos morreu após se envolver em um acidente com um caminhão no km 143 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 18h deste domingo (21). A identidade da vítima não foi divulgada e ainda não se sabe a dinâmica do ocorrido. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para fazer o levantamento. A pista chegou a ser totalmente interditada, mas o tráfego foi liberado por volta das 20h20.
Um ciclista morreu após cair e ser atropelado por um caminhão no bairro Nova Bethânia, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (21). A identidade da vítima não foi divulgada.
O motorista apresentou-se voluntariamente na sede da 2ª Companhia do 8⁰ Batalhão da Polícia Militar, localizada em Baixo Gandu. De acordo com o relato dados aos policiais, ele passava pelo quebra-molas quando escutou um estrondo. Ao olhar pelo retrovisor, viu que alguém estava caído ao lado do veículo.
O condutor do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Em seguida, foi conduzido para a Delegacia Regional de São Mateus.
Uma testemunha contou que o caminhão transitava em baixa velocidade no momento do acidente e que acredita que o ciclista teria passado mal ou estaria bêbado, pois caiu debaixo da roda traseira do veículo ao passar pelo quebra-mola.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML). Até a publicação desta matéria, a ocorrência estava em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de São Mateus.
Horas depois da troca de um poste que foi derrubado após ser atingido por um veículo em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, um vazamento de água surgiu no local, na tarde deste domingo (21). De acordo com a prefeitura, o vazamento ocorreu durante a escavação para a instalação do poste.
Como o abastecimento havia sido interrompido devido à falta de energia elétrica causada pelo acidente, o problema só foi identificado após o restabelecimento da energia, quando a rede voltou a operar.
Mais de 300 pessoas ficaram sem energia elétrica após a colisão. A queda do poste ocorreu na na Rodovia Jeter Lopes de Farias, no bairro Niterói, quando o motorista de um Toyota Corolla Cross bateu e derrubou a estrutura. De acordo com apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, a energia do local foi restabelecida por volta das 14h.
Ainda de acordo com a prefeitura, a equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) está trabalhando para solucionar o problema. Além do vazamento, o poste apresentou inclicação para frente, gerando receio de nova queda. A Santa Maria, distribuidora de energia que atende o município, informou que uma equipe vai ao local para verificar o ocorrido.