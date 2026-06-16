Acidente entre moto e carro deixa motociclista ferido em São Mateus

O corpo de um jovem que estava desaparecido foi encontrado dentro do porta-malas do próprio carro, próximo ao trevo de acesso à cidade de Iúna, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (15). Carlos Eduardo Sangi Braga, de 20 anos, foi visto pela última vez ao sair de casa na quinta-feira (11).





Conhecido como Dudu, ele atuava como trabalhador rural. O veículo foi encontrado perto de um posto de combustíveis, após o tio do rapaz usar um drone para tentar localizá-lo. "A família está desesperada, sem acreditar até agora", lamentou Luyvine Assis, irmã da vítima.





Nas redes sociais, amigos e familiares compartilharam mensagens de luto. "Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações", diz uma das publicações.





Sobre o caso, a Polícia Militar informou que foi acionada e no local encontrou pessoas próximas ao veículo. O grupo que informou ser amigo e parente do jovem. Um deles disse que abriu a porta do motorista para olhar no interior quando sentiu o forte odor e verificou o porta-malas.





A perícia foi acionada e o corpo encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Regional de Ibatiba, que aguarda o resultado dos exames.