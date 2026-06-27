Sessão extra de "Três Mulheres Altas" em Vitória é remarcada após atraso em voo da equipe técnica

O grande interesse do público pelo espetáculo "Três Mulheres Altas", estrelado por Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre, levou à abertura de uma sessão extra em Vitória. No entanto, a apresentação que aconteceria neste sábado (27), às 17h, no Teatro Universitário, precisou ser remarcada.





De acordo com a WB Produções, responsável pela montagem, o adiamento ocorreu devido ao atraso no voo de dois integrantes da equipe técnica, provocado pela forte neblina no Rio de Janeiro. Com isso, a sessão foi transferida para domingo (28), às 20h.





As demais apresentações seguem confirmadas: sábado (27), às 20h, e domingo (28), às 17h. A produção informou que os ingressos adquiridos para a sessão remarcada continuam válidos para o novo horário e lamentou os transtornos causados ao público.





As sessões de sábado, às 20h, e de domingo, às 17h, permanecem com ingressos esgotados, repetindo o sucesso da turnê nacional do espetáculo, que vem percorrendo diversas cidades brasileiras com casas cheias. Ainda há ingressos disponíveis para a apresentação remarcada de domingo, às 20h, por meio da plataforma Sympla, com valores entre R$ 50 e R$ 200.





Escrita pelo dramaturgo norte-americano Edward Albee, a peça reúne três mulheres em diferentes fases da vida para abordar temas como envelhecimento, memórias, identidade e relações humanas. Misturando humor e emoção, o texto é considerado um dos grandes clássicos da dramaturgia contemporânea.





Em cartaz há cinco anos, a montagem já foi assistida por mais de 90 mil espectadores e recebeu indicações a importantes premiações do teatro brasileiro, entre elas os prêmios Cesgranrio, Bibi Ferreira e Cenym. A direção é de Fernando Philbert.





A temporada em Vitória marca o encerramento desta etapa da turnê nacional do espetáculo.