Nevoeiro fecha Aeroporto do Galeão no Rio e atrasa voos em Vitória

O Aeroporto Internacional Tom Jobim - Galeão, no Rio de Janeiro, fechou na manhã deste sábado (27) devido a um intenso nevoeiro, impedindo pousos e decolagens. A paralisação das atividades afetou voos com saída e partida de Vitória, com atrasos e até cancelamento.

Conforme indicadores do painel de voos da Zurich Airport, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória, voos com partida para o Galeão e até para Congonhas, em São Paulo, estão atrasados. Um voo da companhia aérea Gol, previsto para as 11h55, aparece como cancelado.



Para passageiros com destino a Vitória, a situação não é diferente: também há voos atrasados e um cancelamento relacionado no painel da Zurich. A empresa foi procurada pela reportagem para mais detalhes, mas ainda não se manifestou. Em caso de posicionamento, o texto será atualizado.