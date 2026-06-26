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História da Serra vira álbum de figurinhas distribuído nas escolas municipais

Com o nome de “Serra Cup 2026”, álbum que foi entregue pela Câmara Municipal traz imagens de pontos turísticos, fauna e da atual administração da cidade

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 19:10

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 jun 2026 às 19:10
Câmara da Serra distribui álbuns de figurinhas com a história do município
Álbum traz 50 imagens que contam a história do município de maneira ilustrativa Theo Branches/Divulgação

Em ritmo de Copa do Mundo, a Câmara Municipal da Serra entregou na manhã desta sexta-feira (26), álbuns de figurinhas para os alunos do quinto ano das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef), Américo Guimarães Costa e Elpídia Coimbra, localizadas nos bairros de Carapina e André Carloni, respectivamente. 


Com o nome de “Serra Cup 2026” o álbum traz 50 imagens que contam a história do município de maneira ilustrativa, entre elas pontos turísticos e a fauna, além de registrar fotos do “time” da cidade, composto por vereadores, secretários, prefeito e vice-prefeito.

Câmara da Serra distribui álbuns de figurinhas com a história do município
Presidente da Câmra da Serra: “O álbum é uma forma criativa de aproximar os estudantes da história da Serra e do funcionamento do poder público” Theo Branches/Divulgação

Segundo o presidente da câmara, Dr. William Miranda, além da divulgação dos atrativos do município, o objetivo é conscientizar os jovens das Emef da Serra sobre as principais diferenças entre os Poderes Legislativo e Executivo: “o álbum é uma forma criativa de aproximar os estudantes da história da Serra e do funcionamento do poder público”. No total, 3 mil álbuns serão distribuídos em toda rede escolar. 


“Esse é mais um papel educativo e informativo da Câmara de Vereadores da Serra que tem buscado constantemente trazer a população para perto de nós. Nossa ideia é apresentar a cidade para nossos alunos de uma maneira leve e divertida. Através desse projeto eles também aprendem quais são os deveres do vereador, do prefeito, da função pública em si. É uma forma de levar às nossas crianças conhecimento, através da interação”, afirma.

História da Serra

Câmara da Serra distribui álbuns de figurinhas com a história do município
No total, 3 mil álbuns serão distribuídos em toda rede escolar Theo Branches/Divulgação

O Serra Cup 2026 conta a história do município desde a chegada dos povos tupis. A “figurinha” da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, traz explicações sobre o templo católico, com local e data de construção assim como informações sobre o Mastro de São Benedito, símbolo da tradicional festa de 26 de dezembro. 


Sidianara Scheidegger, funcionária pública, mãe do aluno Miguel Coelho Neto, 8 anos, ressaltou a importância de ter um material interativo para as crianças. “Lembro da época em que estudava e ficávamos colando e colorindo. Neste mundo tecnológico, trazer interações que fogem das telas é muito importante. Eu estou aprendendo com meu filho. Mesmo sendo moradora da Serra, existem locais que ainda não conhecia”, conta.

Câmara da Serra distribui álbuns de figurinhas com a história do município
O material ensina, de forma lúdica, sobre questões a respeito da administração pública Theo Branches/Divulgação

Além disso, o álbum conta com figurinhas das autoridades que atuam no município e também dos animais que são encontrados na fauna da cidade, como o saruê, cobra-cipó, quero-quero, entre outros. Ao completar o livro, os alunos encontram um “quiz” nas últimas páginas para avaliar seus conhecimentos sobre o conteúdo do álbum, como “caça palavras” e “ligue as funções”.


O material fensina, de forma lúdica, sobre questões a respeito da administração pública, mostrando exemplos como a criação de leis, a execução delas e a forma pela qual a população pode colaborar. Para a diretora da Emef Elpídia Coimbra, Maria da Penha dos Santos Oliveira, essa foi uma iniciativa pedagógica muito importante. 


“A escola pertence à sociedade e a Câmara dentro da escola trouxe esse trabalho para a visão de nossos alunos. Informar e gerar conhecimento sobre nosso município faz parte do nosso Projeto Político Pedagógico, isso é maravilhoso. Essa iniciativa vai contribuir com o trabalho dos nossos professores que continuarão usando o material, que é muito didático. Nossas crianças agradecem e eu também”, ressalta.

Câmara da Serra distribui álbuns de figurinhas com a história do município
Representantes da Câmara da Serra, da Secretaria de Educação do município e equipe pedagógica da escola Escola Elpídia Coimbra Theo Branches/Divulgação

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