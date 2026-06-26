História da Serra vira álbum de figurinhas distribuído nas escolas municipais

Além disso, o álbum conta com figurinhas das autoridades que atuam no município e também dos animais que são encontrados na fauna da cidade, como o saruê, cobra-cipó, quero-quero, entre outros. Ao completar o livro, os alunos encontram um “quiz” nas últimas páginas para avaliar seus conhecimentos sobre o conteúdo do álbum, como “caça palavras” e “ligue as funções”.





O material fensina, de forma lúdica, sobre questões a respeito da administração pública, mostrando exemplos como a criação de leis, a execução delas e a forma pela qual a população pode colaborar. Para a diretora da Emef Elpídia Coimbra, Maria da Penha dos Santos Oliveira, essa foi uma iniciativa pedagógica muito importante.





“A escola pertence à sociedade e a Câmara dentro da escola trouxe esse trabalho para a visão de nossos alunos. Informar e gerar conhecimento sobre nosso município faz parte do nosso Projeto Político Pedagógico, isso é maravilhoso. Essa iniciativa vai contribuir com o trabalho dos nossos professores que continuarão usando o material, que é muito didático. Nossas crianças agradecem e eu também”, ressalta.