De tônico a finalizador: 10 lançamentos para transformar a rotina do seu cabelo

Manter a saúde e o brilho dos fios exige mais do que apenas o duo clássico de shampoo e condicionador. Com o avanço da tecnologia cosmética, a rotina de cuidados capilares ganhou aliados cada vez mais específicos e potentes — capazes de tratar desde a saúde do couro cabeludo até a selagem das pontas.





As máscaras de tratamento, por exemplo, agem na fibra capilar repondo massa, água e lipídios perdidos por químicas, calor ou poluição. Já os tônicos capilares estimulam a circulação do couro cabeludo, fortalece os folículos e previne a queda excessiva. Já o óleo reparador sela as cutículas, reduz pontas duplas e devolve o brilho sem deixar o cabelo com aspecto pesado.





Para quem busca renovar o nécessaire ou resolver incômodos como frizz, opacidade e queda, selecionamos 10 lançamentos imperdíveis que prometem elevar o nível dos seus cuidados diários. Confira as novidades que acabam de chegar no mercado.