De tônico a finalizador: 10 lançamentos para transformar a rotina do seu cabelo

Manter a saúde e o brilho dos fios exige mais do que apenas o duo clássico de shampoo e condicionador. Com o avanço da tecnologia cosmética, a rotina de cuidados capilares ganhou aliados cada vez mais específicos e potentes — capazes de tratar desde a saúde do couro cabeludo até a selagem das pontas.
As máscaras de tratamento, por exemplo, agem na fibra capilar repondo massa, água e lipídios perdidos por químicas, calor ou poluição. Já os tônicos capilares estimulam a circulação do couro cabeludo, fortalece os folículos e previne a queda excessiva. Já o óleo reparador sela as cutículas, reduz pontas duplas e devolve o brilho sem deixar o cabelo com aspecto pesado.
Para quem busca renovar o nécessaire ou resolver incômodos como frizz, opacidade e queda, selecionamos 10 lançamentos imperdíveis que prometem elevar o nível dos seus cuidados diários. Confira as novidades que acabam de chegar no mercado.
- Beach Cream, da Borana. Feito para hidratar, desembaraçar e proteger os fios dos danos causados pelo sol, vento e água do mar. Ajuda a manter o cabelo macio, alinhado e com toque leve, mesmo nos dias mais intensos de praia. É levemente frutado, com toque de água de coco, e possui o fundo de sândalo.
- Máscara Nutrição, de Skala. Reúne Manteiga de Manga e Óleo de Algodão, ativos associados ao alinhamento capilar, controle do frizz e melhora da penteabilidade. (COMRPE NO MERCADO LIVRE)
- Volumão Spray, da Lola From Rio. É um finalizador de volume leve e imediato para cabelos finos, murchinhos ou sem graça. Sua fórmula auxilia a elevar a raiz e aumentar a percepção de espessura dos fios, entregando um efeito encorpado e natural, sem pesar ou enrijecer. (COMPRE NA AMAZON)
- Máscara de Tratamento + Finalizador Cachos Ativos + Biotina, de Dove. Combina Ácido Linoleico, Bio-Protein e óleo de coco para cuidar da estrutura do fio e prolongar o contorno natural dos cachos, sem rigidez. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Instant Revive Shampoo, da Keune. Possui o Bonding & Care Technology, que integra diferentes tecnologias e ativos que atuam de forma eficaz em múltiplas regiões da estrutura capilar, promovendo reparação profunda e resistência prolongada. Dentre elas estão o BondVive, que apoia o fortalecimento dos fios de dentro para fora, ajudando a recuperar sua integridade e vigor.
- Protetor Térmico Extreme 482°F Final Effects, de Jacques Janine Professionnel. Protetor térmico finalizador a oferecer proteção de até 250°C (482°F). Ele conta com a tecnologia Heat-Lock Tech, que cria uma película elástica e invisível ao redor da fibra capilar, além de auxiliar na proteção da cor, facilitar o desembaraço e promover brilho, maciez e alinhamento dos fios.
- Hair Mist Nutri Acid Complex, de Eudora Siàge. O produto mantém os fios perfumados por até 8 horas, combinando uma fragrância elegante e intensa a benefícios de tratamento. Desde o primeiro uso, proporciona fios mais nutridos, com ação anti-ressecamento e ultra brilho. Ele oferece 2x menos quebra dos fios e proteção UVA e UVB. (COMPRE NA AMAZON)
- Spray Gloss SHRP, de Hidratei. Primeira proteína líquida em spray gloss do Brasil, que combina tratamento, finalização e proteção térmica em um único produto. A proteína vegetal ajuda a repor a massa dos fios, enquanto a combinação de Ácido Lático, Hydroshine Complex e Extrato de Água de Coco complementa o cuidado da fibra.
- Tônico Fortalecedor Densi Resist, de Haskell Cosméticos. Indicado para cabelos com queda, percepção de afinamento, perda de densidade e quebra, sua fórmula com Minoxi Care G2, Peptídeos Pro e Niacinamida oferece um cuidado intensivo para fortalecer a fibra capilar e auxiliar na prevenção do enfraquecimento e da queda. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Máscara Líquida Frizz Zero, de Truss. A fórmula promove a restauração da fibra e a selagem das cutículas, potencializando a maciez, o brilho e o alinhamento dos fios sem pesar, para um resultado mais disciplinado e com movimento natural. Com eliminação imediata do frizz, 100% das cutículas seladas e fios mais alinhados sem pesar, proporciona um acabamento uniforme e duradouro desde a primeira aplicação.