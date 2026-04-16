Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar

Os protetores solares em bastão conquistaram consumidores pela praticidade de aplicação no dia a dia e sua maior durabilidade. Mas especialistas pedem atenção ao escolher esses produtos, já que o fator decisivo para garantir proteção contra os raios ultravioleta não é o formato do filtro, e sim a quantidade aplicada.





“A recomendação da Academia Americana de Dermatologia é que cada pedaço da pele receba quatro camadas, ou seja, em cada área é necessário fazer o movimento de ida e volta [com o bastão] quatro vezes e depois espalhar com a mão para ter certeza de que aquele local não ficou sem proteção”, ensina a dermatologista Barbara Miguel, do Einstein Hospital Israelita.





Por ser mais denso, muitos acabam aplicando camadas finas para evitar a sensação pegajosa ou oleosa. “Por isso, os bastões acabam durando mais do que as outras versões, o que não aconteceria se fossem aplicados da maneira correta”, alerta a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD).





Eles são indicados para áreas pequenas e localizadas, como cicatrizes, queixo, testa, bochechas, nariz e lábios. “Também são excelentes para retoques sem sujar as mãos”, acrescenta Pomerantzeff. A reaplicação segue a mesma orientação das outras versões: deve ser feita a cada duas a três horas ou após suor intenso, contato com água ou uso de toalha, mantendo a aplicação generosa de quatro camadas por área exposta.