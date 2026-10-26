Bateu sono depois do almoço? Entenda se a comida é realmente a culpada

Nem sempre o problema está no prato. Dormir poucas horas ou ter um sono de baixa qualidade pode fazer com que a queda natural de disposição durante a tarde seja percebida de forma muito mais intensa. Manter uma rotina de sono adequada , hidratar-se ao longo do dia e priorizar refeições equilibradas, com fontes de proteínas, carboidratos, vegetais e fibras, são medidas que podem contribuir para manter a disposição.