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Bateu sono depois do almoço? Entenda se a comida é realmente a culpada

Composição e quantidade da refeição podem influenciar a disposição, mas sensação também está relacionada ao ritmo natural do organismo

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 17:13

Portal Edicase

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Publicado em 

26 out 2026 às 17:13
O sono depois do almoço pode ter diversas causas e não deve ser atribuído a um único alimento ou nutriente (Imagem: Tatyana Soares | Shutterstock)
O sono depois do almoço pode ter diversas causas e não deve ser atribuído a um único alimento ou nutriente Crédito: Imagem: Tatyana Soares | Shutterstock

O almoço termina e, pouco tempo depois, aparecem o bocejo, a dificuldade de concentração e aquela vontade de tirar alguns minutos para dormir. A sensação é bastante conhecida e costuma colocar a refeição como principal suspeita.

Segundo a nutricionista Tatiana Eto, coordenadora de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o sono após o almoço envolve diversos fatores. O organismo apresenta variações naturais no estado de alerta ao longo do dia, e uma redução da disposição pode ocorrer no início da tarde. A alimentação, no entanto, também pode influenciar como essa sensação é percebida.

“Não podemos atribuir o sono após o almoço a um único alimento ou nutriente. O tamanho da refeição, sua composição, a qualidade do sono da noite anterior e a própria rotina da pessoa são fatores que precisam ser considerados”, explica.

Após as refeições, o corpo concentra energia na digestão

Após o almoço, o organismo destina mais energia ao processo de digestão , o que pode provocar sonolência. Essa sensação pode ser mais perceptível depois de refeições muito volumosas ou pesadas, que exigem maior esforço digestivo.

Isso não está associado especificamente ao consumo de carboidratos, mas ao processo de digestão da refeição como um todo. Por isso, arroz, massas, batatas e outros alimentos fontes desse nutriente não precisam ser eliminados do almoço.

“Após as refeições, o corpo direciona mais energia para o processo de digestão, e isso pode provocar sonolência. Não há uma associação específica com o carboidrato. O mais importante é observar o conjunto do prato, as quantidades consumidas e como aquela alimentação se encaixa nas necessidades individuais”, afirma a coordenadora.

Manter uma rotina de sono adequada, hidratar-se e fazer refeições equilibradas ajuda a preservar a disposição e a reduzir a sonolência (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
Manter uma rotina de sono adequada, hidratar-se e fazer refeições equilibradas ajuda a preservar a disposição e a reduzir a sonolência Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

A culpa pode ter começado na noite anterior

Nem sempre o problema está no prato. Dormir poucas horas ou ter um sono de baixa qualidade pode fazer com que a queda natural de disposição durante a tarde seja percebida de forma muito mais intensa. Manter uma rotina de sono adequada , hidratar-se ao longo do dia e priorizar refeições equilibradas, com fontes de proteínas, carboidratos, vegetais e fibras, são medidas que podem contribuir para manter a disposição.

Quando a sonolência é muito intensa, acontece diariamente ou interfere nas atividades, mesmo após uma noite adequada de descanso, vale buscar avaliação profissional para investigar outras possíveis causas. “O sono depois do almoço pode acontecer e nem sempre representa um problema. O que merece atenção é quando a sonolência se torna excessiva ou começa a prejudicar a rotina. Nesse caso, é importante olhar além da alimentação”, finaliza Tatiana Eto.

Por Priscila Dezidério

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